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Абаскаля вызовут на КДК после пресс-конференции по итогам матча с «Ахматом»

вчера, 16:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

По материалам СМИ мы рассмотрим материалы с пресс-конференции Гильермо Абаскаля. Тренер будет вызван на КДК.

После игры специалист раскритиковал работу арбитра в связи с тем, что он только после 90-й минуты показал жёлтую карточку вратарю грозненской команды Гиорги Шелии, который, по мнению Абаскаля, тянул время.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 09:37
    makkie
    makkie ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 09:21
    Ну если вы не видите судейских ошибок в матчах Спартака - то болеете за цска. Что тут еще добавить ))
    Надо внимательнее за новостями и заключениями VAR следить наверное.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 22:27
    Оставьте в покое Абаскаля , хааады !!!
    cska1948
    cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 21:41
    На русском языке за Абаскаля говорит его переводчик.
    cska1948
    cska1948 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:40
    В каких весенних матчах! Такое повторяется из года в год! Или вы уже забыли, что Федун грозился снять СпаМ с чемпионата? Нытьё про судейство, это одна из визитных карточек СпаМа.
    makkie
    makkie ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:40
    Постоянство - это ошибки судей в весенних матчах Спартака.
    Вполне логично, что Спартак пытается в этом разобраться. Только не получается, ибо уровень судейства в РПЛ ниже плинтуса.
    Сп62
    Сп62 ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 20:18
    Высказать своё мнение это лезть на рожон? А молчать в тряпочку это благо. Ну, ну.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:44
    Что же он такого совершил, что на КДК. Из за
    незнания русского может допустить какую то неточность.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:27
    Опять Спартак чем то недоволен. Это уже становится постоянством.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 19:09
    Пригласили чудака на какой-то КДК,а он их "имел ввиду" и дудит в свою дуду.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 18:54
    Но...судья же не учит его как ему работу работать...и не указывает на недочёты в работе...
    Почему тренер позволяет себе указывать как и когда надо свистеть ?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 18:52
    Так это уже привычно в "Спартаке" :Как только главный тренер "заскучал",то он сразу лезет на рожон,и последствия разбирательства будут присовокуплены к основаниям,влияющим на решение специалиста покинуть клуб и страну. НО сперва желательно посуетиться с будущим местом работы ТАМ...
    протон
    протон
    вчера в 18:30
    И что же такого обидного для судей сказал Абаскаль?
    Сп62
    Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:00
    Надо зрить в корень. Абаскаль заострил внимание на логику предъявления ЖК. Если игрок нарушает регламент матча в течении всей игры, то какой смысл предъявлять карточку в её конце. Молчать - значить потакать таким игрокам.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:21, ред.
    Шелия хоть несколько секунд истратил....
    Вы мистер Абаскаль истратили целый очередной сезон...

    Да и негоже ссылаться на несколько секунд...
    Когда Вы за предыдущие 3 часа (2 матча) не забили ни одного гола...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 16:42
    Мельчают и рыжий клоун и Спартак виесте с ним
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:34
    Победы нет, можно и вспылить.
    Гость
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