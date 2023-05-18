Судья Кукуляк не будет в ближайшее время получать назначения на матчи РПЛ

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев в четверг сообщил о том, что арбитр Евгений Кукуляк в ближайшее время не будет получать назначения на матчи из-за ошибки в игре 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».
Как и в других подобных ситуациях, которые происходили ранее, Евгений Кукуляк попадёт в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время.
Кукуляк в конце первого тайма встречи «Химки» — «Спартак» (1:1) показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «красно-белых» Даниилу Денисову. ЭСК РФС признала это решение ошибочным.