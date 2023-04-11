Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит» хочет провести товарищеские матчи с командами из Китая

вчера, 17:47

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, планирует ли питерский клуб проводить товарищеские матчи с командами из Китая.

«Зенит» давно интересуется китайским направлением, но многое из-за коронавируса было поставлено на паузу. Тогда, в пандемию, не удалось приступить к реализации множества проектов, поэтому серьезно рассчитываем на 2023 год.

Так, «Зенит» стал единственный футбольным клубом, который был включен в План основных мероприятий по проведению Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта (2022-2023 гг.). В рамках этого плана запланированы различные мероприятия с китайской стороной, в том числе проведение товарищеских матчей между юношескими командами Китая и «Газпром» — Академии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМатч между «Арсеналом» и «Челси» в АПЛ перенесён
Вчера, 20:04
Стало известно, когда состоится 1-й тур РПЛ и матч за Суперкубок России
10 апреля
В Санкт-Петербурге может пройти турнир с участием клубов из Турции и Сербии
10 апреля
В США летом пройдёт турнир с участием 6 клубов АПЛ
10 апреля
Россия и Ирак могут сыграть ответный матч в день фэйр-плей ФИФА
10 апреля
СлухиСборная России надеется играть в Ташкенте в рамках турнира CAFA
10 апреля
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:17
Играть нужно со всеми, с кем есть возможность.
drug01
drug01
вчера в 18:05
С Китаем не зазорно сыграть! Тем более связи у нас одни из добрых. Будем взаимно полезны.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:04
Можно и с ними поиграть,чемпионат у них неплохой.
26dt4rqgu3nr
26dt4rqgu3nr
вчера в 17:50
Там тоже команды есть хорошие и звёзд хватает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 