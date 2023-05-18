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вчера, 09:28

ФИФА показала логотип чемпионата мира 2026 года. На эмблеме виден кубок мира, а также год проведения турнира.

Презентация прошла в Лос-Анджелесе в рамках отдельного мероприятия. Легенды футбола и специальные гости из Канады, Мексики и США стали участниками встречи. На мероприятии присутствовали президент ФИФА , а также двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии .