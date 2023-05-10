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КДК РФС рассмотрит удаление Дуарте в матче с «Зенитом»

вчера, 12:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит на ближайшем заседании удаление защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Рассмотрим удаление Дуарте. Он приглашён на заседание, которое состоится в пятницу.

Также на заседании рассмотрят нарушение «Спартаком» и «Торпедо» регламента в виде позднего выхода на поле в играх против «Зенита» и «Ахмата» (1:5) соответственно.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:08
Отсутствие Дуарте не столь критично для Спартака, если даже парню прийдётся отдохнуть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:54
Идти в такой подкат глупость и отсутствие логики. Неспособность контролировать мысли, эмоции. Не сомневаюсь, что накажут по полной и оппоненты подмахнут ещё.
sova147
sova147 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:10
Согласен, иначе будет поздно
makkie
makkie ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:28
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 12:49, ред.
    Опять информация уклончивая.На самом деле,удаление, справедливость которого
    никто под сомнение не ставит,вряд ли будут рассматривать,а просто определят-сколько матчей дисквалификации ему дать.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:20
    Правильное решение, парня надо сразу на рельсы ставить
    Гость
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