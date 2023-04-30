«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на 1-е место в АПЛ

«Фулхэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 34-го тура АПЛ (1:2).
Счёт на 3-й минуте встречи с пенальти открыл нападающий «небесно-голубых» Эрлинг Холанд. На 15-й хозяева отыгрались усилиями форварда Винисиуса. На 36-й нападающий Хулиан Альварес принёс гостям победу.
«Дачники» занимают 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 45 очков. «Горожане» поднялись на первую строчку, обогнав «Арсенал». У команды Хосепа Гвардиолы 76 баллов.
Прекрасный месяц у Сити. Выиграли все игры, в том числе разгромили Ливерпуль и Арсенал. Гвардиола получит приз лучшему тренеру апреля. Всех с победой!!!!
Прекрасный месяц у Сити. Выиграли все игры, в том числе разгромили Ливерпуль и Арсенал. Гвардиола получит приз лучшему тренеру апреля. Всех с победой!!!!
Сити Гвардиоли эта машина по завоеванию чемпионского титула
Вопрос к любителям АПЛ раньше кто помнит говорили что какая команда после новогодних матчей занимает первое место то обязательно станет чемпионом АПЛ или я ошибаюсь?
Сити Гвардиоли эта машина по завоеванию чемпионского титула
Вопрос к любителям АПЛ раньше кто помнит говорили что какая команда после новогодних матчей занимает первое место то обязательно станет чемпионом АПЛ или я ошибаюсь?