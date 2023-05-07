«Лион» победил «Монпелье» 5:4, отыгравшись с 1:4. В матче было два покера

1683479788

сегодня, 20:16

«Лион» выиграл у «Монпелье» в матче 34-го тура Лиги 1 (5:4).

Покер в игре оформил нападающий хозяев Александр Ляказетт, забив на 31-й, 59-й, 82-й и 90+10-й минуте (с пенальти). В составе гостей также покером отличился форвард Вахи Сепе (40-я, 41-я, 53-я (с одиннадцатиметрового) и 55-я). Ещё одним забитым мячом отметился защитник Деян Ловрен на 70-й. «Лион» по ходу встречи проигрывал 1:4.

«Лион» занимает 7-е место в чемпионате Франции с 56 очками. «Монпелье» — 12-й, у команды 43 балла.