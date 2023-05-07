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«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России

сегодня, 20:00
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«Зенит» выиграл у «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ (3:2).

На 13-й минуте встречи счёт открыл Клаудиньо, выведя хозяев вперёд. На 33-й равенство установил Кейта Бальде. Андрей Мостовой на 39-й снова вывел петербуржцев вперёд. Защитник «красно-белых» Алексис Дуарте на 76-й получил красную карточку. Москвичи отыгрались на 85-й — пенальти реализовал Квинси Промес. На 90+2-й Иван Сергеев принёс «сине-бело-голубым» победу.

«Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для преследователей. «Спартак» — 4-й с 49 баллами.

Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в пятый раз подряд.

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 22:08
Зенит с победой!
И очередным чемпионством!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 21:55
Ничего подобного, и даже близко. Селихов был хорош за исключением одной ошибки, такое бывает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Прохорович (раскрыть)
сегодня в 21:52
Серьёзно? одна ошибка за матч и худший? а Соболев, который с нескольких попыток не может лучший?
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 21:51
Ну стал и стал, очередная победа Газпрома
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:51
Соболя и Зобнина и Шамара надо гнать, остальным респект, особенно Абаскалю.
albucid
albucid
сегодня в 21:49
Самый полезный игрок Зенита в этом матче - Селихов!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 21:49
Оформить чемпионство в матче с Спартаком это соль на рану
pomor45
pomor45
сегодня в 21:32
Подводим итог: Зенит - чемпион. Остальное вода в ступе, которую бессмысленно толочь.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ praporchik zadov (раскрыть)
сегодня в 21:30
Так всё есть. И поля и школы, не поверишь) Сама система подготовки хромает. Условному Брюгге ничего не мешало обыграть Зенит, что мешает другой команде с российскими игроками?
praporchik zadov
praporchik zadov ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 21:24
Ну да ...будем вваливать в игроков из других стран.....а может как в Германии растить своих и построить поля и школы?Но бабок нет....все разворовано....
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 21:20
Спасибо газпрому что футболисты из других стран будут жить хорошо....
А елочка мне нравится?
Прохорович
Прохорович
сегодня в 21:18
Гаверно хуж дщий матч Селихова, как так можно выбивать? стыдоба разочарован
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 21:14
Альтернативы нет бабкам газпрома....народное достояние кю!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:10
Осталось дождаться соперника в ЛЧ 🤣🤣🤣
Клирик
Клирик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 21:08
Бавария 10 раз выигрывала, это кому то интересно в Германии?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:02, ред.
Всех болельщиков Зенита с Победой !!!!!!

Не скажу что самый сильный из чемпионистых Зенитов последних лет - но самый сильный клуб на сегодня в лиге - однозначно...
Спартак наверное сегодня очень хотел победить и перегорел....допустил ряд ошибок которые гегемон не прощает...
Где то везение...где то небольшая лояльность судьи...но в основном победа из-за того что в Зените более качественные игроки...соглашусь с Володей Быстровым...отечественные игроки в Спартаке на уровне...а вот леги должны быть качественней...Промес один не тащит...Семак же может и в чемпионском матче позволить себе оставить Вендела на лавке...
Кассьерру с безголеавым чемпионством...
Сергеева с очередным джокерством...
Малкому,Клаудиньо,Венделу,Барриосу и Сантосу Спасибо что они остались и есть в Зените....
Бакаева с первым чемпионством !!!
50 тысяч на трибунах с тем что посмотрели добротный спектакль с красивым финалом....
Питер с 10-м чемпионством !!!!!!!
Семака с 5-м подряд !!!!!!
Всем удачи !!!!!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 21:01
Зенит чемпион России в 5-й раз подряд
Это разве кому нибудь интересно?!
Сп62
Сп62 ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 20:56
Так Америку открыли в 1492 году. Значит чемпионству уже более 500 лет.
Храневец
Храневец
сегодня в 20:48
Открыли Америку это было уже ясно 15 07 22 !!!!!!
Просто пенсионер
Просто пенсионер
сегодня в 20:45
Зенит с очередным титулом! Спартак с очередным Дуарте.
Petergoff
Petergoff
сегодня в 20:44
Зенит с Чемпионством и второй звездой!!!
suiw
suiw
сегодня в 20:44, ред.
Сегодня мясо подыграло бомжам. Болельщики Газпрома счастливы. Хоть что-то в наше время
lotsman
lotsman
сегодня в 20:42
Зенит с победой и очередным ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!
Futurista
Futurista ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 20:42
Наверное...
nubom
nubom ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:41
Сожалею, наверно мы не поняли друг друга...
Futurista
Futurista ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 20:39
Вы ответили на мой пост про песню...при чем тут футбол?)...
Сп62
Сп62 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 20:38
Если эти игры сравнимы с ЕК, то надо давать за них премиальные от РФС.
nubom
nubom ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:36
Я блин даже не не знаю, что Вам ответить... Вы футбол смотрели? Там на табло только две русские фамилии. Я и ответил, что по-русски - могем...
lobsterdam
lobsterdam ответ iri13 (раскрыть)
сегодня в 20:36
Голубки воркуют о любви... свояк свояка видит издалека!
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ Serious94 (раскрыть)
сегодня в 20:36
а я о чем?..никто Вас и не звал..у каждого свое понятие..и дай Вам Бог.
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