Мир не вертится вокруг Холанда и Мбаппе. В футболе важны актёры второго плана

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вчера, 09:38

Нужна награда имени Томаса Мюллера.

Внимание приковано к ключевым представителям любой сферы. Месси и Роналду, Холанд и Мбаппе. Но кроме очевидных героев сезона – Де Брюйне, Винисиус, Бензема, Осимхена и Беллингема, есть также «актеры второго плана», которым в футболе не достается «Оскар», ведь «Золотой мяч» один, а претендентов много. В этом году Кварацхелия будет в десятке, но есть другие футболисты, заслужившие минуту славы не меньше, чем новый чемпион Италии.

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

Награди природа Илкая физикой, как у Роналду, – немецкий турок мог стать одним из главных футболистов планеты. В принципе, уже таковым является. Гюндоган оставляет прекрасное впечатление, когда выходит на пик формы. Может ударом со штрафного оформить дубль. Умный и тонкий хавбек помогает Холанду в атаке. Но дело не в голах, а и в характере принятых решений. Гюндоган точно большой игрок.

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Ближе других к «первому плану». Но разве о Гризманне говорят достаточно часто? «Атлетико» завершил еврокубки на последнем месте в группе, а успех Гризманна на ЧМ подзабыли. Не все следят за приключениями Симеоне в Ла Лиге, но Антуан играет роскошно. Использует опыт в сборной, где стал диспетчером, жертвующим ради команды силами. Гризманн опасен как форвард – 13 мячей в чемпионате Испании, и как плеймейкер – 12 ассистов.

Йозуа Киммих («Бавария»)

Мусиала – очевидный герой «Баварии», а у Йозуа привычная роль второго плана. Хотя речь о лидере команды. Киммих допускал ошибки в середине поля без мяча, «Бавария» едва не поплатилась за увольнение Нагельсманна посреди сезона – вылетели из Лиги чемпионов, могли отдать «салатницу» «Боруссии» Дортмунд. Йозуа не был согласен с приглашением Тухеля, но это большой профессионал. Киммих в идеальной форме в последних матчах. Ему всего 28 лет, а часто играет, как ветеран с легендарным статусом, вроде Лама.

Киран Триппьер («Ньюкасл»)

В десятке претендентов на «Золотой мяч» есть Рэшфорд, хотя Маркус не единственный английский герой сезона. Кроме Кейна, выделим правого латераля «Ньюкасла». Фанаты популярного футбольного симулятора выбрали сборную сезона АПЛ . Триппьер, разумеется, в основе. Без него «Ньюкаслу» не хватало бы класса. «Сороки» пока гарантировали место в четверке, «Ливерпуль» наступает на пятки командам Хау и тен Хага, но после двух неудач именно Триппьер может повести за собой. Опыт Кирана нужен «сорокам».

Пауло Дибала («Рома»)

В Серии А много героев второго плана, поскольку никто на постоянной основе не выходил на первый план так, как Кварацхелия и Осимхен. К ним больше внимания, а вот такие футболисты, как Лаутаро (20 голов в чемпионате), Леау (яркие матчи, пускай с перепадами) и Рабьо (становится лидером «Ювентуса» и важнейшим игроком), часто на заднем плане. Но Дибала после перехода в «Рому» не затерялся. Моуриньо нашел правильные слова, Пауло напомнил, что он чемпион мира.

Родри («Манчестер Сити»)

Про Каземиро много говорили в первой части сезона, хвалили, как и Партея из «Арсенала». Но у бразильца из МЮ были неоднозначные решений и отрезки, а Родри идеально пашет актером второго плана. Испанский опорник «Манчестер Сити» балансирует игру. Причем делает это в схеме с центральными защитниками на всех позициях. Родриго помогает Грилишу как левому латералю. Испанец отдает разрезающие передачи, активен в атаке. Очень крутой игрок, Гвардиоле с ним повезло.

Андре-Франк Замбо Ангисса и Станислав Лоботка («Наполи»)

Коронуют Кварахелию и Осимхена. Хвалят Кима и Ди Лоренцо. Лишь затем переходят к центральным хавбекам. Народ можно понять. Ангисса недавно играл за «Фулхэм». Лоботка пару сезонов тому назад выступал за «Сельту». Теперь оба чемпионы Италии, причем стали ключевыми на пути 64-летнего Спаллетти к первому в карьере чемпионству на родине. Андре-Франк и Станислав шикарно отработали в середине поля команды, которая дышала атакой и впечатлила прессингом.

Родриго («Реал»)

У «Арсенала» есть Мартинелли, которого хвалят реже, чем Эдегора и Сака. У «Реала» есть Родриго, которого забывают из-за Винисиуса и Бензема. А ведь он настоящий джокер. Два гола вингера «Осасуне» в финале принесли Анчелотти Кубок Испании. Два мяча в гостях с «Челси» помогли добить соперника. Родриго точно недооценивают. Понятно, что может играть результативнее, но вспомните о возрасте – будет развиваться. В «Реале» сомневаются, приглашать ли Мбаппе, но вот на другой фланг звезду ищут.

Маттиа Дзакканьи («Лацио»)

Если искать идеальный пример классического актера второго плана, то на ум приходит именно Дзакканьи. Сарри любит раскрывать подобных игроков. Маттиа недавно выступал за «Верону», а теперь у него 16 результативных действий в Серии А. Даже у Милинковича-Савича лишь 15 баллов по системе «гол плюс пас». Дзакканьи хитрый игрок, который принес «Лацио» победы над «Ромой» и «Ювентусом». Маттиа нестабильный, но полезный мастер.

Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд)

Третий ассистент топ-5 после Де Брюйне и Месси именно из «Боруссии» Дортмунд. Один развитой талант не значит, что игрок идеальный, у Рафы есть слабые матчи и ошибки в защите. Но он хорошо играет в пас, понимает Беллингема, чувствует ритм атак «шмелей». При этом обычно оказывается даже не на втором, а на третьем плане, ведь в команде есть результативные игроки атаки – Брандт, Мален и Аллер, есть юный Мукоко и любимчик публики Ройс. Но Геррейру тоже хорош.

Давид Райя («Брентфорд»)

Не лучший сезон для центральных защитников. Кроме Кима из «Наполи», который всем героям герой, цельный футбол не показали. Зато есть место для подвигов голкиперов. Райя из «Брентфорда» совсем не обязательно окажется в большом клубе. Запомнит сезон, в котором у него 146 сэйвов и 77 % отраженных ударов в АПЛ . У датского голкипера «Униона» Реннова меньше работы, а Райя тащит наравне с Лено.

Был близок к категории «герой второго плана» также Головин, но «Монако» провалился на финише. Теперь даже старый знакомый Кабелла из «Лилля» ближе к финалистам в номинации благодаря частоте созданных моментов. Но подобный список не бывает полным, и в этом его прелесть. Названные фамилии напоминают, что в футболе десять человек. И герои второго плана часто важнее, чем многим кажется.