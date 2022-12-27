РФС отклонил жалобу «Зенита» по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России

В понедельник, 26 декабря, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отказать в удовлетворении жалобы ФК «Зенит» и оставить решение КДК РФС от 1 декабря в силе.
Матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоялся 27 ноября. По окончании основного времени встречи на поле возникла массовая драка. В результате нее с поля были удалены Малком, Родригао и Вильмар Барриос у «Зенита» и Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон у «Спартака».
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 1 декабря принял решение дисквалифицировать всех шестерых игроков на шесть матчей Кубка России.
Взяли да отклонили...
Взяли да отклонили...
10:21
РФС отклонил жалобу Зенита.
27.12.2022
10:22
Избрание нового состава РФС.
10:21
РФС отклонил жалобу Зенита.
27.12.2022
10:22
Избрание нового состава РФС.
Зенит в своей апелляции требовал:
1) Не применять к Малкому никакую дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической на 1 матч.
2) Дисквалификацию Родригао оставить максимум на 3 матча.
3) Дисквалификацию Барриоса оставить максимум на 2 матча.
4) Отменить решение КДК в части отказа в рассмотрении эпизодов, связанных с действиями Квинси Промеса и отправить дело на новое рассмотрение, указав необходимость отдельно обратить внимание на действия Промеса.
5) В части дисквалификации футболистов «Спартака» оставить все решения в силе.
6) Вернуть «Зениту» апелляционный взнос.
Никогда такой команде не стать "народной"!
Зенит в своей апелляции требовал:
1) Не применять к Малкому никакую дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической на 1 матч.
2) Дисквалификацию Родригао оставить максимум на 3 матча.
3) Дисквалификацию Барриоса оставить максимум на 2 матча.
4) Отменить решение КДК в части отказа в рассмотрении эпизодов, связанных с действиями Квинси Промеса и отправить дело на новое рассмотрение, указав необходимость отдельно обратить внимание на действия Промеса.
5) В части дисквалификации футболистов «Спартака» оставить все решения в силе.
6) Вернуть «Зениту» апелляционный взнос.
Никогда такой команде не стать "народной"!
Тут что то нечисто , чую Дюкова скоро выгонят.
Тут что то нечисто , чую Дюкова скоро выгонят.