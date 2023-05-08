Ключевая ошибка в новейшей истории МЮ. Новый контракт для Де Хеа — это крах надежд

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08 мая 2023, 12:46

С таким вратарем не стать чемпионом.

Психология всегда играет в футбол

Пирло в день финала чемпионата мира рубился в видеоигры. Для Андреа это был обычный день. С тяжелыми мыслями об ответственности и миллионах итальянских фанатов, которые ждут долгожданный титул, он допустил бы ошибку на поле. А Зидан вспылил и не остановился, когда Матерацци ответил на шутку о подаренной футболке фразой, что лучше возьмет сестру Зинедина. Франция осталась без лидера и проиграла в серии пенальти.

Два года назад в серии «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы реализовали 21 пенальти подряд. Пошел Де Хеа – отдал кубок Эмери. Даже если бы в воротах великого английского клуба все это годы был приличный, но не великий голкипер с психологией чемпиона, вроде Мартинеса, то коллектив «красных дьяволов» мог измениться. Без Дибо команда Ди Марии и Месси годами была сборной неудачников. А дебютировал правильный голкипер – взяли три международный кубка подряд.

Де Хеа вчера не смог отразить удар низом против «Вест Хэма» Мойеса. Понятно, что нельзя винить одного голкипера. МЮ не забивал в четырех из шести последних матчей. Фернандеш, Рэшфорд и Антони плохо выполняют свою работу. Игрока «молотобойцев» выпустили на ударную позицию, вина полузащитников с Каземиро во главе. Но не случайно народ выделяет Магуайру и Де Хеа. Пусть это жестко, но в командном спорте есть слабые звенья.

Психология играет в футбол. Поэтому Барези, Массаро и Роберто Баджо промахнулись с Бразилией, а пять других итальянцев во главе с Пирло забили Бартезу, когда Трезеге зарядил в перекладину. МЮ не будет чемпионом Англии и финалистом Лиги чемпионов, пока в основе Де Хеа. Даже четвертое место в АПЛ ещё могут потерять. «Ливерпуль» почувствовал запах дьявольской крови. Пусть у МЮ выигрышное положение и матч в запасе, разгром в Севилье их сильно задел.

Тен Хаг очень плохой селекционер

У Эрика появились враги в день, когда тренер выгнал Роналду. Но народ путает причины и следствие. Криштиану разрушительно влиял на коллектив еще в Турине. В Манчестере тоже себя плохо вел. Класс позволил провести один неплохой сезон, в котором МЮ остался без Лиги чемпионов, но поражения на старте АПЛ прошлым летом были, в том числе, из-за Роналду. Португалец стал медленным и не работал на команду.

С ним правильно расстались. Но у МЮ хватает обратных примеров, когда стоило намного раньше прощаться с футболистами и менеджерами. Сульшера зря пригласили, норвежец после МЮ не является кандидатом в «Баварию», «Реал» и ПСЖ . Наверное, «Юнайтед» потерял шанс на титул в стиле «Челси» Конте, когда не убедил Зидана или Симеоне пару лет назад. Еще проблемой был Вудворд, ведь Глейзеры не смыслят в футболе.

Владельцы доверили человеку, который тыкал пальцами на цифры – американцы выкачивают из Манчестера деньги, а на результаты Эду было наплевать. Но в футболе счет важен, поэтому фиксируем опасную тенденцию. Как видим по реакции тен Хага на ошибку Де Хеа – не только защитил вратаря, но заговорил о продлении контракта, Эрик склонен искать любимчиков. Параллельно рассказывает о чистке состава, но может оставить в клубе Де Хеа и Магуайра? Это будет ошибкой, как и отказ от поисков сильного спортивного директора.

Карьера Де Хеа соткана из неудач

Чемпион Англии времен Фергюсона сейчас мог иметь за плечами сотню матчей в сборной Испании. У Давида всего 45 игр без трофеев с «Красной Фурией». В МЮ у него были кубковые победы, обыгрывали «Аякс» в финале Лиги Европы, но в том матче Моуриньо поставил Ромеро. И правильно сделал. Давид мог стать наследником Касильяса, но не справился с давлением, как и Кепа.

У Де Хеа нет проблем с реакцией, но его много раз ломали через колено уверенные в себе соперники. Трагичный Пьеро. Ошибок было столько, что «сухие» матчи не греют, хотя их у вратаря предостаточно. Его клуб невероятно богатый, состав всегда с дорогими игроками. Как середняк «красные дьяволы» мощнее почти всех остальных. Но поставлена ли игра? Великой обороны нет, ведь с Де Хеа невозможно создать везучую линию защиту для плей-офф ЛЧ и чемпионских туров АПЛ .

У Давида был «сухим» каждый четвертый матч в МЮ , но никто не спорит о мастерстве голкипера. Дело в отсутствии доверия. Ни один защитник сборной и клуба не поверит, что Де Хеа в 32 года вычеркнет из памяти десятки грубых ошибок и заиграет, как Навас и Куртуа в «Реале». «Мадриду» сказочно повезло, что не получилось подписать Де Хеа. С ним не светили серии побед в Лиге чемпионов. Если Давид останется в МЮ , то можете смело вычеркивать и следующий сезон. Понятно, что тен Хаг надеется на героичную концовку с финалом Кубка Англии против соседей.

Вот только Холанд свои промахи уже совершил против «Ливерпуля» в Суперкубке. Сейчас Эрлинг чаще попадает в цель. МЮ может закольцевать сезон поражениями, как в начале. Но даже если вернутся в ЛЧ , то без появления в клубе настоящего спортивного директора вместо Мерто, без нового вратаря и центрального форварда мирового класса им в финалах для взрослых делать нечего. Команда не безнадежная, но в составе такие парни, как Антони, Санчо, Де Хеа и Магуайр. В любой момент подведут, значит, друг другу не доверяют.