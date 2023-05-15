Дома за миллионы евро и прерванные голевые атаки. Испанские арбитры худшие в Европе

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вчера, 18:57

Им оказалось мало «дела Негрейры».

Судья дал свисток в момент голевого удара

Тебас молится, чтобы «Барселону» не вышвырнули из ЛЧ после вердикта в «деле Негрейры». Чеферину тоже не нужны скандалы. Хватает сотни финансовых уловок «Манчестер Сити». У Гвардиолы отберут парочку кубков? Также под вопросом еврокубковое будущее «Ювентуса».

Но хитрые боссы клубов оказываются серьезными драматическими актерами, когда начинаешь сравнивать их с главными комедиантами, то есть арбитрами. Вот только никому не смешно после действий рефери из Испании. Их спорная деятельность в Ла Лиге огорчает годами.

Для фанатов «Реала» и «Барселоны» это спор, кого топили и тащили сильнее. Но параллельно тянется более важная для всех без исключения история. Испанские рефери умеют судить? В матче «Вальядолида» и «Севильи» в конце первого тайма арбитр Мигель Ортис добавил четыре минуты.

Клуб бразильца Роналдо забил мяч дальним ударом, но судья отвернулся и дал свисток. У аутсайдера украли гол в раздевалку. Разумеется, «Севилья» могла отыграться во втором тайме, она сильнее. Но победа 0:3 случилась после того, как у хозяев поля забрали чистый мяч.

Судья не должен свистеть секунда в секунду. Это новый позорный эпизод в копилку испанских арбитров. Каждый сезон одна и та же история. Даже если взять главного судью Испании последних лет, то все выдохнули, когда Матеу Лаосу стукнуло 46 лет, ведь он уходит на пенсию.

У четырех рефери нашли элитную недвижимость

В некоторых странах арбитры оформляют недвижимость и бизнес на мам и жен, но испанские рефери не такие хитрые. Четыре судьи покупали дома и квартиры на миллионы за наличные деньги. Внимательные фанаты из Испании сразу задали вопрос, откуда у арбитров такие суммы?

Непростая профессия ведь требует внимания. Частые перелеты, стресс, необходимость держать себя в форме после сорока лет. Наконец, необходимость постоянно учиться, ведь правила меняют, а появление повторов упростило путь к правосудию, но добавило арбитрам обязанностей и задач.

Испанские рефери не гении бизнеса, но отдельные купили элитную недвижимость без ипотеки. Клос Гомес, Латре, Эрнандес Эрнандес и Санчес Хименес не обращались в банки за кредитами. Но у Клоса Гомеса, который курирует VAR , сразу семь квартир на общую сумму в миллион евро.

Во-первых, зачем человеку семь объектов недвижимости? Во-вторых, откуда деньги? Пару лет назад зарплата испанского рефери была в районе 14 000 евро в месяц до налогов. Также есть гонорары за матчи, но за сезон у арбитра Ла Лиги от 15 до 20 матчей высшей лиги, не больше.

Чтобы накупить столько недвижимости, нужно не тратить на семью, обучение детей, лечение родителей и так далее. Латре только в 2020 году купил семь вилл, домов и квартир. Один из объектов – дом в Мадриде за 750 тысяч евро. А через 10 дней взял там же квартиру на 209 квадратов.

Рефери провел в Ла Лиге лишь восемь сезонов, а теперь почему-то исчез. Это решение связано с покупкой элитной недвижимости? Было бы понятно, если бы каждый из этих арбитров был сильным предпринимателем. Но это ведь не так. Очень странные сделки и большие деньги.

Рыба сгнила с головы, а пострадает большой футбол

Дедушек из судейского комитата тихо отправили на пенсию пару лет назад. Похоже, до Рубиалеса дошли слухи. Вот только глава Федерации футбола, как и управляющий Ла Лиги Тебас, не знали, что все настолько плохо. Или знали? Пятнадцать лет назад испанские арбитры тоже были скандальными и странно ошибались.

Достойную смену не подготовили, хотя Эль Класико на время был главным футбольным матчем в мире. Нечестно, что «Реал», «Барселона» и «Атлетико» — клубы с победами в еврокубках, получают дома неквалифицированную работу рефери. Раньше ругали арбитров АПЛ , но в их случае понятны причины.

Подводит плохая физическая форма, отсутствие конкуренции и британский консерватизм. Никто не считает, что за ошибками англичан коррупция. А вот после начала расследований дел семьи Негрейры всплывают новые факты. Отчет о недвижимости рефери должен заинтересовать испанский суд.

Также сын Негрейры подставился. Он указал налоговой, что за один отчет получал 20 евро (1 700 рублей). А в полиции заявил, что «Барселона» платила по 6-7 тысяч евро за каждый. Дорого за подобную работу. После всех скандалов тяжело доверять рефери из Испании. Они не похожи на честных людей.

Кроме подозрений в коррупции, есть низкая квалификация

Матеу Лаос один из самых известных испанских арбитров. Но это невероятно слабый судья. Попал в серию скандалов, в том числе, на ЧМ . Лаос показал 18 желтых карточек в матче Нидерландов и Аргентины, а после возвращения из Катара выдал 15 «горчичников» в дерби Барселоны.

Раньше в ошибках испанских арбитров искали политический и спортивный подтекст. Мол, одни за «Реал», другие за «Барселону», поэтому такой хаос. Теперь прокуроры ищут коррупцию. Причем непонятно количество бенефициаров. Не исключено, что повторится немецкий сценарий.

Отдельные арбитры из Германии брали деньги у бандитов, которые занимались ставками. Даже на раздаче карточек можно заработать, если есть злой умысел, не говоря о пенальти. Также иногда речь об отмывании грязных денег, а не обмане букмекеров, ведь те себя защищают.

Независимо от причины – низкая квалификация, подкуп со стороны отдельных клубов или связи с криминалом, испанский арбитраж не выдерживает критики. Фанаты «Реала» и «Барселоны» хотя бы подсвечивают крупные ошибки, заставляют арбитров нервничать. А середняки беззащитные.