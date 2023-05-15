Фанаты «Эспаньола» выбежали на поле после матча с «Барселоной»

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сегодня, 00:19

«Эспаньол» уступил «Барселоне» в матче Ла Лиги (2:4), «сине-гранатовые» оформили по итогам этой встречи чемпионство.

По окончании игры футболисты гостевой команды собрались у центрального круга, чтобы отпраздновать триумф, но фанатов домашнего коллектива это рассердило. Они выбежали на поле, направившись в сторону игроков «Барселоны». Спортсменам пришлось убежать в раздевалку. Служба безопасности и полицейские выстроились у входа в подтрибунное помещение, чтобы не позволить фанатам попасть к игрокам. Зрители бросали в представителей охраны разные предметы, в том числе и стулья.