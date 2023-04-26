Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Ляпорт хочет перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону» этим летом

вчера, 09:13

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт намерен перейти в «Барселону» этим летом.

В ноябре он разорвал отношения со своим агентом. После этого игрок встречался со многими крупными агентами с четкой целью: подписать контракт с «Барселоной». Также он провёл встречу с Артуро Каналесом, который также является представителем Хави.

Но если Ляпорт не сможет перейти в «Барселону», то намерен вернуться в «Атлетик» Бильбао этим летом. Эмерик выступал за баскский клуб с 2011 по 2018 год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Директор «Барселоны»: «Мы не разговаривали с Месси, когда он прилетел»
Сегодня, 09:28
Слухи«Интер» готов продать Бареллу за 60 миллионов евро
Сегодня, 00:23
СлухиПолузащитник «Челси» заинтересовал «Баварию»
Вчера, 22:44
«Челси» нашёл очередного тренера. Его первая задача – стать киллером
Вчера, 21:21Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
СлухиПолузащитник сборной Японии может продолжить карьеру в «Бенфике»
Вчера, 19:57
Слухи«Ньюкасл» намерен приобрести нападающего «Барселоны»
Вчера, 19:41
Сортировать
Все комментарии
Баобаб
Баобаб
вчера в 12:22
Что так все ломятся в рычаги? Потом плакать будут из-за зарплаты.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 10:41
Со скепсисом всегда относился к Гвардиоле-тренеру, в части его "гениальных" идей, но одно можно сказать наверняка. У Гвардиолы точно играют сильнейшие в составе. Достаточно взглянуть на тех, кто ушел из МС "за практикой". Сане, Торрес, Канселу и т.д. И все бы ничего, если бы не траты на этих, не заигравших, футболистов - Сане 55 млн, Ляпорт 57 млн, Канселу 65 млн. Как по мне, дороговато для экспериментов...
Отсюда и скепсис, по поводу "гения" Гварди...
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:12, ред.
Логичное завершение его игры у Гвардиолы. У Гвардиолы он так и не смог стать основным защитником команды. А он походу больше играть хочет нежели деньги зарабатывать.

Останься он у Сити, далеко не факт что он был основным, но деньги бы получал. А перейдя в туже Барселону, он возможно и зацепиться за шанс. А в случае Атлетика он наверняка станет основным и одним из лидеров Испанского клуба.

И, что самое главное, у него будет постоянная игровая практика, что для любого игрока должно стоять на первом месте!
Elliada
Elliada
вчера в 09:37
Ферран тоже думал, что перейдя в Барселону у него будет игровое время. Конечно, у Гвардиолы тяжелее оставаться игроком стартового состава, но сбегать зачем? Почему бы не бороться за место? Канселу тоже слабаком оказался, он ушел и что лучше ему?
3sm2y49gm5x9
3sm2y49gm5x9
вчера в 09:27
По крайней мере игровой практики у него должно стать побольше
bxdxpxvq7sh4
bxdxpxvq7sh4
вчера в 09:16
Если конечно клубы договорятся. Хотенье не всегда есть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 