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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Химками»

сегодня, 11:35

ЭСК РФС по обращению «Спартака» на ближайшем заседании рассмотрит пять эпизодов матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Об этом во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять моментов из матча против «Химок». Будут изучены эпизоды на первой добавленной к первому тайму минуте, 51-й, 53-й, 66-й минутах и на пятой добавленной ко второму тайму минуте — это показ второй жёлтой карточки Даниилу Денисову, неудаление полузащитника команды-соперника Аяза Гулиева, неназначение двух пенальти, а также неудаление защитника домашней команды Стефана Мелентьевича.

Также комиссия на заседании, которое состоится 16 мая, по обращению «Крыльев Советов» рассмотрит два момента из встречи против «Локомотива» (1:1). Речь идёт об эпизодах на 48-й и 87-й минутах — голе нападающего москвичей Вильсона Изидора и непоказе ему второй жёлтой карточки. Самарцы считают, что в первом случае взятие ворот не нужно было засчитывать из-за офсайда, а во втором форвард должен был быть удалён за неспортивное поведение.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:22
Спартак отрабатывает повестку, а повестка такова:каждый проигранный матч Спартака-НЕСЧИТОВО!))))))
y7ajfrk5dguh
y7ajfrk5dguh
сегодня в 12:16
Футбол превратился в открытую игру на тотализаторе! Арбитры на этом зарабатывают, они знают какой результат нужен! Позор российского недофутбола!
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 12:03
Интересно - а костолому Соболеву дадут вторую желтую?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:02
Красную карточку Денисову пусть отменяют . А Кукуляку на гиляку !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:45
Даже на собственный филиал готов пожаловаться...
Гость
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