Один из фанатов «Эспаньола» в тоннеле попытался напасть на игроков «Барсы»

1684141157

сегодня, 11:59

«Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура Ла Лиги (4:2) и досрочно выиграла титул чемпиона Испании.

После игры футболисты «сине-гранатовых» начали праздновать триумф в центре поля, что не понравилось местным фанатам, которые выбежали на поле, заставив игроков «Барсы» быстро отправиться в раздевалку.

Одному из болельщиков хозяев удалось проникнуть в тоннель, где он попытался напасть на футболистов «блауграны», но его быстро схватили сотрудники службы безопасности. Капитан «Барсы» также пытался ответить активным фанатам, его пришлось сдерживать партнёрам по команде , и .