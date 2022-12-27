Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Кубок 2022/2023

РФС отклонил жалобу «Зенита» по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России

вчера, 10:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

В понедельник, 26 декабря, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отказать в удовлетворении жалобы ФК «Зенит» и оставить решение КДК РФС от 1 декабря в силе.

Матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоялся 27 ноября. По окончании основного времени встречи на поле возникла массовая драка. В результате нее с поля были удалены Малком, Родригао и Вильмар Барриос у «Зенита» и Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон у «Спартака».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 1 декабря принял решение дисквалифицировать всех шестерых игроков на шесть матчей Кубка России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
КДК РФС рассмотрит удаления Каккоева и Дмитриева
24 октября
КДК отменил красную карточку Ненахова в матче с «Уралом»
06 октября
ЭСК признала верными решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА
16 августа
В КДК РФС рассказали, какие эпизоды будут рассматривать после 3-го тура РПЛ
01 августа
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с ЦСКА
25 апреля
СлухиКДК РФС намерен дисквалифицировать Тикнизяна на два матча
12 апреля
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:45
Нет чтобы вынести решение: "Проставиться"!
Взяли да отклонили...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:46
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:45
    27.12.2022
    10:21
    РФС отклонил жалобу Зенита.

    27.12.2022
    10:22
    Избрание нового состава РФС.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 16:10
    Ну хоть тут трезво всё оценили. Зенит без этих игроков как пробка из кубка вылетит
    dok66
    dok66
    вчера в 15:46
    И чего было кипятишиться ? Справедливость - она должна быть справедливой .
    makkie
    makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 14:26
    Ну это уже совсем наглость!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 14:09
    ...а если принимали решение 6 человек,то будет классика-"число зверя" 666!Мистика на страже отечественного футбола.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:06
    В тех случаях,когда решение никому не вредит(или возврата нет),наши органы чрезвычайно объективны и решительны.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:44
    Чего и следовало ожидать. Спартаку надо было обескровить Зенит на оставшиеся матчи кубка и сохранить своего главного провокатора. Что и получилось.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 13:02
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 12:52
    Побили!)
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 12:50, ред.
    Смешные в Зените, всё жалуются да ноют!)

    Зенит в своей апелляции требовал:
    1) Не применять к Малкому никакую дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической на 1 матч.

    2) Дисквалификацию Родригао оставить максимум на 3 матча.

    3) Дисквалификацию Барриоса оставить максимум на 2 матча.

    4) Отменить решение КДК в части отказа в рассмотрении эпизодов, связанных с действиями Квинси Промеса и отправить дело на новое рассмотрение, указав необходимость отдельно обратить внимание на действия Промеса.

    5) В части дисквалификации футболистов «Спартака» оставить все решения в силе.

    6) Вернуть «Зениту» апелляционный взнос.

    Никогда такой команде не стать "народной"!
    альсато
    альсато ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 12:25
    на грузина, кто на заводе шин хлебал бензин))))
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:07
    У КДК "железная" логика 6 игроков по 6 матчей - против её не "попрёшь." 🙄
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 10:52
    Дюков отклонил жалобу Миллера ?
    Тут что то нечисто , чую Дюкова скоро выгонят.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 10:24
    На что жалуемся , Зин ?!)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     