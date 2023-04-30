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«Наполи» на своём поле не смог выиграть у «Салернитаны»

вчера, 17:56
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаМатч завершен

«Наполи» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 32-го тура Серии А (1:1).

На 62-й минуте игры счёт открыл защитник хозяев Матиас Оливера. Гости ответили голом нападающего Булайе Диа на 84-й. На 90+2-й был удалён главный тренер «Салернитаны» Паулу Соуза.

Неаполитанцы лидируют в чемпионате Италии, имея в активе 79 очков. Клуб из Салерно находится на 14-й строчке, у команды 34 балла.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:22
Да они расслабились, у них запас по очкам есть вот и не особо стараются.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:11
Для одной из команд важный балл.
3ton
3ton
вчера в 19:05
Наполи под конец сезона подсел.
Больше теряет очки и проигрывает , чем побеждает
Capral
Capral
вчера в 18:27
Я уже и забыл, когда грузин забивал последний раз... Это тот, который "марадонка"- претендент на ЗМ.
Nasdfgtrec3333333
Nasdfgtrec3333333
вчера в 18:26
Спаллетти Красава!!!
Поздравляю с чемпионством!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:07
Эх.. Заставили подождать Марадону...
Гость
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