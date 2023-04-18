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Сборная России не примет участия в турнире CAFA

вчера, 20:19

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России отказалась от участия в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт с 9 по 21 июня.

Отказались от турнира CAFA. Вчера отправили им письмо. Главная причина — большая нагрузка на игроков.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 23:37
"Лучшее", что мог сделать РФС для нашего футбола, это получить приглашение куда-нибудь и кинуть в ответ, чтобы больше не приглашали)
youtomee
youtomee
вчера в 23:33
Сборная нигде не участвует уже больше года, пытаются договориться с разными странами, чтобы провести хоть какие-то товы. Тут подворачивается турнир - и "большие нагрузки". Это вообще на голову не налазит) Видимо, им сказали, чтоб не дергались с азиатскими турнирами в ходе переговоров с УЕФА. Но блин вы хоть что-то внятное скажите публично.
pomor45
pomor45
вчера в 23:06
Причину нашли курам на смех. Да, ребята, руководство РФС деградирует заметно быстрее ведомого им футбола.
d1metras
d1metras
вчера в 22:32
Большая нагрузка на игроков)) это при том,что мы нигде не участвуем))) кроме как чемпионат свой... "Бедные" игроки,устали....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:48
Иногда лучше молчать и не говорить, чтобы не выглядеть 🐑.
Gahi
Gahi
вчера в 21:43
Наверное глупее ответа от Генсека РФС трудно было ожидать. О какой нагрузки футболистов говорит господин Митрофанов, когда клубы и сборная команда страны второй год не участвует во всех официальных и международных соревнованиях. Их просто не допускают на них и это будет продолжатся до тех пор пока во главе федерации будут находиться подобные господа. И с молчаливого согласия которых футбол как и весь спорт стал разменной монетой в политических играх больших чиновников от спорта.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:26
Вся страна пропитана враньем!
Serious94
Serious94
вчера в 21:08
Причина атас. Вы это скажите людям кто в забое в шахте стоит, на скорой 24часа в катается не жравши , людям которые копейки получают. А эти кривоногие оказываются слишком перегружены. У них же и Еврокубки и матчи ЧР по 2 каждую неделю, чемпионат Европы, кубок мира.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:07
Причина одна. РФС боится, что в случае нашего участия в этом турнире чиновники УЕФА скажут: " Вам очень к лицу этот междусобойчик; вы очень органично в него вписываетесь, а потому не суйтесь к нам в нашу дружную европейскую семью. Играйте себе потихоньку на задворках Российской империи и не мешайте нам".
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:01
Бесполезности нашего РФС уже нет предела . Что внутренние проблемы никак не решаются, начиная от РПЛ, ФНЛ до детско юношеского футбола. Не говоря уже о проблемах с УЕФА и ФИФА . Сколько лет длится эпопея с командами из Крыма , а воз и ныне там . Сколько лет уже говорят все ветераны футбола и многие тренера детских академий и школ о возрождении турнира Кожаный мяч и всей системы футбольного образования и соревнований от детских юношеских и студенческих лиг . Идёт медленный но уверенный процесс деградации всего футбольного хозяйства . Пора уже было давно понять, что нынешний состав чиновничьего аппарата РФС и Минспорта не выполняет своих задач никак, от слова Абсолютно и требует полного реформирования. Ну вот как-то.
particular
particular
вчера в 20:52
Митрофанов и ему подобные, через российский футбол связывают своё будущее с Европой... Потому и не хотят замараться участием в других структурах...
В футболе у нас это ярко проявляется, - с трибуны орать за патриотизм, но, в то же время, крымские клубы оставлять за бортом большого российского футбола...
протон
протон
вчера в 20:47
И слава богу. А то там матч на Суперкубок и раннее начало чемпионата. Совершенно не хотелось бы комкать предсезонку или играть Суперкубок и три-четыре тура без наших паспортистов-сборников.
А присутствие в международном футболе обеспечит ФК Зенит. Главное бабло заносите в кассу, организуем классные товарняки на стадионе с кондиционером :)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:40
Если английские (или аргентинские) футболисты прочтут какова причина отказа россиян принять участие в соревнованиях, команда игроки которых нигде в международных соревнованиях не играет, они как минимум заулыбаются...
Мы не отбросили в сторону какие то амбиции, разговоры о достоинстве и решили повышать мастерство дома или в товарищеских встречах с некоторыми командами из той же Азии.
Ламарк (кто забыл напомню - великий, известный ученый-естествоиспытатель, автор стройной и целостной теории эволюции живого мира) в свое время сказал:
"Что не упражняется, то не развивается!"
А его труды актуальны и по сей день, хотя его трёхсотлетний юбилей не за горами - в 2044 году.
TheBoLt
TheBoLt ответ ПРОСТО ЮЛИЙ (раскрыть)
вчера в 20:36
вот-вот. вообще нет причины, по которой нельзя сдвинуть матчи внутреннего чемпионата. еврокубков нет. азиакубков нет. даже африкубков нет 😂 саботаж и симуляция бурной деятельности
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 20:30
как только мозгов хватило, придумать такую наиглупейшую причину для отказа.
drug01
drug01
вчера в 20:27
Видно что ещё не приняли сами как поступать, где играть? Может надо чуть подождать...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:25
Главная причина — Клоуны в РФС!

Мечутся между востоком и западом. сначала не могли выбрать, теперь никто не берет.

Переведите российские лиги на летний режим, уберите паузу в середине чемпионата. Зачем нам подстраиваться на зимний режим под еврокубки, в которых мы не участвуем?? Чтобы ныть про матчевую загруженность? Задолбали
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:20, ред.
Это очень плохая новость.
Будем скоро получать по ушам от азиатских футболистов.
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