Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Хави не рассматривает возможность продажи Рафиньи менее чем за 90 млн евро

сегодня, 00:37

Главный тренер «Барселоны» Хави не рассматривает вариант с уходом вингера Рафиньи, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, ситуацию могло бы изменить только крупное предложение по футболисту (более 90 млн евро).

26-летний бразилец перешёл в стан «сине-гранатовых» из «Лидса» летом прошлого года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп высказался о будущем Карвальо в «Ливерпуле»
Сегодня, 17:26
Слухи«Бавария» хочет включить Мане в сделку по трансферу Осимхена
Сегодня, 16:48
Слухи«Челси» хочет подписать Садио Мане
Сегодня, 16:00
СлухиНголо Канте согласился на переход в «Арсенал»
Сегодня, 14:19
СлухиБудущее Лукаку в «Интере» будет зависеть от итогов сезона для команды
Сегодня, 13:57
СлухиОсновной вариант для Месси — остаться в ПСЖ. Лео хочет выиграть ЛЧ
Сегодня, 13:31
Сортировать
Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 12:23
Хахаха, себе его оставь.
galem72
galem72
сегодня в 11:40
Очередной "журналистский" вброс для привлечения внимания читателей. С каких это пор Хави занимается коммерческими вопросами клуба?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:36
Может хотел обозначить свою значимость и в этом вопросе...
А так естественно его могут спросить кто ему "нужен" или "не нужен", а за сколько купят или продадут будут решать те кто "заказывает музыку"!)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:56
Тут его слово не решающее.
u255u9z9bdjw
u255u9z9bdjw
сегодня в 06:54
Ну во первых Хави просто не рассматривает уход Рафиньи, так как игрок нужен тренеру.
А вот потом уже какой то источник посчитал, что Рафинью продадут не менее чем за 90 млн евро.
И зачем это надо было объединять и приписывать Хави, что он торгует игроками?
Хави тренер, его дело тренировать команду, а игроков продаёт клуб. Единственно, что Хави может сделать это сказать, что согласен или нет с предполагаемой продажей.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:28
Не Хави будет это решать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:48, ред.
Рассматривать можно по разному и кому угодно, а вот какое отношение к тому за сколько руководство клуба захочет продать того или иного игрока, имеет главный тренер Хави , очень большой вопрос, тем более в таком
клубе как Барселона. А учитывая то что в клубе сейчас не самое лучшее финансовое положение, то Хави точно никто спрашивать не будет, кого и за сколько продавать. И вообще с каких это пор тренер решает финансовые вопросы клуба . Это прерогатива совершенно других людей. А то что Хави хочет, чтобы руководство оставило Рафинью , это уже обсуждаемый вопрос к которому руководство клуба может пойти на встречу. Скорее всего Рафиньи останется в Барсе . Ну вот как-то так, если в кратце.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 