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«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на 1-е место в АПЛ

вчера, 18:02
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Фулхэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 34-го тура АПЛ (1:2).

Счёт на 3-й минуте встречи с пенальти открыл нападающий «небесно-голубых» Эрлинг Холанд. На 15-й хозяева отыгрались усилиями форварда Винисиуса. На 36-й нападающий Хулиан Альварес принёс гостям победу.

«Дачники» занимают 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 45 очков. «Горожане» поднялись на первую строчку, обогнав «Арсенал». У команды Хосепа Гвардиолы 76 баллов.

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Все комментарии
Noiprocs
Noiprocs ответ usk (раскрыть)
сегодня в 00:05
Недавно был такой момент и чемпионом стал другой
1580556558
1580556558 ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 21:15
Ну если вылетит из ЛЧ, то скажет АПЛ важнее, так он говорил в предыдущих сезонах.
gr8z73m6h65d
gr8z73m6h65d
вчера в 20:32, ред.
Сити на классе одержал дежурную победу
112910415
112910415
вчера в 20:31
Нету больше сказки
Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 19:31
Арсеналу не хватает качественной глубины состава, игру не кем усилить, каждый матч играют одни и те же, вот и поплыли в конце сезона. У Сити 2 состава, и почти не один игрок не играет в основе, с начала и до конца сезона. То 2 месяца фоден в старте, то грилиш, то марез пару месяцев, то сильва, и все игроки почти так. Вот и никогда не проседает команда физически в концовке
usk
usk ответ Ron09 (раскрыть)
вчера в 19:22
Реалу не обязательно сильной командой чтобы выиграть Лигу чемпионов у них какой то особенный дар который мне до сих пор не понятно как им удается выиграть полностью проигранный матч
usk
usk
вчера в 19:17
В начале сезона фанаты Арсенала мечтали о попадании в топ 4 а в конце сезона некоторые будут ругать команду и Артету что не стали чемпионами
Сити Гвардиоли эта машина по завоеванию чемпионского титула
Вопрос к любителям АПЛ раньше кто помнит говорили что какая команда после новогодних матчей занимает первое место то обязательно станет чемпионом АПЛ или я ошибаюсь?
Ron09
Ron09 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
Мне кажется вам вряд ли стоит беспокоится по поводу Реала в этом сезоне мы к сожалению никакие, да и бегунок из Псж подвёл в самый неподходящий момент
Elliada
Elliada ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 18:24
Это понятно. Поэтому сегодня игру пропускал Де Брюйне. Ему дали выходной. Играли в полноги. Силы не бесконечны. В этом сезоне у Сити в приоритете ЛЧ. Если не выиграют, сезон неудачный. Даже победа в АПЛ и Кубке не сгладят горечь от вылета.
youtomee
youtomee ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:21
но Гвардиоле важней ЛЧ, АПЛ он уже неоднократно выигрывал...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Aleks Captain (раскрыть)
вчера в 18:20
Скоро Англмйская Премьер Лига стане Арабской,, а АПЛ аббревиатура останется той же, Супер Лига уже есть зачем создавать велосипед!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:18
Значит дела в реалльной жизни, надеюсь амурного характера и без напряга
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 18:17
Хотелось бы новую четвёрку ЛЧ Топ 4 - МС,АРС,МЮ,НЮ, ....+ ЛЕ-Брайтон
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 18:16
Он почему-то стал редко заходить((
DXTK
DXTK
вчера в 18:09
Все логично Ман Сити на 1 строчке!!! Арсенал в этом сезоне напоминает Ливерпуль образца сезона 13/14, был разрыв около 10 очков, и сами все отдали сопернику, растеряв его. Единственное различие нету сегодня у канониров легенды подскользнувшейся в самый ответственный момент, хотя если взять самого Артету экс игрок, который отдал преимущество сопернику.
Elliada
Elliada
вчера в 18:09
Спасибо Арсеналу, что не дал трону остыть, но теперь вернулся истинный король АПЛ. Сити ожидаемо одержал победу над соперником. Теперь у Сити +1 очко и игра в запасе. Календарь легкий, в отличие от Арсенала.

Прекрасный месяц у Сити. Выиграли все игры, в том числе разгромили Ливерпуль и Арсенал. Гвардиола получит приз лучшему тренеру апреля. Всех с победой!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:06, ред.
Куда allemz дели?! allemz ,Igo0rek,Elliada- Триумвират, три венца, три голоса, для меня олицетворение горожан, такие разные но всётаки они вместе
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:04
С Победой Горожан!!!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:03
Наконец-то вернулись на свое законное место)
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