«Манчестер Юнайтед» не гарантирует Де Хеа место в стартовом составе

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может стать запасным игроком команды.
МЮ хочет продлить контракт с испанцем, но место в стартовом составе ему не гарантировано. Новое соглашение игрока с клубом будет действовать до 2024 года.
Летом «дьяволы» хотят укрепить состав. Линия нападения — приоритет в данном вопросе, вратаря будут искать по остаточному принципу. При определенном стечении обстоятельств Де Хеа может стать запасным голкипером.
Уже было озвучено, что если Де Хея хочет остаться, то зарплата упадёт серьёзно, так клуб даёт понять: "Парень мы в тебе не особо нуждаемся, если хочешь, то мы тебя оставим, но теперь ты будешь плясать под нашу дудку".
Уже было озвучено, что если Де Хея хочет остаться, то зарплата упадёт серьёзно, так клуб даёт понять: "Парень мы в тебе не особо нуждаемся, если хочешь, то мы тебя оставим, но теперь ты будешь плясать под нашу дудку".