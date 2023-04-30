Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ дома проиграл «Лорьяну» в чемпионате Франции

вчера, 20:02
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьянМатч завершен

ПСЖ проиграл «Лорьяну» в матче 33-го тура Лиги 1 (1:3).

На 15-й минуте встречи гости вышли вперёд усилиями полузащитника Энцо Ле Фи. На 20-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник хозяев Ашраф Хакими. На 29-й нападающий парижан Килиан Мбаппе сравнял счёт. Второй гол «Лорьяна» на 38-й забил защитник Дарлин Йонгва Нгамени. Форвард Амаду Дьенг на 89-й отметился 3-м мячом за гостей.

«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в чемпионате Франции, у коллектива 75 очков. «Лорьян» набрал 48 баллов и поднялся на 10-ю строчку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Парк де Пренс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Лорьяна»
«Атлетико» победил «Вальядолид». В матче было 7 голов
Вчера, 23:56
«Болонья» и «Ювентус» не выявили победителя в матче Серии А
Вчера, 23:43
ПСВ выиграл Кубок Нидерландов, обыграв в финале «Аякс»
Вчера, 21:56
Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Химки»
Вчера, 20:58
«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу у «Тоттенхэма»
Вчера, 20:25
«Бавария» выиграла у «Герты» и вернула себе лидерство в Бундеслиге
Вчера, 18:27
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 22:54
Да уж, не помог ПСЖ мяч Мбаппе, и плюс абсолютный ноль Месси
eleven LC
eleven LC ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:22
Да пусть дают Месси,я не против
Все уже привыкли что ему достаточно месяц отыграть хорошо и мячик на полке
Спорить не собираюсь
112910415
112910415
вчера в 21:59
Специально злят своих болельщиков?!
Imrebellion
Imrebellion ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:38
Пускай сначала добьется таких высот. И то, все знают что он новый винтик в системе Сити - они и без нападающего по 100 очков набирали, во всех фронтах фавориты, по 150 голов забивали. Сейчас отдают все одному таргету. За голы получит свою первую золотую бутсу.
А Месси и правда зарезервировал всё после главного трофея, попутно получив все индивидуальные награды турнира, фифа, стат центров и т.д.
Местным хейтерам очень советую посмотреть на игры по 90 минут и сравнить перформенс главных номинантов.
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:37
О чём тут можно вообще говорить? Какие победы в ЛЧ? им только играть в ЛК.
eleven LC
eleven LC ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:22
Ни в коем случае не хочу видеть требл Сити,с них хватит АПЛ и кубка-ЛЧ оставят пусть Реалу!
Я имел ввиду что каких бы высот не добился Холанд в этом сезоне,ЗМ ему не светит
Мячик зарезервирован уже за Месси,с чем я не согласен!
Imrebellion
Imrebellion ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:14
А фаны Реала хотят видеть требл Сити?))
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:12
Хакими решил отдохнуть и заработал 2 желтых на ровном месте к 20 минуте. Даже так, это позор как они умудряются 7-8 человек дать 2 нападающим соперника спокойно катать мяч! Вератти хороший малый, но по футбольному давно сломлен и каждый раз привозит, либо обрезается, либо губит атаки в комбинации. Мбаппе тоже вроде позитивнее стал, но то как "командно" играет это беда клуба. Месси и Рамос единственные кто и в пас играют, и по воротам били, друг другу почти ассисты сделали, но вратарь спас. Настоящий уровень и мастерство не пропадает с возрастом.
Брулин
Брулин
вчера в 21:03
Путь ПСЖ в последние 2 сезона: от мечты победы в ЛЧ до мечты удержать первое место в Лиге1.
eleven LC
eleven LC ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:02
Даже если Холанд выиграет требл с МанСити и везде станет лучшим бомбардиром, он не получит золотой мяч!
По понятным причинам!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:59
Пока супер-миллионер Мбаппе проигрывает, викинг Холанд идет к золотому мячу
Alex12357
Alex12357
вчера в 20:52
С ПОБЕДОЙ ЛОРЬЯН!!!Очередные оплеухи Камерунскому Эму и Меське!!!
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:51
За победу на ЧМ
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:43
За что жадному гному дают золотой мяч? За проигрыши Лорьяну?
Elliada
Elliada
вчера в 20:32
Что-то дома ПСЖ играет плохо. Последние поражения именно дома, а на выезде добывают победы. Неужели им надоели их фанаты, что не хотят стараться?? Если так, то их можно понять. Нормальные фанаты поддерживают своих футболистов, а парижские только освистывают.

Париж проиграл, но в худшем случае сохранят отрыв в 5 очков. Впереди 5 игр с очень легкими соперниками, которые находятся у зоны вылета. ПСЖ станет чемпионом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:19
Всё идёт к очередному "Золотому Мячу" Месси...
Alex12357
Alex12357
вчера в 20:16
Такого позорного факта ,как защитать гол Камерунского Эму футбольный мир ещё не видел,разве что гол забитый рукой Марадоны!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 