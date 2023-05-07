«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России

«Зенит» выиграл у «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ (3:2).
На 13-й минуте встречи счёт открыл Клаудиньо, выведя хозяев вперёд. На 33-й равенство установил Кейта Бальде. Андрей Мостовой на 39-й снова вывел петербуржцев вперёд. Защитник «красно-белых» Алексис Дуарте на 76-й получил красную карточку. Москвичи отыгрались на 85-й — пенальти реализовал Квинси Промес. На 90+2-й Иван Сергеев принёс «сине-бело-голубым» победу.
«Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для преследователей. «Спартак» — 4-й с 49 баллами.
Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в пятый раз подряд.
Не скажу что самый сильный из чемпионистых Зенитов последних лет - но самый сильный клуб на сегодня в лиге - однозначно...
Спартак наверное сегодня очень хотел победить и перегорел....допустил ряд ошибок которые гегемон не прощает...
Где то везение...где то небольшая лояльность судьи...но в основном победа из-за того что в Зените более качественные игроки...соглашусь с Володей Быстровым...отечественные игроки в Спартаке на уровне...а вот леги должны быть качественней...Промес один не тащит...Семак же может и в чемпионском матче позволить себе оставить Вендела на лавке...
Кассьерру с безголеавым чемпионством...
Сергеева с очередным джокерством...
Малкому,Клаудиньо,Венделу,Барриосу и Сантосу Спасибо что они остались и есть в Зените....
Бакаева с первым чемпионством !!!
50 тысяч на трибунах с тем что посмотрели добротный спектакль с красивым финалом....
Питер с 10-м чемпионством !!!!!!!
Семака с 5-м подряд !!!!!!
Всем удачи !!!!!
Не скажу что самый сильный из чемпионистых Зенитов последних лет - но самый сильный клуб на сегодня в лиге - однозначно...
Спартак наверное сегодня очень хотел победить и перегорел....допустил ряд ошибок которые гегемон не прощает...
Где то везение...где то небольшая лояльность судьи...но в основном победа из-за того что в Зените более качественные игроки...соглашусь с Володей Быстровым...отечественные игроки в Спартаке на уровне...а вот леги должны быть качественней...Промес один не тащит...Семак же может и в чемпионском матче позволить себе оставить Вендела на лавке...
Кассьерру с безголеавым чемпионством...
Сергеева с очередным джокерством...
Малкому,Клаудиньо,Венделу,Барриосу и Сантосу Спасибо что они остались и есть в Зените....
Бакаева с первым чемпионством !!!
50 тысяч на трибунах с тем что посмотрели добротный спектакль с красивым финалом....
Питер с 10-м чемпионством !!!!!!!
Семака с 5-м подряд !!!!!!
Всем удачи !!!!!