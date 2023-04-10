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В Санкт-Петербурге может пройти турнир с участием клубов из Турции и Сербии

вчера, 16:59

По информации источника, в конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге может пройти международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды», а также клуба РПЛ из первой восьмерки.

Для всех команд эти соревнования станут частью подготовки к сезону-2023/24. В данный момент проект проходит согласование со всеми заинтересованными сторонами.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:08
Никому не нужный турнирчик. Кроме России для поддержания штанов. Если состоится, конечно. Представляю, сколько шума будет: мы, мол, не изгои в футбольном мире, к нам приезжают - значит уважают ( конечно приедут за наш счёт и конверты с "марками" ); мы на плаву и скоро всем в футбольном мире покажем, где раки зимуют... В общем, цель таких матчей одна - пустить пыль в глаза доверчивым любителям футбола.
ABir
ABir
вчера в 23:02
Надо хоть как-то прорывать блокаду. Если получится организовать, будет здорово
протон
протон
вчера в 21:13
Оренбург - Фенербахче было бы интересно)
youtomee
youtomee
вчера в 19:55
может, но не пройдет
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:10
Это типа европейские друзья.
nqyd883q3yv7
nqyd883q3yv7
вчера в 17:51
Было бы очень любопытно взглянуть на бразильский Зенит против таких крепких соперников
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:49
Понравилась игра с Фенербахче...
А тут целый турнир...
Зенит..Црвена Звезда...Ферербахче...и условный ЦСКА...
Было бы интересно...
758ejxpajqwt
758ejxpajqwt
вчера в 17:01
Любые подобные турниры полезны нашим клубам.
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