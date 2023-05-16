«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Химками»

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сегодня, 11:35

ЭСК РФС по обращению «Спартака» на ближайшем заседании рассмотрит пять эпизодов матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Об этом во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС .

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять моментов из матча против «Химок». Будут изучены эпизоды на первой добавленной к первому тайму минуте, 51-й, 53-й, 66-й минутах и на пятой добавленной ко второму тайму минуте — это показ второй жёлтой карточки Даниилу Денисову, неудаление полузащитника команды-соперника Аяза Гулиева, неназначение двух пенальти, а также неудаление защитника домашней команды Стефана Мелентьевича.

Также комиссия на заседании, которое состоится 16 мая, по обращению «Крыльев Советов» рассмотрит два момента из встречи против «Локомотива» (1:1). Речь идёт об эпизодах на 48-й и 87-й минутах — голе нападающего москвичей и непоказе ему второй жёлтой карточки. Самарцы считают, что в первом случае взятие ворот не нужно было засчитывать из-за офсайда, а во втором форвард должен был быть удалён за неспортивное поведение.