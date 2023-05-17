Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Карасёв будет работать на матче «Спартака» и ЦСКА

сегодня, 13:13

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура РПЛ.

20 мая (суббота)

«Локомотив» – «Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Евгений Турбин; VARКирилл Левников; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Торпедо» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Александр Машлякевич; VARРоман Сафьян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Галимов; VARСергей Чебан; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ахмат» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Кирилл Силантьев; VARРафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Чеботарёв.

21 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья – Артур Фёдоров; VARЕвгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев; резервный судья – Артём Чистяков; VARПавел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VARВладимир Москалёв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый.

22 мая (понедельник)

«Пари НН» – «Сочи»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VARАртём Чистяков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Анатолий Цветнов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноБригада Левникова будет работать на Кубке наций CAFA
Вчера, 17:30
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Химками»
Вчера, 11:35
Дома за миллионы евро и прерванные голевые атаки. Испанские арбитры худшие в Европе
15 маяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии9
Лапорта: «Уже понятно, что мы никогда не влияли на арбитров»
15 мая
Судья в Ла Лиге дал свисток на перерыв, когда мяч уже летел в ворота
15 мая
Арбитр матча «Осасуна» — «Альмерия» отдал свои карточки болельщику
14 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:10
    dok66
    dok66
    сегодня в 14:22
    Надеюсь Карасев не опозорит свое честное имя .
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:09
    Нужен хороший зрелищный матч!
    Mozhay
    Mozhay
    сегодня в 14:07
    Спартаку лучше подать протест до матча.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 14:03, ред.
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      сегодня в 14:02
      Пяти спартачам соккера,с самым высоким рейтингом ,я после прошедшего тура задал один и тот же вопрос (двоим-дважды) :Какого судью они бы хотели на матч "Спартак"-ЦСКА? Четверо угрюмо отмолчались,а пятый сказал,что всё равно,ибо "весь мир бардак,а судьи-женщины с низкой социальной ответственностью". То есть,весь "народ" за эту команду,а все остальные обитатели джунглей-против.
      Всё что надо знать об ожиданиях:До окончания чемпионата осталось три заявления руководства "Спартака" в ЭСК,Прокуратуру,третейский суд и божий суд.
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 13:54
      Надо играть и слюни не распускать.
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06
      сегодня в 13:51
      Уже начались разговоры про заговор всего мира против спартака?
      собакин6762
      собакин6762
      сегодня в 13:39
      Аукцион открыт , делайте ставки !
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 13:37, ред.
      Хотя бы один принципиальный матч отсудили бы красиво и по честному! Тогда точно победит сильнейший! А что касается Карася, то у него была до этого мотивация судить без косяков из-за возможности судить на ЧМ и ЧЕ. А сейчас его на международные матчи не зовут и он возьмётся за старое....

      Ну а так что, Спартак при судействе Карасева: 28 игр: 11 побед, 8 ничьих, 9 поражений.... ЦСКА при судействе Карасева: 34 игры: 12 побед, 10 ничьих, 12 поражений....
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      сегодня в 13:35
      Спартак уже успел жалобу в ЭСК РФС настрочить? Почему это они играют с ЦСКА, а не с кем-нибудь полегче?))))
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       