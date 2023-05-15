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Фанаты «Эспаньола» выбежали на поле после матча с «Барселоной»

сегодня, 00:19
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Эспаньол» уступил «Барселоне» в матче Ла Лиги (2:4), «сине-гранатовые» оформили по итогам этой встречи чемпионство.

По окончании игры футболисты гостевой команды собрались у центрального круга, чтобы отпраздновать триумф, но фанатов домашнего коллектива это рассердило. Они выбежали на поле, направившись в сторону игроков «Барселоны». Спортсменам пришлось убежать в раздевалку. Служба безопасности и полицейские выстроились у входа в подтрибунное помещение, чтобы не позволить фанатам попасть к игрокам. Зрители бросали в представителей охраны разные предметы, в том числе и стулья.

Фанаты «Эспаньола» выбежали на поле после матча с «Барселоной»

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Перевод с mirror.co.uk Фото: Сайт mirror.co.uk
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13 мая
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:02
А может они выбежали поздравлять чемпионов,, несколько своеобразно, а их не поняли и убежали в раздевалку....)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:33
Чужая радость мало кому в радость. Вот спартачи уже неделю на овно исходят...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:52
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 00:41
    Неужели везде фанаты такие дурные.
    Гость
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