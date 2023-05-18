Некоторые болельщики МЮ надеются, что финал Кубка Англии будет «отменён»

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов (4:0, 5:1 по сумме двух встреч).
«Горожане» 3 июня встретятся с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Некоторые болельщики «дьяволов» настроены крайне негативно. Один из них заявил:
В финале Кубка Англии мы будем «гореть» 0:3 через 10 минут!
Другой отметил:
Мы можем отменить этот матч? Не думаю, что МЮ готов к такому «Сити».
Но некоторые представители красной части Манчестера смотрят в будущее с оптимизмом:
Если вы думаете, что МЮ одолеет МС в финале Кубка, то вы правы.
Комментатор комментирует матч :
- Наши проигрывают со счётом 0 :3, но мы не отчиваемся ведь идёт только 5 минута матча...)
Комментатор комментирует матч :
- Наши проигрывают со счётом 0 :3, но мы не отчиваемся ведь идёт только 5 минута матча...)