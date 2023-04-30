«Сочи» одержал победу над «Торпедо» в матче РПЛ

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вчера, 18:24

«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).

Счёт на 7-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Жоаозиньо. Полузащитник Кирилл Кравцов на 45-й увеличил преимущество команды. На 74-й защитник южан Кирилл Заика довёл счёт до крупного. Гости ответили голом хавбека Михаила Каймакова на 79-й.

«Сочи» занимает 9-е место в чемпионате России с 34 очками. Москвичи остаются на 16-й строчке, у «автозаводцев» 13 баллов.