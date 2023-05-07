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«Наберу его в понедельник». Черчесов — об интересе «Ференцвароша» к Кузяеву

сегодня, 10:24

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе венгерского клуба к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

Понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, конечно, он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь. Во всяком случае, у него в понедельник игра, наберу после нее и узнаю, как у него дела.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:42
Почему ПОСЛЕ? ЧЕМПИОНСКИЙ фуршет. Если конечно Зенит выиграет.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:40
Кузяев давно о Европе говорит. Вот и будет ему Европа.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:32, ред.
Какой понедельник......
Саламыч совсем выпал из реальности....
8-го у Далера послечемпионский фуршет....сегодня ж Абаскаль кубок победителей чемпионата в Питер везёт...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:04
Черчесов зря сомневается - возможно Кузяев давно ходит и напевает -"позвони мне, позвони"...)
mfsk3ysv4dvw
mfsk3ysv4dvw
сегодня в 10:43
Кузяев давно хочет уехать, но вот Венгрия его уровень?
Хотя еврокубки есть.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:26
Зарплату в пару миллионов зелёных они не потянут.
Гость
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