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Судья Кукуляк не будет в ближайшее время получать назначения на матчи РПЛ

вчера, 17:58
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев в четверг сообщил о том, что арбитр Евгений Кукуляк в ближайшее время не будет получать назначения на матчи из-за ошибки в игре 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».

Как и в других подобных ситуациях, которые происходили ранее, Евгений Кукуляк попадёт в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время.

Кукуляк в конце первого тайма встречи «Химки» — «Спартак» (1:1) показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «красно-белых» Даниилу Денисову. ЭСК РФС признала это решение ошибочным.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 07:42
Свято место пусто не бывает.
протон
протон
сегодня в 00:34
вообще не понимаю смысла этой ротации. это может сработать только в случае непреднамеренной ошибки - типа, ошибся и наказан баблом, не получая денег за матчи на которые не назначат. при преднамеренном же необъективном судействе ротация как раз то, что надо нечистоплотному судье - работаешь гораздо реже, а денег больше.
а так как мы достоверно не знаем когда ошибка, а когда нечистоплотность, то наказание "ротацией" превращается в рулетку - может, это будет наказание, а может поощрение.
ABir
ABir
вчера в 23:34
К сожалению это наказание Кукуляка очков Спартаку не добавит, а вот штрафануть за косяки в работе этого горе судью не помешало бы.
Зайниддин
Зайниддин ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:17
Не Спартак лигу,а вашу газпромовскую Зенит лига,где всех вы рвете,только люди от этого не радуются
Зайниддин
Зайниддин ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:15
Ну кто бы говорил,а коням лучше молчать бы.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:20
Зачем улучшать свою игру, когда можно просто устранять неугодных судей?
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:21
Пора создать Спартак-лигу.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:17
Такое не случилось бы, если даже уволят в Спартаке всех: слишком уж надут народным пиаром.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:16
Заодно и Карася уберите . Всё равно в воскресенье напортачит .
pomor45
pomor45
вчера в 21:12
Попрал решения общего собрания судейского корпуса с игроками и персоналом Спартака. Мало того, что три пенальти не поставил, так ещё и игрока Спартака выгнал. Белая ворона, да и только.
cska1948
cska1948
вчера в 20:21
Для футбольных арбитров назначение на матч с участием СпаМа стало наказанием. Они молят футбольного бога, чтобы не попасть на игру СпаМа.
В нашем футболе уже есть устоявшаяся традиция, что во всех неудачных играх СпаМа виноваты судьи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 19:57
А Вы не допускаете что арбитры делают это не за деньги??
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:55
Во втордив отправить для набора опыта.
adekvat
adekvat
вчера в 19:41
Благодаря спартаку скоро судить не кому будет.
lotsman
lotsman
вчера в 18:45
Спартак добился своего.
Gahi
Gahi
вчера в 18:44
Замечательная фраза которая подойдёт в этом случае арбитру Кукуляк да и другим его коллегам тоже - "Как аукнется – так и откликнется" значит, что любой поступок приводит к определённым последствиям. И очень жаль что за такую так сказать проделанную работу Кукуляк получил положенные деньги, которые естественно никто уже не отберёт. За брак в работе обязательно нужно заплатить, тогда и качество судейства будет в разы лучше. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:38
Может Абаскаля уволят...и все 284 отстранённых арбитра вернуться к своей работе...)))
bratskij1
bratskij1
вчера в 18:23
И Кукуяна продажного пускай прихватит с собой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:13
Пора его отправить в колхоз, пастухом поработать !)
sova147
sova147
вчера в 18:12
За ошибки надо отвечать желательно денежным штрафом!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:11
"Отстранили Кукуляка на четыре кулака"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:07
Это что значит "в ближайшее время"? Судить область отправить и за счет Химок1)
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