Арбитры за и против «Спартака». Суммируем решения ЭСК РФС в матчах Абаскаля

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вчера, 20:50

Эксперты разобрали более трех десятков эпизодов.

Безбородов и «Ахмат» – «Спартак». 5 эпизодов, 0 ошибок

Разбирали удаление Рыбуса, гол в ворота «Спартака», отказ от двух пенальти и удаления Шелии. Во всех случаях ЭСК РФС поддержал Безбородова. Отдельные претензии москвичей изначально казались надуманными, но вспомним давние отношения «Спартака» и арбитров. Когда сразу пять эпизодов для разбора, то логично обратиться в ЭСК. Напомним, что там голосуют люди с лицензиями ФИФА , часто бывшие арбитры.

«Краснодар» — Левников и «Спартак» — 3 эпизода, 1 ошибка

Здесь помогли «красно-белым». «Краснодар» просил разобрать гол в свои ворота, удаление Черникова и поведение Соболева, ведь в двух эпизодах нарывался на вторую желтую карточку. В ЭСК РФС встали на сторону «горожан» — одного из лидеров «Спартака» стоило удалить. Но гол и удаление Черникова, по мнению комиссии, по делу.

Иванов и «Спартак» — «Крылья Советов» — 1 эпизод, 0 ошибок

Арбитр назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в начале матча. Соболев не забил, но эпизод вызвал споры. Игнатов упал после выхода на ворота Овсянникова. Судья решил, что голкипер сбил Михаила. Эксперты с ним согласились. Хотя Игнатов искал контакт и падение, вратарь сыграл неосторожно. На судьбу матча момент не повлиял, Мелешин позже забил победный мяч по правилам.

Мешков и «Спартак» — «Зенит» — 2 эпизода, 0 ошибок

После разгрома в Москве в Кубке 3:0 представители «Зенита» попросили комиссию оценить решения Мешкова, когда не удалил Умярова и Промеса. Оба раза – после борьбы Наиля и Кузяева, а также фола Квинси на Родригао, эксперты не нашли поводов для красных карточек. Как видите, в пользу «Спартака» тоже выносили правильные решения.

Карасев и ЦСКА – «Спартак» — 5 эпизодов, 1 ошибка

В московском дерби сыграли 2:2, но «красно-белых» возмутило судейство Карасева. Якобы не поставил пенальти в ворота Акинфеева, не удалил Мойзеса, дважды не выгнал Виллиана, а затем Ермакова. В последнем эпизоде члены ЭСК РФС встали на сторону «Спартака». Карасев и помощники с повторами неправильно трактовали грубый фол против Пруцева. Но единоборства Соболева и Зайнутдинова, а также эпизоды с участием Мойзеса и Виллиана оценили в пользу ЦСКА и Карасева.

«Зенит» — «Спартак» и Москалев – 2 эпизода, 0 ошибок

Москалев упустил игру, пришли к драке. Но если оценивать действия арбитра после нее, то эксперты РФС считают, что Малкома и Барриоса удалили по делу. Футболисты двух команд разочаровали. В Спортивном арбитражном суде в Лозанне отказали «Зениту» в снятии шестиматчевой дисквалификации. Их футболисты вели себя не лучше, чем Соболев, Николсон и Селихов. Разве что Промесу повезло, что его тоже не удалили.

Иванов и «Спартак» — «Локомотив» — 3 эпизода, 1 ошибка

«Красно-белые» победили 4:2, но соперник пошел на объяснениями. Хотели подтверждение пенальти в ворота «Спартака», а еще отмены гола «красно-белых» и пенальти в концовке. В результате эксперты встали на сторону Иванова по поводу отказа назначить пенальти после единоборства Хлусевича и Миранчука. Признали ошибку рефери, когда засчитал гол «Спартака», ведь Игнатов надавил на Тикнизяна. Зато признали верным пенальти на 96-й минуте, после которого отличился Промес.

«Спартак» — Безбородов и «Факел» — 2 эпизода, 0 ошибок

Эксперты посчитали отмену гола в ворота «Факела» правильным решением, подтвердили фол Литвинова. Также «Спартак» не получил моральную сатисфакцию после оценки эпизода с пенальти в их ворота. В ЭСК РФС считают, что Безбородов прав, Пруцев нарушил правила. Можно спорить, но это решение могло быть раздельным.

«Спартак» — «Урал» и Карасев – 1 эпизод, 1 ошибка

Карасев ошибся, что было подтверждено экспертами. В ворота «Урала» стоило назначить пенальти на 24-й минуте матча, Бегич нарушил правила против Мартинса. Грубейшая ошибка. «Спартак» мог повести 2:0 в середине первого тайма домашней игры. В итоге вылетели из Пути РПЛ , а позже и от «Акрона», в чем сами виноваты.

«Спартак» — Сухой и «Ахмат» — 1 эпизод, 1 ошибка

Снова ошибка не в пользу «Спартака». Сухой не заметил фол Семенова против Зобнина. Поскольку матч завершился нулевой ничьей, то у Абаскаля отобрали два очка. Всегда можно заняться эквилибристикой, рассказывая, что пенальти можно не реализовать, но хуже то, что на «точку» вообще не указали.

«Спартак» и Иванов – «Динамо» — 2 эпизода, 2 ошибки

Эксперты РФС считают, что Соболев наиграл на удаление. Также единогласно не считают контракт Дасы и Зобнина поводом для пенальти. «Спартаку» подарили ничью против «Динамо». Могли играть в меньшинстве и остаться без спасительного вердикта.

«Торпедо» — Шадыханов и «Спартак» — 1 эпизод, 0 ошибок

Здесь спорили об удалении тренера, прямого влияния на счет нет. Но в ЭКС считают, что Клотет пытался оскорбить других участников матча, поэтому единогласно поддержали решение Шадыханова.

Безбородов и «Спартак» — «Краснодар» — 1 эпизод, 0 ошибок

«Спартак» выиграл 4:3, а «быки» нашли повод для протеста. Но эксперты РФС встали на сторону Безбородова. По их мнению, Сперцян первым нарушил правила на Тавареше, в чем помогли разобраться повторы. Все верно, задержка за футболку была до действий в штрафной площади.

«Зенит» и Кукуян — «Спартак» — 2 эпизода, 1 ошибка

Контакт ноги Ренана с ногой Бальде посчитали случайным, хотя глава РПЛ Алаев считает иначе. А вот взятие ворот «Спартака» Кукуян засчитал ошибочно – Кузяев толкал Зобнина, арбитрам стоило остановить игру. Плохо, что чемпионство «Зенит» завоевал в матче с грубой ошибкой.

Итог. 9 ошибок после 31 эпизода