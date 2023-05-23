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Спаллетти может остаться тренером «Наполи» на следующий сезон

вчера, 18:52

Лучано Спаллетти всё ещё может продолжить тренировать «Наполи».

По данным источника, существует вероятность, что 64-летний специалист останется наставником неаполитанского клуба в следующем сезоне.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 21:22
Вот и надо подождать куда уедет цирк.
pomor45
pomor45
вчера в 21:18
“To be, or not to be, that is the question…” by William Shakespeare
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:41
Слов нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:39
Гениальный фильм гениального режиссера ...гениальные актеры...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:34
Вспоминаю, когда Премьера была по телевизору- улицы пустые были, все спешили домой! А все советские женщины влюблялись в Тихонова. Никого уже нет из тех, кто играли в фильме...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:29
Не сыпьте соль на рану...
Futurista
Futurista
вчера в 20:13
shlomo
shlomo
вчера в 19:10
Остаться нельзя уходить... Ы Хде поставить запятую ??????????????????????

На мой не профессиональный взгляд, Спалетти все делает правильно, нужно уходить на пике славы в Наполи. Так и нужно уходить. Ведь понимает, что уже такого уровня игры не будет - некоторых игроков продадут, а против некоторых научатся успешно играть...

Ну а так что, это действительно исторический сезон, и великое достижение. Я честно признаться, за последние десятилетия так привык к победам Юве, Интера и Милана, что даже не представлял что на своём веку увижу скудетто Неаполя. Браво мистер!
Capral
Capral
вчера в 19:08
Думаю, еще много раз инфа по поводу Спалетти и Наполи будет менятся. Слухами земля полнится. Терять тренера, который поставил команде футбол и привел её к чемпионству, адекватное руководство не решится. Но торги, известные только тренеру и руководству- наверняка продолжатся... Лучше чем Спалетти, Наполи не найдет- поторгуются и придут к общему решению. Если же нет, то на Спалетти найдутся желающие, но тогда, еще и фактор риска существует, что могут и отдельные игроки потянутся за тренером... Вобщем, понаблюдаем. Вероятно, договорятся.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:05
Что то новости идут валидольные...)
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:04
Спалетти может остаться, Спалетти может не остаться. Передумали, поменяли, разменяли, отменили, подменили, одумались, извинились, цирк ходячий.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:59
К чемпионству привёл команду,надо идти дальше и брать ЛЧ
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