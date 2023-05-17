Болельщик «Арсенала» готов бесплатно отдать футболку, «пропитанную слёзами»

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сегодня, 10:31

«Арсенал» практически лишился шансов на чемпионство по итогам текущего сезона АПЛ .

По ходу чемпионата «канониры» лидировали, что позволяло поклонникам команды смотреть в будущее с оптимизмом. Один из фанатов даже заранее купил гостевую футболку лондонского клуба и нанес на нее надпись «Чемпионы 23». Концовка сезона так расстроила болельщика, что тот согласился бесплатно отдать эту майку.

Футбольное сообщество отреагировало на данный эпизод. Когда у владельца товара спросили о состоянии футболки, тот ответил, что она «пропитана слезами».