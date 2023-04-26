Хави не рассматривает возможность продажи Рафиньи менее чем за 90 млн евро

Главный тренер «Барселоны» Хави не рассматривает вариант с уходом вингера Рафиньи, сообщает журналист Хави Мигель.
По информации источника, ситуацию могло бы изменить только крупное предложение по футболисту (более 90 млн евро).
26-летний бразилец перешёл в стан «сине-гранатовых» из «Лидса» летом прошлого года.
А так естественно его могут спросить кто ему "нужен" или "не нужен", а за сколько купят или продадут будут решать те кто "заказывает музыку"!)
А так естественно его могут спросить кто ему "нужен" или "не нужен", а за сколько купят или продадут будут решать те кто "заказывает музыку"!)
А вот потом уже какой то источник посчитал, что Рафинью продадут не менее чем за 90 млн евро.
И зачем это надо было объединять и приписывать Хави, что он торгует игроками?
Хави тренер, его дело тренировать команду, а игроков продаёт клуб. Единственно, что Хави может сделать это сказать, что согласен или нет с предполагаемой продажей.
А вот потом уже какой то источник посчитал, что Рафинью продадут не менее чем за 90 млн евро.
И зачем это надо было объединять и приписывать Хави, что он торгует игроками?
Хави тренер, его дело тренировать команду, а игроков продаёт клуб. Единственно, что Хави может сделать это сказать, что согласен или нет с предполагаемой продажей.
клубе как Барселона. А учитывая то что в клубе сейчас не самое лучшее финансовое положение, то Хави точно никто спрашивать не будет, кого и за сколько продавать. И вообще с каких это пор тренер решает финансовые вопросы клуба . Это прерогатива совершенно других людей. А то что Хави хочет, чтобы руководство оставило Рафинью , это уже обсуждаемый вопрос к которому руководство клуба может пойти на встречу. Скорее всего Рафиньи останется в Барсе . Ну вот как-то так, если в кратце.
клубе как Барселона. А учитывая то что в клубе сейчас не самое лучшее финансовое положение, то Хави точно никто спрашивать не будет, кого и за сколько продавать. И вообще с каких это пор тренер решает финансовые вопросы клуба . Это прерогатива совершенно других людей. А то что Хави хочет, чтобы руководство оставило Рафинью , это уже обсуждаемый вопрос к которому руководство клуба может пойти на встречу. Скорее всего Рафиньи останется в Барсе . Ну вот как-то так, если в кратце.