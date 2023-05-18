Стал известен официальный слоган чемпионата мира 2026 года

Президент ФИФА представил слоган чемпионата мира 2026 года «WE ARE 26» («Мы — 26»). Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США .

WE ARE 26 — это боевой клич. Это тот случай, когда три страны и весь континент говорят: «Мы вместе приглашаем весь мир и готовы принять самый большой и самый всеобъемлющий чемпионат мира в истории». ЧМ -2026 даст возможность каждой стране-хозяйке и каждой стране-участнице добавить свою страницу в летопись мировых первенств, а особенный бренд — это огромный шаг на пути к 2026 году.