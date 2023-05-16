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Бригада Левникова будет работать на Кубке наций CAFA

сегодня, 17:30

Пресс-служба РФС сообщает, что бригада российского арбитра Кирилла Левникова будет работать на первом Кубке наций Ассоциации Центральной Азии, который пройдёт с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.

В CAFA входят федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Приглашенным участником турнира станет сборная Омана. На предварительном этапе матчи пройдут в двух группах. Команды, занявшие первые места, 20 июня сыграют в финале в Ташкенте. Ассоциация футбола Центральной Азии создана в 2014 году, она является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:16
А где Сергей Карасев?
Что то его не видно? Кто знает?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:13
Только там отныне и вовеки!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 17:45
Когда уже оторвут последний лепесток с этой "ромашки"? Будет! Не будет...Будет!! Не будет...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:32
Это довольно почётно
Гость
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