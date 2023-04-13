Нагельсманна пригласили в Лондон для переговоров с «Челси»

«Челси» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон.
Экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн был приглашен в Лондон, чтобы представить свои идеи руководству «синих».
Технический директор «Челси» Кристофер Вивелл ранее работал с Нагельсманном в «Лейпциге», поэтому может отдать предпочтение немецкому специалисту.
Энрике как всегда поставит свой атакующий автобус с неограниченным количеством бессмысленных пасов
Энрике это физрук, во всех клубах где он тренировал не было тики-таки что Сельта, Рома и бчк играли на контрактах с забросами на атакующую тройку..
Может дать поиграть Френку до конца сезона ?
Энрике как всегда поставит свой атакующий автобус с неограниченным количеством бессмысленных пасов
Энрике это физрук, во всех клубах где он тренировал не было тики-таки что Сельта, Рома и бчк играли на контрактах с забросами на атакующую тройку..
Может дать поиграть Френку до конца сезона ?
Уж точно лучше Поттера.
Уж точно лучше Поттера.