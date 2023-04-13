Винисиус считает, что Анчелотти будет тренировать Бразилию и «Реал»

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о будущем главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти.
Анчелотти будет тренировать «Реал» или сборную Бразилии? Надеюсь, и клуб, и сборную одновременно.
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о будущем главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти.
Анчелотти будет тренировать «Реал» или сборную Бразилии? Надеюсь, и клуб, и сборную одновременно.
называется во все тяжкие, не по мне идея...! Да и возраст, увы!
называется во все тяжкие, не по мне идея...! Да и возраст, увы!