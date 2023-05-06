Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Клуб из Израиля по-прежнему интересуется Игнатьевым

сегодня, 16:52

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев по-прежнему входит в сферу интересов клуба «Хапоэль» Беэр-Шева из чемпионата Израиля.

Отмечается, что данный переход маловероятен, поскольку «Хапоэль» не способен удовлетворить финансовые запросы футболиста.

В 16 матчах текущего сезона РПЛ игрок забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Париж, Неаполь или Ливерпуль. Сильнейший игрок РПЛ выбирает новый клуб
Вчера, 15:46Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
Слухи«Спартак» интересуется центральным полузащитником из Аргентины
04 мая
Агент защитника «Зенита» отреагировал на слухи об интересе «Барселоны»
04 мая
«Бешикташ» опроверг информацию об интересе клуба к Барриосу
04 мая
Агент Рохаса отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Спартак»
03 мая
Агент Мантуана рассказал, хочет ли игрок остаться в «Зените»
03 мая
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:41
Евреи любят халяву, но тут, как говорится, мимо кассы.
ABir
ABir
сегодня в 18:39
В Израиле очень жарко играть и платят умеренно
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:58
Как и следовало предполагать - будут торговаться...
79qsjqhqbwvh
79qsjqhqbwvh
сегодня в 17:44
Я лично считаю Ивана Игнатьева очень талантливым футболистом, но в самом начале карьеры он как мне кажется не справился со звёздной болезнью.
После строптивого поведения и скандальных историй его приспустили на землю и придя в Локо он наконец то понял, что если будет дальше продолжать в том же духе, то опомниться только когда ему будет уже за тридцать и в каком-нибудь клубе ФНЛ, ну это в лучшем случае.
В Локо я вижу другого Игнатьева, который хочет играть, но он по объективным причинам не попадает в состав.
Думаю лучше для него будет поехать туда где немного попроще и где у него будет статус легионера.
Там во первых ему не дадут расслабиться и самое главное страх попить пивка на пляже и сделать видео будет преследовать его, так как там сразу накажут и жёстко.
Ваня съезди, поиграй годик, два, а там видно будет.
Сп62
Сп62
сегодня в 17:43
Можно доплатить и отдать.
gwe8xj9k4rfy
gwe8xj9k4rfy
сегодня в 17:03
В принципе не плохой вариант
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 