«Аль-Наср» может пригласить Зидана или Моуриньо в качестве главного тренера

«Аль-Наср» рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Зинедина Зидана и Жозе Моуриньо после ухода Руди Гарсии. Об этом сообщает CBS Sports со ссылкой на источник, близкий к саудовской стороне.
Возглавивший после француза команду Динко Еличич является временным тренером. Отмечается, что кандидатуры Зидана и Моуриньо были выбраны совместно с нападающим Криштиану Роналду.
В случае, если пригласить кого-либо из этих специалистов не получится, то клуб может перейти к вариантам с наставником «Фенербахче» Жорже Жезушем и Марсело Гальярдо, ранее возглавлявшем «Ривер Плейт».
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Да Месси уже готов покинуть ПСЖ.
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Да Месси уже готов покинуть ПСЖ.
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В таком случае что дает Зизу ПСЖ? Вы пытаетесь заманить его в ПСЖ? Понятно, что он будет браться только за те проекты, которые ему интересны. Зачем ему идти в условную Валенсию и гонять там в этом болоте, пытаясь поднять команду с десятого места за пятое?
Зидан может в этом случае получить как финансовую составляющую от проекта повысить статус арабской лиги. Это основное, дать некий стимул и точек привлечь топовых футболистов, а деньги у арабов есть.
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В таком случае что дает Зизу ПСЖ? Вы пытаетесь заманить его в ПСЖ? Понятно, что он будет браться только за те проекты, которые ему интересны. Зачем ему идти в условную Валенсию и гонять там в этом болоте, пытаясь поднять команду с десятого места за пятое?
Зидан может в этом случае получить как финансовую составляющую от проекта повысить статус арабской лиги. Это основное, дать некий стимул и точек привлечь топовых футболистов, а деньги у арабов есть.
В подобные чемпионаты едут только, если они не востребованы в Европе и хотят заработать денег. Больше там ничего ловить.
В подобные чемпионаты едут только, если они не востребованы в Европе и хотят заработать денег. Больше там ничего ловить.