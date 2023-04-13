Моуриньо не интересен переход в Саудовскую Аравию

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вчера, 20:49

Главный тренер «Ромы» готов покинуть клуб только ради некоторых клубов, среди которых «Челси» и ПСЖ . Об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна.

По информации источника, португалец будет настаивать на уходе из стана римлян, если ему поступит предложение от лондонцев. Переход в Саудовскую Аравию специалисту не интересен. «Рома» открыта для ухода наставника.