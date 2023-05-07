«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России

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сегодня, 20:00

«Зенит» выиграл у «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ (3:2).

На 13-й минуте встречи счёт открыл Клаудиньо, выведя хозяев вперёд. На 33-й равенство установил Кейта Бальде. Андрей Мостовой на 39-й снова вывел петербуржцев вперёд. Защитник «красно-белых» Алексис Дуарте на 76-й получил красную карточку. Москвичи отыгрались на 85-й — пенальти реализовал Квинси Промес. На 90+2-й Иван Сергеев принёс «сине-бело-голубым» победу.

«Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для преследователей. «Спартак» — 4-й с 49 баллами.

Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в пятый раз подряд.