КДК РФС получил рапорт по матчу «Волга» — «Зенит»

КДК РФС получил рапорт по матчу 1/4 финала Пути регионов Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3). В нём также отмечен инцидент с брошенным в полузащитника команды из Санкт-Петербурга Вендела бананом. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
КДК РФС получил рапорт комиссара по матчу «Волга» — «Зенит». Сейчас комитет изучает все материалы по данному рапорту, поскольку там есть ряд вопросов, указанных комиссаром матча по дисциплинарным нарушениям — в том числе и по инциденту с бросанием банана на поле. Дата и время заседания будут объявлены дополнительно.
Осталось фильм снять...и книгу написать...
Осталось фильм снять...и книгу написать...