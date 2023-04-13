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Моуриньо не интересен переход в Саудовскую Аравию

вчера, 20:49

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо готов покинуть клуб только ради некоторых клубов, среди которых «Челси» и ПСЖ. Об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна.

По информации источника, португалец будет настаивать на уходе из стана римлян, если ему поступит предложение от лондонцев. Переход в Саудовскую Аравию специалисту не интересен. «Рома» открыта для ухода наставника.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:01
в Аравию не хочет ?
Это, возможно, шовинизм ?!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:25
Кто его знает сплоченности может добавить команде
протон
протон ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:59
Жозе в Челси с его ресурсами и полной поддержкой Боулинга может вернуть клуб в топы.
Что у него не получилось в МЮ и ттх не аргумент. Игроки МЮ на которых он так гнал, выиграли хоть что нибудь до недавнего времени?) Только спустя 5 лет почувствовали запах трофея выиграв великий КЛ. А все ржали когда он сказал, что 2 место с МЮ - это достижение)
ттх это отдельная история, команда с менталитетом лузеров безнадежна, что в очередной раз и доказал Конте. Жозе их в финал вывел, но был уволен.
В Роме он выиграл ЛК, первый трофей Ромы за 14 лет. Сейчас борется за топ-4.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:58
ПСЖ было бы интересно, он там ещё не был.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:57
Он особенный верблюд... Поэтому в пески не пойдёт...
Elliada
Elliada
вчера в 20:57
СА место для неликвидов
8v43w9yms9cx
8v43w9yms9cx
вчера в 20:56
Молодец! Не деньги важны интересен сам футбол!!!
протон
протон
вчера в 20:55
Судя по изложению, Мавр не заинтересован только в деньгах.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:54
"Особенный" абы куда уходить не хочет.
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