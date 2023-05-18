Судья Кукуляк не будет в ближайшее время получать назначения на матчи РПЛ

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вчера, 17:58

Глава судейского комитета РФС в четверг сообщил о том, что арбитр в ближайшее время не будет получать назначения на матчи из-за ошибки в игре 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».

Как и в других подобных ситуациях, которые происходили ранее, Евгений Кукуляк попадёт в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время.