Сборная России не примет участия в турнире CAFA

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России отказалась от участия в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт с 9 по 21 июня.
Отказались от турнира CAFA. Вчера отправили им письмо. Главная причина — большая нагрузка на игроков.
Мы не отбросили в сторону какие то амбиции, разговоры о достоинстве и решили повышать мастерство дома или в товарищеских встречах с некоторыми командами из той же Азии.
Ламарк (кто забыл напомню - великий, известный ученый-естествоиспытатель, автор стройной и целостной теории эволюции живого мира) в свое время сказал:
"Что не упражняется, то не развивается!"
А его труды актуальны и по сей день, хотя его трёхсотлетний юбилей не за горами - в 2044 году.
Мы не отбросили в сторону какие то амбиции, разговоры о достоинстве и решили повышать мастерство дома или в товарищеских встречах с некоторыми командами из той же Азии.
Ламарк (кто забыл напомню - великий, известный ученый-естествоиспытатель, автор стройной и целостной теории эволюции живого мира) в свое время сказал:
"Что не упражняется, то не развивается!"
А его труды актуальны и по сей день, хотя его трёхсотлетний юбилей не за горами - в 2044 году.