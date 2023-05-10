КДК РФС рассмотрит удаление Дуарте в матче с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит на ближайшем заседании удаление защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).
Рассмотрим удаление Дуарте. Он приглашён на заседание, которое состоится в пятницу.
Также на заседании рассмотрят нарушение «Спартаком» и «Торпедо» регламента в виде позднего выхода на поле в играх против «Зенита» и «Ахмата» (1:5) соответственно.
Очевидно, что будет решаться вопрос о количестве матчей дисквалификации. Странно, что некоторым трудно сразу такой вывод сделать и начинается никому не нужное словоблудие.
Очевидно, что будет решаться вопрос о количестве матчей дисквалификации. Странно, что некоторым трудно сразу такой вывод сделать и начинается никому не нужное словоблудие.
никто под сомнение не ставит,вряд ли будут рассматривать,а просто определят-сколько матчей дисквалификации ему дать.
никто под сомнение не ставит,вряд ли будут рассматривать,а просто определят-сколько матчей дисквалификации ему дать.