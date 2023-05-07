«Наберу его в понедельник». Черчесов — об интересе «Ференцвароша» к Кузяеву

Главный тренер «Ференцвароша» прокомментировал слухи об интересе венгерского клуба к полузащитнику «Зенита» .

Понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, конечно, он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь. Во всяком случае, у него в понедельник игра, наберу после нее и узнаю, как у него дела.