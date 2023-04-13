Моуриньо не интересен переход в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо готов покинуть клуб только ради некоторых клубов, среди которых «Челси» и ПСЖ. Об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна.
По информации источника, португалец будет настаивать на уходе из стана римлян, если ему поступит предложение от лондонцев. Переход в Саудовскую Аравию специалисту не интересен. «Рома» открыта для ухода наставника.
Это, возможно, шовинизм ?!
Это, возможно, шовинизм ?!
Что у него не получилось в МЮ и ттх не аргумент. Игроки МЮ на которых он так гнал, выиграли хоть что нибудь до недавнего времени?) Только спустя 5 лет почувствовали запах трофея выиграв великий КЛ. А все ржали когда он сказал, что 2 место с МЮ - это достижение)
ттх это отдельная история, команда с менталитетом лузеров безнадежна, что в очередной раз и доказал Конте. Жозе их в финал вывел, но был уволен.
В Роме он выиграл ЛК, первый трофей Ромы за 14 лет. Сейчас борется за топ-4.
Что у него не получилось в МЮ и ттх не аргумент. Игроки МЮ на которых он так гнал, выиграли хоть что нибудь до недавнего времени?) Только спустя 5 лет почувствовали запах трофея выиграв великий КЛ. А все ржали когда он сказал, что 2 место с МЮ - это достижение)
ттх это отдельная история, команда с менталитетом лузеров безнадежна, что в очередной раз и доказал Конте. Жозе их в финал вывел, но был уволен.
В Роме он выиграл ЛК, первый трофей Ромы за 14 лет. Сейчас борется за топ-4.