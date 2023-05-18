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Некоторые болельщики МЮ надеются, что финал Кубка Англии будет «отменён»

вчера, 13:58
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед03.06.2023 в 17:00 Не начался

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов (4:0, 5:1 по сумме двух встреч).

«Горожане» 3 июня встретятся с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Некоторые болельщики «дьяволов» настроены крайне негативно. Один из них заявил:

В финале Кубка Англии мы будем «гореть» 0:3 через 10 минут!

Другой отметил:

Мы можем отменить этот матч? Не думаю, что МЮ готов к такому «Сити».

Но некоторые представители красной части Манчестера смотрят в будущее с оптимизмом:

Если вы думаете, что МЮ одолеет МС в финале Кубка, то вы правы.

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:22
Мну кажется вчера он отвратительно сыграл!
Ваше мнение?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:19
Им стоит спросить совета у Эрлинга Холанда по этому поводу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:17
Ещё слабительное не приехало, а уже душок пустили...)
Надо выходить и биться до последнего пука))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:56
Вспомнился старый анекдот.
Комментатор комментирует матч :
- Наши проигрывают со счётом 0 :3, но мы не отчиваемся ведь идёт только 5 минута матча...)
edgarius7
edgarius7
вчера в 14:31
Дальше какие новости будут? "Тетя Зина поставила класс в Одноклассниках"?
LOpp
LOpp
вчера в 14:23
Раньше времени наложили в штаны.
Гость
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