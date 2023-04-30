«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на 1-е место в АПЛ

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вчера, 18:02

«Фулхэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 34-го тура АПЛ (1:2).

Счёт на 3-й минуте встречи с пенальти открыл нападающий «небесно-голубых» Эрлинг Холанд. На 15-й хозяева отыгрались усилиями форварда Винисиуса. На 36-й нападающий Хулиан Альварес принёс гостям победу.

«Дачники» занимают 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 45 очков. «Горожане» поднялись на первую строчку, обогнав «Арсенал». У команды Хосепа Гвардиолы 76 баллов.