Ляпорт хочет перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону» этим летом

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вчера, 09:13

Защитник «Манчестер Сити» намерен перейти в «Барселону» этим летом.

В ноябре он разорвал отношения со своим агентом. После этого игрок встречался со многими крупными агентами с четкой целью: подписать контракт с «Барселоной». Также он провёл встречу с Артуро Каналесом, который также является представителем Хави.

Но если Ляпорт не сможет перейти в «Барселону», то намерен вернуться в «Атлетик» Бильбао этим летом. Эмерик выступал за баскский клуб с 2011 по 2018 год.