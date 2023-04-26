Ляпорт хочет перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону» этим летом

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт намерен перейти в «Барселону» этим летом.
В ноябре он разорвал отношения со своим агентом. После этого игрок встречался со многими крупными агентами с четкой целью: подписать контракт с «Барселоной». Также он провёл встречу с Артуро Каналесом, который также является представителем Хави.
Но если Ляпорт не сможет перейти в «Барселону», то намерен вернуться в «Атлетик» Бильбао этим летом. Эмерик выступал за баскский клуб с 2011 по 2018 год.
Останься он у Сити, далеко не факт что он был основным, но деньги бы получал. А перейдя в туже Барселону, он возможно и зацепиться за шанс. А в случае Атлетика он наверняка станет основным и одним из лидеров Испанского клуба.
И, что самое главное, у него будет постоянная игровая практика, что для любого игрока должно стоять на первом месте!
Останься он у Сити, далеко не факт что он был основным, но деньги бы получал. А перейдя в туже Барселону, он возможно и зацепиться за шанс. А в случае Атлетика он наверняка станет основным и одним из лидеров Испанского клуба.
И, что самое главное, у него будет постоянная игровая практика, что для любого игрока должно стоять на первом месте!
Отсюда и скепсис, по поводу "гения" Гварди...
Отсюда и скепсис, по поводу "гения" Гварди...