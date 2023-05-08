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«Манчестер Юнайтед» не гарантирует Де Хеа место в стартовом составе

вчера, 18:31

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может стать запасным игроком команды.

МЮ хочет продлить контракт с испанцем, но место в стартовом составе ему не гарантировано. Новое соглашение игрока с клубом будет действовать до 2024 года.

Летом «дьяволы» хотят укрепить состав. Линия нападения — приоритет в данном вопросе, вратаря будут искать по остаточному принципу. При определенном стечении обстоятельств Де Хеа может стать запасным голкипером.

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протон
протон
сегодня в 01:46
Какой смысл менять 32-летнего кипера который входит в топ10 мировых ?
534szt85bru9
534szt85bru9
вчера в 22:41
Де Хеа очень долго ставил условия МЮ, порой перегибая палку шантажировав клуб, разводя на большие деньги, но вот время пришло и теперь МЮ ставит условия.
Уже было озвучено, что если Де Хея хочет остаться, то зарплата упадёт серьёзно, так клуб даёт понять: "Парень мы в тебе не особо нуждаемся, если хочешь, то мы тебя оставим, но теперь ты будешь плясать под нашу дудку".
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:09
Де Хеа придётся доказывать свою конкурентоспособность.
ДСА
ДСА
вчера в 20:22
Лишь бы зарплату сохранили, а там пусть и не выпускают.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:02
Заслужил это всё благодаря своей "профессиональной" игре.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:57
Решили мотивировать игроков финальной группы, т.к. многие бросают играть в последний день, имея уже гарантированные призы.
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:52
Игрокам всё усложняют задачи в попадании в лидеры. Если память не изменяет, было 16 команд. сократили до 12, Сейчас будет еще меньше. Не знаю, с чем это связано, но это не радует.
Гость
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