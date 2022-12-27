РФС отклонил жалобу «Зенита» по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России

В понедельник, 26 декабря, состоялось заседание апелляционного комитета РФС , на котором было принято решение отказать в удовлетворении жалобы ФК «Зенит» и оставить решение КДК РФС от 1 декабря в силе.

Матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоялся 27 ноября. По окончании основного времени встречи на поле возникла массовая драка. В результате нее с поля были удалены Малком, Родригао и Вильмар Барриос у «Зенита» и Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон у «Спартака».