На заставке телефона Моуриньо стоит его фото в роли императора Рима

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вчера, 10:41

Главный тренер «Ромы» во время пресс-конференции показал, какое фото стоит у него на обоях телефона.

На заставке у португальца находится картинка, где он изображён в роли императора Рима. На ней Жозе сидит на троне, держит в руках кубок Лиги Конференций, а над ним находятся кубки Лиги чемпионов и Лиги Европы. За свою тренерскую карьеру Моуриньо выиграл все эти трофеи.