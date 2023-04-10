В Санкт-Петербурге может пройти турнир с участием клубов из Турции и Сербии

По информации источника, в конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге может пройти международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды», а также клуба РПЛ из первой восьмерки.
Для всех команд эти соревнования станут частью подготовки к сезону-2023/24. В данный момент проект проходит согласование со всеми заинтересованными сторонами.
А тут целый турнир...
Зенит..Црвена Звезда...Ферербахче...и условный ЦСКА...
Было бы интересно...
А тут целый турнир...
Зенит..Црвена Звезда...Ферербахче...и условный ЦСКА...
Было бы интересно...