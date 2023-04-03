Абаскаля вызовут на КДК после пресс-конференции по итогам матча с «Ахматом»

КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
По материалам СМИ мы рассмотрим материалы с пресс-конференции Гильермо Абаскаля. Тренер будет вызван на КДК.
После игры специалист раскритиковал работу арбитра в связи с тем, что он только после 90-й минуты показал жёлтую карточку вратарю грозненской команды Гиорги Шелии, который, по мнению Абаскаля, тянул время.
Трагедию устроили, из того, что в игре с вами Ахмат время тянул. Да так поступают во всём футбольном мире и в Тарасовке в том числе! Скоро начнёте жаловаться на то, что соперники сами себе не забивают в игре с вами.
Трагедию устроили, из того, что в игре с вами Ахмат время тянул. Да так поступают во всём футбольном мире и в Тарасовке в том числе! Скоро начнёте жаловаться на то, что соперники сами себе не забивают в игре с вами.
Надо внимательнее за новостями и заключениями VAR следить наверное.
Надо внимательнее за новостями и заключениями VAR следить наверное.
Вполне логично, что Спартак пытается в этом разобраться. Только не получается, ибо уровень судейства в РПЛ ниже плинтуса.
Вполне логично, что Спартак пытается в этом разобраться. Только не получается, ибо уровень судейства в РПЛ ниже плинтуса.
незнания русского может допустить какую то неточность.
незнания русского может допустить какую то неточность.
Почему тренер позволяет себе указывать как и когда надо свистеть ?
Почему тренер позволяет себе указывать как и когда надо свистеть ?
Вы мистер Абаскаль истратили целый очередной сезон...
Да и негоже ссылаться на несколько секунд...
Когда Вы за предыдущие 3 часа (2 матча) не забили ни одного гола...
Вы мистер Абаскаль истратили целый очередной сезон...
Да и негоже ссылаться на несколько секунд...
Когда Вы за предыдущие 3 часа (2 матча) не забили ни одного гола...