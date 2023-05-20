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На заставке телефона Моуриньо стоит его фото в роли императора Рима

вчера, 10:41

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо во время пресс-конференции показал, какое фото стоит у него на обоях телефона.

На заставке у португальца находится картинка, где он изображён в роли императора Рима. На ней Жозе сидит на троне, держит в руках кубок Лиги Конференций, а над ним находятся кубки Лиги чемпионов и Лиги Европы. За свою тренерскую карьеру Моуриньо выиграл все эти трофеи.

На заставке телефона Моуриньо стоит его фото в роли императора Рима

На заставке телефона Моуриньо стоит его фото в роли императора Рима

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:04, ред.
Жозе Моуриньо первый, кто выиграл все эти три трофея.
Лигу Чемпионов УЕФА брал с Порту и Интером. С такими андердогами Пепке Гвардиоле не видать Лигу Чемпионов. С такой сильной командой, как Манчестер Сити, только в этом году возьмёт, за столько лет работы. Если конечно Интер не сотворит чудо. С Баварией тоже ничего не смог сделать. Из Ла Лиги тоже сбежал, когда Моуриньо начал наказывать его команду. Моуриньо, действительно особенный тренер. Хотелось бы однажды ещё раз увидеть Жозе в мадридском Реале.
memphis
memphis
вчера в 14:28
Страшно представить что у Кришна стоит
Triem
Triem
вчера в 14:17
Ну, кубки действительно он выиграл все которые можно выиграть. В этом смысле действительно он император!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:31
Наверное он другой заложил смысл в эту картину, учитывая какие Кубки изображены.
Ничего предосудительного.
ОПС
ОПС
вчера в 12:25
Ну, захотелось человеку побыть, хоть и на фото, императором. Ну и ладно, это ж в телефоне. У каждого свои тараканы в голове.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:20
А кто усомнился в этом , того покарает покровитель Рима - Юпитер...)
Брулин
Брулин
вчера в 12:05
Но в Риме есть всего один император - и это не Жозе
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:04
Хорошие обои, чтобы не забывать какие титулы выиграл.
vn7yqt37f56v
vn7yqt37f56v
вчера в 11:52
ОсобеННый Жозе в своём репертуаре, Рим такого до него ещё не знал
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 11:49
Есть только один император Рима - это Франческо Тотти!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:33
От скромности не умрёт...
SonicStar
SonicStar ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:25
20.03.2022
Рома - Лацио 3:0
Ну и? И это при том, что трёшку положили в первом тайме, а во втором сжалились над соседями и просто докатывали матч
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:19
Так и вижу осуждающие его прикол на его месте такие порядоооочные ангелочки))
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:57
Есть чем гордиться, - "Нарциссизм"!!!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:54
26.09.2021
Лацио - Рома 3:2

06.11.2022
Рома - Лацио 0:1
vqcpe49fpn77
vqcpe49fpn77
вчера в 10:50
От скромности особливый точно не помрёт
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:48
Из одной шайки с Роном и Иброй.Неизвестно,кто кого перещеголяет.
Гость
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