КДК РФС получил рапорт по матчу «Волга» — «Зенит»

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27 февраля 2023, 12:56

КДК РФС получил рапорт по матчу 1/4 финала Пути регионов Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3). В нём также отмечен инцидент с брошенным в полузащитника команды из Санкт-Петербурга бананом. Об этом сообщил председатель комитета .