Некоторые болельщики МЮ надеются, что финал Кубка Англии будет «отменён»

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вчера, 13:58

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов (4:0, 5:1 по сумме двух встреч).

«Горожане» 3 июня встретятся с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Некоторые болельщики «дьяволов» настроены крайне негативно. Один из них заявил:

В финале Кубка Англии мы будем «гореть» 0:3 через 10 минут!

Другой отметил:

Мы можем отменить этот матч? Не думаю, что МЮ готов к такому «Сити».

Но некоторые представители красной части Манчестера смотрят в будущее с оптимизмом: