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Лапорта: «Уже понятно, что мы никогда не влияли на арбитров»

сегодня, 17:14

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий касательно «дела Негрейры».

Уже понятно, что мы никогда не влияли на арбитров и тем более не давали им деньги. Это станет известно в рамках судебного процесса. Это была кампания по дискредитации клуба, которая вновь завершилась провалом.

Меня вызвали в суд в качестве свидетеля, других – в качестве обвиняемых. Я поговорил с Чеферином, потому что хотел, чтобы он услышал все от меня, чтобы он понял суть.

Уверен, неспроста все это возникло именно сейчас. Были заинтересованные стороны. Им не сойдет это с рук.

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Так Себе Аналитик
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НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
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Возможно... Бить надо первым...
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