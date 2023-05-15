«Эспаньол» сделал заявление по поводу инцидента с болельщиками

«Эспаньол» опубликовал заявление в связи с поведением своих болельщиков после окончания матча 34-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:4).

«Эспаньол» осуждает инцидент, произошедший в конце матча против «Барселоны» на стадионе «Корнелья-Эль Прат».

Поражение причиняет нам боль, но мы никогда не примем какого-либо насилия.

Хотим поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас сегодня и на протяжении всего сезона, несмотря на результаты на поле.

Как и всегда, «Эспаньол» хотел бы выразить решительное неприятие любого вида насилия в мире футбола, и мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы искоренить его.