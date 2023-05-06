Клуб из Израиля по-прежнему интересуется Игнатьевым

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев по-прежнему входит в сферу интересов клуба «Хапоэль» Беэр-Шева из чемпионата Израиля.
Отмечается, что данный переход маловероятен, поскольку «Хапоэль» не способен удовлетворить финансовые запросы футболиста.
В 16 матчах текущего сезона РПЛ игрок забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
После строптивого поведения и скандальных историй его приспустили на землю и придя в Локо он наконец то понял, что если будет дальше продолжать в том же духе, то опомниться только когда ему будет уже за тридцать и в каком-нибудь клубе ФНЛ, ну это в лучшем случае.
В Локо я вижу другого Игнатьева, который хочет играть, но он по объективным причинам не попадает в состав.
Думаю лучше для него будет поехать туда где немного попроще и где у него будет статус легионера.
Там во первых ему не дадут расслабиться и самое главное страх попить пивка на пляже и сделать видео будет преследовать его, так как там сразу накажут и жёстко.
Ваня съезди, поиграй годик, два, а там видно будет.
После строптивого поведения и скандальных историй его приспустили на землю и придя в Локо он наконец то понял, что если будет дальше продолжать в том же духе, то опомниться только когда ему будет уже за тридцать и в каком-нибудь клубе ФНЛ, ну это в лучшем случае.
В Локо я вижу другого Игнатьева, который хочет играть, но он по объективным причинам не попадает в состав.
Думаю лучше для него будет поехать туда где немного попроще и где у него будет статус легионера.
Там во первых ему не дадут расслабиться и самое главное страх попить пивка на пляже и сделать видео будет преследовать его, так как там сразу накажут и жёстко.
Ваня съезди, поиграй годик, два, а там видно будет.