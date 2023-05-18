ФИФА показала логотип чемпионата мира 2026 года. На эмблеме виден кубок мира, а также год проведения турнира.
Презентация прошла в Лос-Анджелесе в рамках отдельного мероприятия. Легенды футбола и специальные гости из Канады, Мексики и США стали участниками встречи. На мероприятии присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино, а также двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.
Помимо этого, 18 мая будут опубликованы логотипы городов, которые примут турнир. Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике. Данный турнир разыграют по новой системе.