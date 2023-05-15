Один из фанатов «Эспаньола» в тоннеле попытался напасть на игроков «Барсы»

«Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура Ла Лиги (4:2) и досрочно выиграла титул чемпиона Испании.
После игры футболисты «сине-гранатовых» начали праздновать триумф в центре поля, что не понравилось местным фанатам, которые выбежали на поле, заставив игроков «Барсы» быстро отправиться в раздевалку.
Одному из болельщиков хозяев удалось проникнуть в тоннель, где он попытался напасть на футболистов «блауграны», но его быстро схватили сотрудники службы безопасности. Капитан «Барсы» Серхио Бускетс также пытался ответить активным фанатам, его пришлось сдерживать партнёрам по команде Рональду Араухо, Маркосу Алонсо и Феррану Торресу.
https://www.youtube.com/watch?v=C4dvykZUApA