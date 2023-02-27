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КДК РФС получил рапорт по матчу «Волга» — «Зенит»

27 февраля 2023, 12:56
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

КДК РФС получил рапорт по матчу 1/4 финала Пути регионов Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3). В нём также отмечен инцидент с брошенным в полузащитника команды из Санкт-Петербурга Вендела бананом. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

КДК РФС получил рапорт комиссара по матчу «Волга» — «Зенит». Сейчас комитет изучает все материалы по данному рапорту, поскольку там есть ряд вопросов, указанных комиссаром матча по дисциплинарным нарушениям — в том числе и по инциденту с бросанием банана на поле. Дата и время заседания будут объявлены дополнительно.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 февраля в 18:49
Ну всё...пошло-поехало...

Осталось фильм снять...и книгу написать...
Futurista
Futurista
27 февраля в 15:19
Интересно...если бы на поле кинули не банан, а например огурец...или апельсин...как бы дело повернулось...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 февраля в 13:41
В ходе изучения банан не нюхать, на зуб не пробовать, фальшивый, не фальшивый. Мало ли, где могли пронести)).
Союзник противников
Союзник противников
27 февраля в 13:23
Мы рассмотрим сей сложный вопрос,и на выходе будет понос...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 13:19
Надоели уже эти выходки с бананами,надо реально поймать и наказать виновного!
9jtyk8qaywsc
9jtyk8qaywsc
27 февраля в 13:07
Кожуру от банана не забудьте приложить как вещдок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 13:02
Виновных надо найти и наказать. Чтобы другим было неповадно...
Гость
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