ПСЖ дома проиграл «Лорьяну» в чемпионате Франции

ПСЖ проиграл «Лорьяну» в матче 33-го тура Лиги 1 (1:3).
На 15-й минуте встречи гости вышли вперёд усилиями полузащитника Энцо Ле Фи. На 20-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник хозяев Ашраф Хакими. На 29-й нападающий парижан Килиан Мбаппе сравнял счёт. Второй гол «Лорьяна» на 38-й забил защитник Дарлин Йонгва Нгамени. Форвард Амаду Дьенг на 89-й отметился 3-м мячом за гостей.
«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в чемпионате Франции, у коллектива 75 очков. «Лорьян» набрал 48 баллов и поднялся на 10-ю строчку.
Париж проиграл, но в худшем случае сохранят отрыв в 5 очков. Впереди 5 игр с очень легкими соперниками, которые находятся у зоны вылета. ПСЖ станет чемпионом.
Париж проиграл, но в худшем случае сохранят отрыв в 5 очков. Впереди 5 игр с очень легкими соперниками, которые находятся у зоны вылета. ПСЖ станет чемпионом.
А Месси и правда зарезервировал всё после главного трофея, попутно получив все индивидуальные награды турнира, фифа, стат центров и т.д.
Местным хейтерам очень советую посмотреть на игры по 90 минут и сравнить перформенс главных номинантов.
А Месси и правда зарезервировал всё после главного трофея, попутно получив все индивидуальные награды турнира, фифа, стат центров и т.д.
Местным хейтерам очень советую посмотреть на игры по 90 минут и сравнить перформенс главных номинантов.