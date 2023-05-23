Спаллетти может остаться тренером «Наполи» на следующий сезон

Лучано Спаллетти всё ещё может продолжить тренировать «Наполи».
По данным источника, существует вероятность, что 64-летний специалист останется наставником неаполитанского клуба в следующем сезоне.
Лучано Спаллетти всё ещё может продолжить тренировать «Наполи».
По данным источника, существует вероятность, что 64-летний специалист останется наставником неаполитанского клуба в следующем сезоне.
На мой не профессиональный взгляд, Спалетти все делает правильно, нужно уходить на пике славы в Наполи. Так и нужно уходить. Ведь понимает, что уже такого уровня игры не будет - некоторых игроков продадут, а против некоторых научатся успешно играть...
Ну а так что, это действительно исторический сезон, и великое достижение. Я честно признаться, за последние десятилетия так привык к победам Юве, Интера и Милана, что даже не представлял что на своём веку увижу скудетто Неаполя. Браво мистер!
На мой не профессиональный взгляд, Спалетти все делает правильно, нужно уходить на пике славы в Наполи. Так и нужно уходить. Ведь понимает, что уже такого уровня игры не будет - некоторых игроков продадут, а против некоторых научатся успешно играть...
Ну а так что, это действительно исторический сезон, и великое достижение. Я честно признаться, за последние десятилетия так привык к победам Юве, Интера и Милана, что даже не представлял что на своём веку увижу скудетто Неаполя. Браво мистер!