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Матч между «Арсеналом» и «Челси» в АПЛ перенесён

вчера, 20:04
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси29.04.2023 в 19:30 Не начался

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси» будет перенесён.

Изначально встреча должна была пройти 29 апреля на стадионе «Эмирейтс», но была перенесена на 2 мая.

Данное решение было принято после обращения полиции Лондона.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ Рaтмир (раскрыть)
сегодня в 01:02
Держи в курсе
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 21:23
Для меня лично абсолютно все равно, когда они будут играть.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:01
Как я понял по источникам, в Лондоне будет проходить коронация, и полиция в мерах предосторожности перекроет часть улиц, ну и будет меньше массовых мероприятий....
Болельщиков Сити можно понять, мало того, что прямой конкурент получает на два выходных больше, так еще выездной матч Сити против Фулхэма который так же находится в Лондоне состоится в срок!
Но думаю Сити не тот клуб, который будет ныть по этому поводу, тогда уж и от матчей ЛЧ пусть отказываются....
Elliada
Elliada ответ Чфырчко 1 (раскрыть)
вчера в 20:47
    Чфырчко 1
    Чфырчко 1 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:31, ред.
    Да ща от Баварии вылетят и реже будут играть.
    Да и с тремя составами жаловаться - грех. Что ж, лярд зря потратили?!
    drug01
    drug01
    вчера в 20:29
    Надо пойти им навстречу, игра очень важная и будет влиять на турнирное положение команд
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:21
    Почему перенесли?? Что значит обращение полиции? Беспорядки или что? Или потому что 26 апреля Арсенал играет с Сити и за 3 дня не смогут подготовиться к матчу. Пусть тогда Сити тоже игру перенесут, а то каждые 3 дня играют
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:09
    Такое бывает даже в Англии...
    Гость
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