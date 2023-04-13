«Аль-Наср» может пригласить Зидана или Моуриньо в качестве главного тренера

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вчера, 21:28

«Аль-Наср» рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера и после ухода Руди Гарсии. Об этом сообщает CBS Sports со ссылкой на источник, близкий к саудовской стороне.

Возглавивший после француза команду Динко Еличич является временным тренером. Отмечается, что кандидатуры Зидана и Моуриньо были выбраны совместно с нападающим .

В случае, если пригласить кого-либо из этих специалистов не получится, то клуб может перейти к вариантам с наставником «Фенербахче» Жорже Жезушем и Марсело Гальярдо, ранее возглавлявшем «Ривер Плейт».