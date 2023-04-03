Абаскаля вызовут на КДК после пресс-конференции по итогам матча с «Ахматом»

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вчера, 16:10

КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). Об этом сообщил председатель комитета .

По материалам СМИ мы рассмотрим материалы с пресс-конференции Гильермо Абаскаля. Тренер будет вызван на КДК .

После игры специалист раскритиковал работу арбитра в связи с тем, что он только после 90-й минуты показал жёлтую карточку вратарю грозненской команды , который, по мнению Абаскаля, тянул время.