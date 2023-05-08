«Манчестер Юнайтед» не гарантирует Де Хеа место в стартовом составе

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вчера, 18:31

Голкипер «Манчестер Юнайтед» может стать запасным игроком команды.

МЮ хочет продлить контракт с испанцем, но место в стартовом составе ему не гарантировано. Новое соглашение игрока с клубом будет действовать до 2024 года.

Летом «дьяволы» хотят укрепить состав. Линия нападения — приоритет в данном вопросе, вратаря будут искать по остаточному принципу. При определенном стечении обстоятельств Де Хеа может стать запасным голкипером.