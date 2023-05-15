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«Эспаньол» сделал заявление по поводу инцидента с болельщиками

сегодня, 08:39
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Эспаньол» опубликовал заявление в связи с поведением своих болельщиков после окончания матча 34-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:4).

«Эспаньол» осуждает инцидент, произошедший в конце матча против «Барселоны» на стадионе «Корнелья-Эль Прат».

Поражение причиняет нам боль, но мы никогда не примем какого-либо насилия.

Хотим поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас сегодня и на протяжении всего сезона, несмотря на результаты на поле.

Как и всегда, «Эспаньол» хотел бы выразить решительное неприятие любого вида насилия в мире футбола, и мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы искоренить его.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 10:29
Сейчас в самый момент когда нужны болельщики. Клуб может лишиться их
shlomo
shlomo
сегодня в 09:23
Это не болельщики, а просто хулиганы и не более того.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:50
Болельщики начудили, а отвечать всё равно клубу.
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