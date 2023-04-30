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«Сочи» одержал победу над «Торпедо» в матче РПЛ

вчера, 18:24
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).

Счёт на 7-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Жоаозиньо. Полузащитник Кирилл Кравцов на 45-й увеличил преимущество команды. На 74-й защитник южан Кирилл Заика довёл счёт до крупного. Гости ответили голом хавбека Михаила Каймакова на 79-й.

«Сочи» занимает 9-е место в чемпионате России с 34 очками. Москвичи остаются на 16-й строчке, у «автозаводцев» 13 баллов.

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Все комментарии
6k7qtq24gka6
6k7qtq24gka6
вчера в 23:14
Пора прощаться с москвичами, ждём в рпл через пару годков.
2ftf2dyrw2ud
2ftf2dyrw2ud
вчера в 23:13
Эх, жаль Торпедо...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:29
Хохлову подарок, в лице Торпедо, что в соперниках был после 3 проигрышей. Президент Сочи доволен наверно. Впереди ещё ПариНН, но Юран и Ко подарком не будут. Там на разрыв аорты идёт. Ещё: Локо, Ростов, Зенит, Урал. Владение времени мяча добавится?. Игра красивей станет? Мяч быстрей двигаться станет?!). Или? Лететь так лететь!? Зато красиво!?).
Что же теперь.. Пусть строит дом. Не соломенный только.
tims
tims ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
Вы ошибаетесь... Этот "Торпедо" с командой Воронина и Стрельцова не имеет ничего общего кроме присвоенного воровским образом названия. Некому было протестовать: легендарный автозавод "ЗИЛ" ликвидировали коррумпированные столичные власти. Шулеры из нынешнего клуба вкупе с московскими мэрскими дельцами приватизировали название с целью наложить лапу на территорию бывшего стадиона "Торпедо". Ну а потом будет как с "Динамо". Минимум треть бывшей территории этого стадиона (спортивного комплекса) застроена вип-домами, квартиры в которых успешно продаются нуворишам. В случае с "Торпедо" подозреваю, что стадиона, вообще, не будет... Как я рад, что этот фальшивый клуб не будет смеpдить в РПЛ... Одно удручает: как ЦСКА мог проиграть этому гoвнищу?..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:29
Клуб с замечательной историей подарившей нам таких великих игроков как Воронин, Стрельцов первый кандидат на вылет из РФПЛ. Жаль.
Гость
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