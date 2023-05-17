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Болельщик «Арсенала» готов бесплатно отдать футболку, «пропитанную слёзами»

сегодня, 10:31

«Арсенал» практически лишился шансов на чемпионство по итогам текущего сезона АПЛ.

По ходу чемпионата «канониры» лидировали, что позволяло поклонникам команды смотреть в будущее с оптимизмом. Один из фанатов даже заранее купил гостевую футболку лондонского клуба и нанес на нее надпись «Чемпионы 23». Концовка сезона так расстроила болельщика, что тот согласился бесплатно отдать эту майку.

Футбольное сообщество отреагировало на данный эпизод. Когда у владельца товара спросили о состоянии футболки, тот ответил, что она «пропитана слезами».

Болельщик «Арсенала» готов бесплатно отдать футболку, «пропитанную слёзами»

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Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:28, ред.
Футболка в любом случае подходящая для болельщика "Арсенала".. Вверху чемпионы, ниже - второе и третье место. Можно носить дальше.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 11:12
Арсенал слишком расслабился под конец сезона, чуть-чуть не хватило, обидно, что тут скажешь, перехвалили.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:06
Спешил, как и фанаты МС перед сегодняшним матчем
2am3yh3v6ybg
2am3yh3v6ybg
сегодня в 10:55
Как сказал бы Андрюшка Аршавин болеле своего бывшего клуба - ваши ожидания это ваши проблемы!
2aujzw2pdrwr
2aujzw2pdrwr
сегодня в 10:51
Не зря говорят, что поспешишь - людей насмешишь!
LOpp
LOpp
сегодня в 10:36
я даже знаю чьи это слезы

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