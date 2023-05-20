На заставке телефона Моуриньо стоит его фото в роли императора Рима

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо во время пресс-конференции показал, какое фото стоит у него на обоях телефона.
На заставке у португальца находится картинка, где он изображён в роли императора Рима. На ней Жозе сидит на троне, держит в руках кубок Лиги Конференций, а над ним находятся кубки Лиги чемпионов и Лиги Европы. За свою тренерскую карьеру Моуриньо выиграл все эти трофеи.
Лигу Чемпионов УЕФА брал с Порту и Интером. С такими андердогами Пепке Гвардиоле не видать Лигу Чемпионов. С такой сильной командой, как Манчестер Сити, только в этом году возьмёт, за столько лет работы. Если конечно Интер не сотворит чудо. С Баварией тоже ничего не смог сделать. Из Ла Лиги тоже сбежал, когда Моуриньо начал наказывать его команду. Моуриньо, действительно особенный тренер. Хотелось бы однажды ещё раз увидеть Жозе в мадридском Реале.
Лигу Чемпионов УЕФА брал с Порту и Интером. С такими андердогами Пепке Гвардиоле не видать Лигу Чемпионов. С такой сильной командой, как Манчестер Сити, только в этом году возьмёт, за столько лет работы. Если конечно Интер не сотворит чудо. С Баварией тоже ничего не смог сделать. Из Ла Лиги тоже сбежал, когда Моуриньо начал наказывать его команду. Моуриньо, действительно особенный тренер. Хотелось бы однажды ещё раз увидеть Жозе в мадридском Реале.
Ничего предосудительного.
Ничего предосудительного.
Рома - Лацио 3:0
Ну и? И это при том, что трёшку положили в первом тайме, а во втором сжалились над соседями и просто докатывали матч
Рома - Лацио 3:0
Ну и? И это при том, что трёшку положили в первом тайме, а во втором сжалились над соседями и просто докатывали матч
Лацио - Рома 3:2
06.11.2022
Рома - Лацио 0:1
Лацио - Рома 3:2
06.11.2022
Рома - Лацио 0:1