«Впервые слышу об этом игроке!» Глава «Лилля» назвал ложью слова Оздоева

Президент «Лилля» Оливье Летан прокомментировал слова полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, который заявил, что во время выступлений за «Зенит» проводил устные переговоры о переходе во французский клуб.
Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной — полная ложь.
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
- Оздоев!
https://youtu.be/u2T471kFs3g
- КозлАдоев! В Лилле про тебя даже не слышали!
- Оздоев!
- КозлАдоев! В Лилле про тебя даже не слышали!