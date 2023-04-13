Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Нагельсманна пригласили в Лондон для переговоров с «Челси»

вчера, 16:19

«Челси» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон.

Экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн был приглашен в Лондон, чтобы представить свои идеи руководству «синих».

Технический директор «Челси» Кристофер Вивелл ранее работал с Нагельсманном в «Лейпциге», поэтому может отдать предпочтение немецкому специалисту.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти выразил уверенность в том, что останется в «Реале»
Сегодня, 14:37
Исландия определилась с новым главным тренером
Сегодня, 07:27
Слухи«Аль-Наср» может пригласить Зидана или Моуриньо в качестве главного тренера
Вчера, 21:28
СлухиМоуриньо не интересен переход в Саудовскую Аравию
Вчера, 20:49
Винисиус считает, что Анчелотти будет тренировать Бразилию и «Реал»
Вчера, 13:01
Слухи«Аль-Наср» уволит главного тренера. Роналду недоволен его работой
12 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:42
Такое впечатление, что с тем набором игроков Нагельсманн лучше поработает, чем Энрике. Нагельсманн лучше работает с талантами и может пользоваться их лучшими качествами.
Энрике как всегда поставит свой атакующий автобус с неограниченным количеством бессмысленных пасов
Энрике это физрук, во всех клубах где он тренировал не было тики-таки что Сельта, Рома и бчк играли на контрактах с забросами на атакующую тройку..
Может дать поиграть Френку до конца сезона ?
Саня Утробин
Саня Утробин ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:26
хаверц 😁
salleeh
salleeh
вчера в 17:12
Пусть возьмёт себе в помощники С.С.Katch…)))
112910415
112910415
вчера в 17:10
этот парень спасёт !... ну, может спасти
shur
shur
вчера в 17:00
...Баллак, Рюдегер ........Кто будет третьем немцем в Челси?!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:53
Всё может быть. Неплохой вариант для Челси.
Уж точно лучше Поттера.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:38
Надо что то менять в Челси,вот и договаривайтесь и решайте.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:33
Предположительный алгоритм действий Челси.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 