«Реал» — самый успешный клуб в истории. «Барселона», итальянцы и англичане явно уступают

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вчера, 12:54

У Мадрида ровно сто ценных трофеев.

«Реал» упустил много кубков в новом веке

Как ни странно, «сливочные» раздарили много трофеев. Часто несерьезно относятся к Ла Лиге. Этот сезон, когда в конкурентах незрелая команда Хави – идеальная иллюстрация неудачи. Анчелотти отдал трофей клубу, который вылетел из группы Лиги чемпионов и не обыграл «Манчестер Юнайтед». А даже «Брайтон» показал, как это делать. И минимальная победа над «Осасуной» стала первой кубковой за девять лет. Последний раз Кубок Короля отправлялся в музей «Реала» во время первого захода умницы Анчелотти. Без него «Реал» не ценил кубок.

Трофей забирали «Бетис», «Реал Сосьседад», «Валенсия», «Севилья», «Эспаньол» и много раз «Барселона». «Реал», у которого всего два финала Кубка за десять лет, упустил отличный шанс приблизиться к «Селтику», «Рейнджерс» и «Аль-Ахли» по общему количеству трофеев. Также обратите внимание, что недавно «Реал» упустил один Суперкубок УЕФА из многих. При всем уважении к «Атлетико», только несерьезный подход Лопетеги и его подопечных позволил соседям выиграть в дополнительное время в Таллине, где «Реал» был явным фаворитом матча.

Удивительно, что клуб, у которого теперь сто трофеев, вальяжно относится к решающим матчам. Причем часто в ранге фаворита. Даже в Лиге чемпионов «Реала» не было в финалах 12 лет, хотя на том отрезке Моуриньо выигрывал с «Порту» и «Интером». Учитывая, кто играл за «Мадрид» – безумного уровня звезды, нередко чемпионы мира и Европы, то это упущение фаворита. Но даже с учетом несовершенства «Реала», от которого футбол выигрывает – моногамия вредит Лиге чемпионов, именно клуб из Мадрида можно назвать самым успешным.

Испанский дуализм работает на «Мадрид»

Англичане и итальянцы пожирали друг друга. Британцев развратили деньги в эру АПЛ , Руперт Мердок подсадил на роскошь. Итальянцы меняют чемпионов каждый год, а еще любят добавлять в футбольную пасту соус из коррупции. Где найти клуб выше статусом, чем «Реал»? Если в МЮ заявят, что они первые в Англии, то вспомнят десятилетия слабых выступлений в разных столетиях. «Ливерпуль» скажет, что важнее всех? Тогда этим «красным» напомнят об одном титуле в АПЛ за три десятилетия.

Пусть «Бавария» — гегемон Бундеслиги последних трех десятилетий, и всегда впечатление, что любое чемпионство другого клуба это, прежде всего, подарок из Мюнхена, но кого они обыгрывают? Остальные немецкие клубы не как «Барселона», «Атлетико» или даже «Севилья». Нельзя поставить немцев выше всех. «Барселону» однозначно выручают смыслы – они их привносили в мир благодаря Михелсу, Кройфу и Гвардиоле. И как раз мощь «блаугранас» помогла в новом веке «Реалу».

«Мадрид» выиграл сто трофеев, из которых почти все ценные. Причем многие испанские чемпионские титулы добыты в борьбе с «Барселоной», которая украла у «Аякса» статус апельсинового зернышка, из которого вырос лес тотального мирового футбола. Любят испанцы воровать у голландцев, национальная традиция. Каталонцам оставили тактические смыслы, а «Реал» забрал себе трофеи, не думая о мессианстве. Причем более ценные кубки, чем у «Рейнджерс» или «Аль-Ахли».

Будь в Ла Лиге два-три клуба того же уровня, как два главных, а не поочередные всплески, то гегемоны сожрали бы друг друга, как в Италии и Англии. Но «Реалу» повезло, что особый статус лишь у Эль Класико. Даже когда противостояние переживает кризис – сейчас это не главный матч сезона в мире, наличие двух мощных магнитов, которые всегда соприкасаются одним полюсом и отталкиваются, сделало именно «Реал» уникальным клубом. А еще повлияли успехи в Европе.

«Сливочные» создали собственную категорию

Футбол пытался стать спортом буржуазии, когда начинался со студентов элитных университетов, но завсегдатаи баров быстро забрали бутсы у королей и добавили простоты в гениальную идею бить по мячу ногами. Шахтеры и моряки, которые развезли футбол по миру – в Бразилию, Уругвай, Аргентину, Италию, Германию и Венгрию, не были монархами, их увлечение переняли чумазые дети пыльных дворов.

Сейчас среди подростков модно копировать стиль представителей «старых денег». Одеваться, как наследственные миллионеры из Европы и США в прошлом веке. «Реал» — яркий пример именно «старых денег». По легенде Бернабеу писал на салфетках суммы, когда вел переговоры с легендами футбола. «Барселона», учитывая их суть – клуб сепаратистского региона, не входит в число монархов.

Нет любимого клуба королей в Англии. Какие из шотландцев Ливерпуля и моряков Манчестера аристократы? Возможно, у «Милана» и «Ювентуса» был налет монархии. Но любовь итальянцев к мафии благополучно его убрала. Это «крестные отцы», как и «Интер». Бандитские черты есть у самого «Реала». Перес похож на бухгалтера или адвоката криминальных боссов, но откуда взялись короли?

«Мадрид» меньше других склонен к саморазрушению

Предки любого монарха в Европе были кровавыми завоевателями. Часто самыми везучими. «Реал» именно такой. Уничтожал «Барселону», унижал европейских соперников. Переживал непростые периоды, но всегда возвращается. У них деньги, они задали моду на дикие расходы до «Челси». Но только «Реал» можно внести в категорию успешных без любви к саморазрушению. Это ключевая разница?

Мало в мире клубов, которые себе так редко вредили. Империи падут, ведь не умеют остановиться на пути завоеваний. «Бавария» всегда грабила соседей по Бундеслиге, а «Реал» вышел на финал Кубка с одним испанцем в основе. «Мадрид» подчиняет Европу. Старый монарх, который знает себе цену. Нередко ленивый, как подобает бездельникам-королям, которых в детстве не смогли заставить учиться.

При этом именно у «Реала» 100 ценных трофеев и 14 кубков чемпионов. На втором месте «Милан», у них в два раза меньше кубков. На любую попытку оспорить свой статус в «Мадриде» ответят: «Выиграйте десять „ушастых“ — тогда поговорим об историческом статусе». Нравится «Реал» вам лично или нет, в этом разговоре не имеет значения. Это самый успешный клуб в истории из элитных.

Они были у истоков появления самого серьезного европейского турнира и доминируют сейчас. Феноменальная, уникальная история. Никто другой так не сможет, ведь невозможно переписать историю, а у «Реала» она королевская, даже если временно хромает игра. Забавно, насколько «Мадриду» подходит девиз «больше, чем клуб». Величайшие футболисты не перевешивали «Реал», которому верно служили, как полководцы императору.