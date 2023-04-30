«Наполи» на своём поле не смог выиграть у «Салернитаны»

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вчера, 17:56

«Наполи» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 32-го тура Серии А (1:1).

На 62-й минуте игры счёт открыл защитник хозяев Матиас Оливера. Гости ответили голом нападающего Булайе Диа на 84-й. На 90+2-й был удалён главный тренер «Салернитаны» Паулу Соуза.

Неаполитанцы лидируют в чемпионате Италии, имея в активе 79 очков. Клуб из Салерно находится на 14-й строчке, у команды 34 балла.