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Арбитры за и против «Спартака». Суммируем решения ЭСК РФС в матчах Абаскаля

вчера, 20:50
Абаскаль Гильермо

Эксперты разобрали более трех десятков эпизодов.

Безбородов и «Ахмат» – «Спартак». 5 эпизодов, 0 ошибок

Разбирали удаление Рыбуса, гол в ворота «Спартака», отказ от двух пенальти и удаления Шелии. Во всех случаях ЭСК РФС поддержал Безбородова. Отдельные претензии москвичей изначально казались надуманными, но вспомним давние отношения «Спартака» и арбитров. Когда сразу пять эпизодов для разбора, то логично обратиться в ЭСК. Напомним, что там голосуют люди с лицензиями ФИФА, часто бывшие арбитры.

«Краснодар» — Левников и «Спартак» — 3 эпизода, 1 ошибка

Здесь помогли «красно-белым». «Краснодар» просил разобрать гол в свои ворота, удаление Черникова и поведение Соболева, ведь в двух эпизодах нарывался на вторую желтую карточку. В ЭСК РФС встали на сторону «горожан» — одного из лидеров «Спартака» стоило удалить. Но гол и удаление Черникова, по мнению комиссии, по делу.

Иванов и «Спартак» — «Крылья Советов» — 1 эпизод, 0 ошибок

Арбитр назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в начале матча. Соболев не забил, но эпизод вызвал споры. Игнатов упал после выхода на ворота Овсянникова. Судья решил, что голкипер сбил Михаила. Эксперты с ним согласились. Хотя Игнатов искал контакт и падение, вратарь сыграл неосторожно. На судьбу матча момент не повлиял, Мелешин позже забил победный мяч по правилам.

Мешков и «Спартак» — «Зенит» — 2 эпизода, 0 ошибок

После разгрома в Москве в Кубке 3:0 представители «Зенита» попросили комиссию оценить решения Мешкова, когда не удалил Умярова и Промеса. Оба раза – после борьбы Наиля и Кузяева, а также фола Квинси на Родригао, эксперты не нашли поводов для красных карточек. Как видите, в пользу «Спартака» тоже выносили правильные решения.

Карасев и ЦСКА – «Спартак» — 5 эпизодов, 1 ошибка

В московском дерби сыграли 2:2, но «красно-белых» возмутило судейство Карасева. Якобы не поставил пенальти в ворота Акинфеева, не удалил Мойзеса, дважды не выгнал Виллиана, а затем Ермакова. В последнем эпизоде члены ЭСК РФС встали на сторону «Спартака». Карасев и помощники с повторами неправильно трактовали грубый фол против Пруцева. Но единоборства Соболева и Зайнутдинова, а также эпизоды с участием Мойзеса и Виллиана оценили в пользу ЦСКА и Карасева.

«Зенит» — «Спартак» и Москалев – 2 эпизода, 0 ошибок

Москалев упустил игру, пришли к драке. Но если оценивать действия арбитра после нее, то эксперты РФС считают, что Малкома и Барриоса удалили по делу. Футболисты двух команд разочаровали. В Спортивном арбитражном суде в Лозанне отказали «Зениту» в снятии шестиматчевой дисквалификации. Их футболисты вели себя не лучше, чем Соболев, Николсон и Селихов. Разве что Промесу повезло, что его тоже не удалили.

Иванов и «Спартак» — «Локомотив» — 3 эпизода, 1 ошибка

«Красно-белые» победили 4:2, но соперник пошел на объяснениями. Хотели подтверждение пенальти в ворота «Спартака», а еще отмены гола «красно-белых» и пенальти в концовке. В результате эксперты встали на сторону Иванова по поводу отказа назначить пенальти после единоборства Хлусевича и Миранчука. Признали ошибку рефери, когда засчитал гол «Спартака», ведь Игнатов надавил на Тикнизяна. Зато признали верным пенальти на 96-й минуте, после которого отличился Промес.

«Спартак» — Безбородов и «Факел» — 2 эпизода, 0 ошибок

Эксперты посчитали отмену гола в ворота «Факела» правильным решением, подтвердили фол Литвинова. Также «Спартак» не получил моральную сатисфакцию после оценки эпизода с пенальти в их ворота. В ЭСК РФС считают, что Безбородов прав, Пруцев нарушил правила. Можно спорить, но это решение могло быть раздельным.

«Спартак» — «Урал» и Карасев – 1 эпизод, 1 ошибка

Карасев ошибся, что было подтверждено экспертами. В ворота «Урала» стоило назначить пенальти на 24-й минуте матча, Бегич нарушил правила против Мартинса. Грубейшая ошибка. «Спартак» мог повести 2:0 в середине первого тайма домашней игры. В итоге вылетели из Пути РПЛ, а позже и от «Акрона», в чем сами виноваты.

«Спартак» — Сухой и «Ахмат» — 1 эпизод, 1 ошибка

Снова ошибка не в пользу «Спартака». Сухой не заметил фол Семенова против Зобнина. Поскольку матч завершился нулевой ничьей, то у Абаскаля отобрали два очка. Всегда можно заняться эквилибристикой, рассказывая, что пенальти можно не реализовать, но хуже то, что на «точку» вообще не указали.

«Спартак» и Иванов – «Динамо» — 2 эпизода, 2 ошибки

Эксперты РФС считают, что Соболев наиграл на удаление. Также единогласно не считают контракт Дасы и Зобнина поводом для пенальти. «Спартаку» подарили ничью против «Динамо». Могли играть в меньшинстве и остаться без спасительного вердикта.

«Торпедо» — Шадыханов и «Спартак» — 1 эпизод, 0 ошибок

Здесь спорили об удалении тренера, прямого влияния на счет нет. Но в ЭКС считают, что Клотет пытался оскорбить других участников матча, поэтому единогласно поддержали решение Шадыханова.

Безбородов и «Спартак» — «Краснодар» — 1 эпизод, 0 ошибок

«Спартак» выиграл 4:3, а «быки» нашли повод для протеста. Но эксперты РФС встали на сторону Безбородова. По их мнению, Сперцян первым нарушил правила на Тавареше, в чем помогли разобраться повторы. Все верно, задержка за футболку была до действий в штрафной площади.

«Зенит» и Кукуян — «Спартак» — 2 эпизода, 1 ошибка

Контакт ноги Ренана с ногой Бальде посчитали случайным, хотя глава РПЛ Алаев считает иначе. А вот взятие ворот «Спартака» Кукуян засчитал ошибочно – Кузяев толкал Зобнина, арбитрам стоило остановить игру. Плохо, что чемпионство «Зенит» завоевал в матче с грубой ошибкой.

Итог. 9 ошибок после 31 эпизода

Пять из девяти ошибок в пользу «Спартака», а четыре в пользу соперников. Также московский клуб обратился в ЭКС РФС, чтобы разобрали пять решений в матче против «Химок». Отчасти можно объяснить накалом страстей. Иногда Абаскаль и его оппоненты просят объяснить элементарные эпизоды. Но рядом серьезные ошибки арбитров, которые повлияли на ход сезона. Поскольку подтвердили 4 ошибки против «Спартака», то весенние неудачи точно не строго на совести рефери. Также москвичам пять раз помогли. Но общий фон неприятный, 36 эпизодов в 16 разных матчах это много. Надеемся, хотя бы в дерби «Спартака» и ЦСКА обойдется без скандалов.

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Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 11:34
Мясным пох на все разборы, они для себя все решили)
Они на пятом потому что судьи плохие, а истеричку Абаскаля надо менять, все.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:15
Ничё,потерпим: Осталось до отдыха три заявления "Спартака" в ЭСК.А вот пока количества оспариваемых эпизодов в этих заявлениях предсказать не рискну.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:00, ред.
Не я поднял тему судейства, да и на кону ничего не стояло, но Спартак всё равно слили глупыми ляпами.
А когда я читаю 5 из 9 ти ошибок в пользу Спартака, когда автор суммирует удаление с левой пенкой или не поставленную пенку с ушедшим в аут мячом то и уважения нет к такому набору закономерностей. Судьи точечно убивают игру, а не 5 из 9ти
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:13
25процентный клоун 33 / 297сегодня в 21:05
Спасибо, субъектив, поэтому читать не стал почти сразу
В этот то и беда КБ. Они ничего и никого не хотят слышать. У них свои Правила и уверенность в заговоре против КБ. Только вопрос. А кому это нужно. Ошибки примерно фифти-фифти. Как у всех команд, но сопли и слезы только от КБ и стоны и вопли от Абаскаля. Жаль . Клуб то неплохой, интересный, только ведет себя несолидно.
kladbische
kladbische
вчера в 21:28
Болельщикам Спартака будет плевать на все эти разборы. Всё, они уже свой вердикт вынесли. Всё куплено, кругом заговор!

При этом, самое смешное, что если бы они просто задумались на секунду, зачем например Зениту, тратить сотни миллионов на покупку дорогущих игроков, и содержание клуба, а потом ещё и платить судьям за то, чтоб эти игроки становились чемпионами! Вы понимаете весь абсурд этих действий? Если ты можешь купить себе чемпионство и оно в таком виде тебе нравится, зачем тратить деньги на всех этих бразильцев? Можно создать чисто российскую команду и помогать ей судьями)

По факту, Зениту наоборот, выгодно и нужно, чтоб судьи судили как надо, без ошибок и всяких там других вещей.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:05
Спасибо, субъектив, поэтому читать не стал почти сразу
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