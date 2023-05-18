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ФИФА показала логотип чемпионата мира 2026 года

вчера, 09:28

ФИФА показала логотип чемпионата мира 2026 года. На эмблеме виден кубок мира, а также год проведения турнира.

Презентация прошла в Лос-Анджелесе в рамках отдельного мероприятия. Легенды футбола и специальные гости из Канады, Мексики и США стали участниками встречи. На мероприятии присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино, а также двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

Помимо этого, 18 мая будут опубликованы логотипы городов, которые примут турнир. Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике. Данный турнир разыграют по новой системе.

ФИФА показала логотип чемпионата мира 2026 года

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 17:32
Кажись логотип ЧМ 2030 будет в виде двух переплетенных "змеев"..
Viduka
Viduka
вчера в 17:06
Вместе с логотипом ФИФА также представила гимн ЧМ 2026:)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 16:57
Точно , прямо в шоколадный глаз ! ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:46, ред.
Канадские полицейские уже приготовились к ЧМ.....
Нази
Нази
вчера в 16:38
Интеремно сколько сборных в таких цветах формы будет участвовать в турнире?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:37
Подсчет очков на этом турнире приобретает двоякий смысл))0
pomor45
pomor45
вчера в 14:17
ФИФА показала лгбттип чемпионата мира 2026 года.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:04
В очко!
альсато
альсато ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 13:36
это не дух...пожалуй-душок))))
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:31
))))))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 12:56
не хватает белого, приклоняющего колено
simon_3d
simon_3d
вчера в 12:47
    Rattlehead
    Rattlehead
    вчера в 12:37
    Вот оно чё!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 12:28
    В точку ! )
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 12:22
    Браво! Или 3,14...скоп...
    A.S.A
    A.S.A ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:17
    От души посмеялся!))))
    A.S.A
    A.S.A ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 12:16
    У вас это калейдоскоп, а у них ЛГБТскоп)
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 11:59
    Пьедестал заполнен!
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 11:57
    Так ты бесплатно,и славы не снискал!!! Помнишь,как один известный дизайнер в Москве за миллион рублей делал неправильную букву М на станциях метро правильной? Артёмка Лебедев,кажись...
    альсато
    альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 11:55
    еще и акция 1974 года!
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 11:44
    В 30-м радужные линии окончательно сожмутся в 25, вытеснив из центра логотипа кубок.
    mphuZ
    mphuZ
    вчера в 11:30
    Какой ужасный логотип... На него только под ЛСД смотреть можно, может что-то и разглядишь.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:01
    С утра занят, что то пропустил, подскажите , пожалуйста, это отдельный чемп для тех кто хочет родить через опу и проводит эксперименты по оплодотворению и зачатию, или первенство для всех и тех кто молоки экспортирует в мохнашку?)
    gpcjmgyje5k2
    gpcjmgyje5k2
    вчера в 10:56
    Совсем обленились, наверняка дело рук нейросети. А ведь можно было бы по старинке, с душой: радужный пустынный орëл верхом на кактусе с кленовым листом в клюве... Ну и мяч где-нибудь внизу.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 10:51
    Хм...! Я тоже так умею ! ))))))
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 10:33, ред.
    Всё понятно.Интересно,успеют к этому мероприятию установить обязательную для сборных квоту на гендерное разнообразие???
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 10:31
    Таким образом,двумя несомненными величайшими акциями Советско-российского спорта является НЕУЧАСТИЕ в ОИ-1936 в Мюнхене и ЧМ-26 в Америке.
    Есть чем гордится!
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 10:28
    Там нет этого цвета потому что общее их название и так присутствует :ГОЛУБОЙ.
    Бонжорно
    Бонжорно
    вчера в 10:28
    хорошый логотип, в духе веремени
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:28
    Кубок мира попал в окружение голубизны.
    Гость
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