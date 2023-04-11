Матч между «Арсеналом» и «Челси» в АПЛ перенесён

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вчера, 20:04

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси» будет перенесён.

Изначально встреча должна была пройти 29 апреля на стадионе «Эмирейтс», но была перенесена на 2 мая.

Данное решение было принято после обращения полиции Лондона.