В Санкт-Петербурге может пройти турнир с участием клубов из Турции и Сербии

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вчера, 16:59

По информации источника, в конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге может пройти международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды», а также клуба РПЛ из первой восьмерки.

Для всех команд эти соревнования станут частью подготовки к сезону-2023/24. В данный момент проект проходит согласование со всеми заинтересованными сторонами.