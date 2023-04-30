ПСЖ дома проиграл «Лорьяну» в чемпионате Франции

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вчера, 20:02

ПСЖ проиграл «Лорьяну» в матче 33-го тура Лиги 1 (1:3).

На 15-й минуте встречи гости вышли вперёд усилиями полузащитника Энцо Ле Фи. На 20-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник хозяев Ашраф Хакими. На 29-й нападающий парижан Килиан Мбаппе сравнял счёт. Второй гол «Лорьяна» на 38-й забил защитник Дарлин Йонгва Нгамени. Форвард Амаду Дьенг на 89-й отметился 3-м мячом за гостей.

«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в чемпионате Франции, у коллектива 75 очков. «Лорьян» набрал 48 баллов и поднялся на 10-ю строчку.