Матч между «Арсеналом» и «Челси» в АПЛ перенесён

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси» будет перенесён.
Изначально встреча должна была пройти 29 апреля на стадионе «Эмирейтс», но была перенесена на 2 мая.
Данное решение было принято после обращения полиции Лондона.
Болельщиков Сити можно понять, мало того, что прямой конкурент получает на два выходных больше, так еще выездной матч Сити против Фулхэма который так же находится в Лондоне состоится в срок!
Но думаю Сити не тот клуб, который будет ныть по этому поводу, тогда уж и от матчей ЛЧ пусть отказываются....
Болельщиков Сити можно понять, мало того, что прямой конкурент получает на два выходных больше, так еще выездной матч Сити против Фулхэма который так же находится в Лондоне состоится в срок!
Но думаю Сити не тот клуб, который будет ныть по этому поводу, тогда уж и от матчей ЛЧ пусть отказываются....