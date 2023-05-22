«Впервые слышу об этом игроке!» Глава «Лилля» назвал ложью слова Оздоева

Президент «Лилля» Оливье Летан прокомментировал слова полузащитника «Фатих Карагюмрюка» , который заявил, что во время выступлений за «Зенит» проводил устные переговоры о переходе во французский клуб.

Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной — полная ложь.