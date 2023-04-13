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Винисиус считает, что Анчелотти будет тренировать Бразилию и «Реал»

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shur
shur
вчера в 16:50
...была бы это Мальта или что то вроде того, а то Бразилия Чемпион Мира и Реал Обладатель Всего Чего Хотелось, это
называется во все тяжкие, не по мне идея...! Да и возраст, увы!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:55
Вряд ли такое возможно. Против будет и Перес и бразильская федерация. В футболе совмещение редко встречается, тем более на топ уровне.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 14:22
Это в хоккее просто тренировать клуб и сборную одновременно, а в футболе всё по-другому
nc6z3e7t39np
nc6z3e7t39np
вчера в 14:16
Не по возрасту папе Карло на два континента мотаться
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:13
Ну а смысл? Не может одновременно и там и там руководить командами, слишком сложно это.
ДСА
ДСА
вчера в 14:10
Одновременно точно не получится.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:05
Если Реал останется без трофеев, то На будущий год сливочных будет тренировать Главный тренер
Гость
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