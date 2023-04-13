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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Аль-Наср» может пригласить Зидана или Моуриньо в качестве главного тренера

вчера, 21:28

«Аль-Наср» рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Зинедина Зидана и Жозе Моуриньо после ухода Руди Гарсии. Об этом сообщает CBS Sports со ссылкой на источник, близкий к саудовской стороне.

Возглавивший после француза команду Динко Еличич является временным тренером. Отмечается, что кандидатуры Зидана и Моуриньо были выбраны совместно с нападающим Криштиану Роналду.

В случае, если пригласить кого-либо из этих специалистов не получится, то клуб может перейти к вариантам с наставником «Фенербахче» Жорже Жезушем и Марсело Гальярдо, ранее возглавлявшем «Ривер Плейт».

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12 апреля
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:15
Вот Талалаева профукали.
112910415
112910415
сегодня в 05:59
идея выглядит безумной
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:19, ред.
Роналду в мечтах летает, хочет тут сделать европейский футбол? Приехал и начал менять всё то, что ему не правиться, выгнал тренера, скоро начнёт продавать ненужных ему игроков, а в конце вообще Кришу всё надоест и скажет: «Я всё, мне надоело здесь играть». Поехал я в Англию, Ньюкасл ждёт меня.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:07
Зидан однозначно не перейдёт.
8y75qwrm7ch6
8y75qwrm7ch6
вчера в 22:44
Для обоих кажется это будет крахом карьеры
протон
протон
вчера в 22:13
В ПСЖ и арабы есть
---------------
Да Месси уже готов покинуть ПСЖ.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:12
"В ПСЖ и арабы есть"
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В таком случае что дает Зизу ПСЖ? Вы пытаетесь заманить его в ПСЖ? Понятно, что он будет браться только за те проекты, которые ему интересны. Зачем ему идти в условную Валенсию и гонять там в этом болоте, пытаясь поднять команду с десятого места за пятое?
Зидан может в этом случае получить как финансовую составляющую от проекта повысить статус арабской лиги. Это основное, дать некий стимул и точек привлечь топовых футболистов, а деньги у арабов есть.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:59
Серьезно?? Что там делать Зидану? Попытаться выиграть чемпионат? Даже если выиграет, то что?? В этом нет престижа. Попытаться выиграть азиатскую ЛЧ?? Ты хоть знаешь хотя бы одного победителя азиатской ЛЧ и тренера, который привел команду к победе?? Близких по вере можно найти в Европе. В ПСЖ и арабы есть, и выходцы из Африки. В Реале тоже есть и так далее.

В подобные чемпионаты едут только, если они не востребованы в Европе и хотят заработать денег. Больше там ничего ловить.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:48
Вот скажу откровенно по духу и менталитету Зизу более подходящий кандидат для клуба «Аль-Наср» Во первых по вероисповеданию это очень важный фактор заметьте, и не думаю что у боссов арабской лиги нет симпатий к этому тренеру выходец из Алжира и Рон думаю будет уж точно прислушиваться к наставлениям Зизу так как будет иметь авторитет среди руководства. Ну Мавр чисто пиар ход для рекламы и ажиотажа среди арабских лиг хотя навряд ли сам Мавр подпишется под этот контракт. Посмотрим время покажет.
Elliada
Elliada
вчера в 21:40
Мда. Роналду совсем обезумел, если решил, что Зидан или Жозе согласятся.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:36
Да, надо брать знакомых и проверенных... Берите Рангника, не пожалеете... А-ха-ха-ха...
Гость
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