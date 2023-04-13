Нагельсманна пригласили в Лондон для переговоров с «Челси»

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вчера, 16:19

«Челси» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон.

Экс-наставник «Баварии» был приглашен в Лондон, чтобы представить свои идеи руководству «синих».

Технический директор «Челси» Кристофер Вивелл ранее работал с Нагельсманном в «Лейпциге», поэтому может отдать предпочтение немецкому специалисту.