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«Лион» победил «Монпелье» 5:4, отыгравшись с 1:4. В матче было два покера

сегодня, 20:16
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион5 : 4Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

«Лион» выиграл у «Монпелье» в матче 34-го тура Лиги 1 (5:4).

Покер в игре оформил нападающий хозяев Александр Ляказетт, забив на 31-й, 59-й, 82-й и 90+10-й минуте (с пенальти). В составе гостей также покером отличился форвард Вахи Сепе (40-я, 41-я, 53-я (с одиннадцатиметрового) и 55-я). Ещё одним забитым мячом отметился защитник Деян Ловрен на 70-й. «Лион» по ходу встречи проигрывал 1:4.

«Лион» занимает 7-е место в чемпионате Франции с 56 очками. «Монпелье» — 12-й, у команды 43 балла.

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Все комментарии
p5hndpk84gpm
p5hndpk84gpm
сегодня в 21:49
Саня свой покер вовремя подсуетил, спас проигранный матч
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:30
Соглашусь...
Странно всё это, странно.
Gahi
Gahi
сегодня в 21:07
Страный счёт первого тайма и тем более второго тайма.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:58
Вот это перестрелку устроили.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 20:34
Праздник голов... Красота ..
an9gjqc7cyh8
an9gjqc7cyh8
сегодня в 20:33
Вот это воля, вот это характер.
Гость
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