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Стал известен официальный слоган чемпионата мира 2026 года

вчера, 09:42

Президент ФИФА Джанни Инфантино представил слоган чемпионата мира 2026 года «WE ARE 26» («Мы — 26»). Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США.

WE ARE 26 — это боевой клич. Это тот случай, когда три страны и весь континент говорят: «Мы вместе приглашаем весь мир и готовы принять самый большой и самый всеобъемлющий чемпионат мира в истории». ЧМ-2026 даст возможность каждой стране-хозяйке и каждой стране-участнице добавить свою страницу в летопись мировых первенств, а особенный бренд — это огромный шаг на пути к 2026 году.

Всего через несколько часов замечательные 16 городов, в которых пройдет турнир, сделают соревнование еще более ярким и интересным, запустив отдельные индивидуальные бренды, созданные ФИФА. Эти уникальные города олицетворяют веселые места и великолепных людей, все это подарит фанатам незабываемые впечатления в 2026 году. Пока мы празднуем сегодня здесь, в Лос-Анджелесе, весь континент празднует то, что весь мир через три года объединится в Северной Америке, чтобы увидеть величайшее шоу на Земле.

Ранее был опубликован официальный логотип мундиаля.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sqpntmufc2nj (раскрыть)
вчера в 10:21, ред.
По каким неуловимым признакам Вы определили,что это мог написать Чехов? Я его большой поклонник,поэтому отрицаю такую возможность.Но зато,отталкиваясь от вашего предположения,сразу сообразил :Это писал (и произнёс) пресс-секретарь президента Песков.
sqpntmufc2nj
sqpntmufc2nj
вчера в 10:16
Как будто Чехов писал
Гость
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