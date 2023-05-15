Лапорта: «Уже понятно, что мы никогда не влияли на арбитров»

Президент «Барселоны» дал комментарий касательно «дела Негрейры».

Уже понятно, что мы никогда не влияли на арбитров и тем более не давали им деньги. Это станет известно в рамках судебного процесса. Это была кампания по дискредитации клуба, которая вновь завершилась провалом.

Меня вызвали в суд в качестве свидетеля, других – в качестве обвиняемых. Я поговорил с Чеферином, потому что хотел, чтобы он услышал все от меня, чтобы он понял суть.

Уверен, неспроста все это возникло именно сейчас. Были заинтересованные стороны. Им не сойдет это с рук.