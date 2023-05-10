КДК РФС рассмотрит удаление Дуарте в матче с «Зенитом»

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вчера, 12:16

Глава КДК РФС сообщил, что комитет рассмотрит на ближайшем заседании удаление защитника «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Рассмотрим удаление Дуарте. Он приглашён на заседание, которое состоится в пятницу.

Также на заседании рассмотрят нарушение «Спартаком» и «Торпедо» регламента в виде позднего выхода на поле в играх против «Зенита» и «Ахмата» (1:5) соответственно.