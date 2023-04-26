Хави не рассматривает возможность продажи Рафиньи менее чем за 90 млн евро

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сегодня, 00:37

Главный тренер «Барселоны» не рассматривает вариант с уходом вингера , сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, ситуацию могло бы изменить только крупное предложение по футболисту (более 90 млн евро).

26-летний бразилец перешёл в стан «сине-гранатовых» из «Лидса» летом прошлого года.