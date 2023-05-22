Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

«Впервые слышу об этом игроке!» Глава «Лилля» назвал ложью слова Оздоева

вчера, 17:30

Президент «Лилля» Оливье Летан прокомментировал слова полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, который заявил, что во время выступлений за «Зенит» проводил устные переговоры о переходе во французский клуб.

Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной — полная ложь.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Маротта: «Индзаги будет нашим тренером в следующем сезоне»
Сегодня, 09:34
В «Ювентусе» рассказали о будущем Аллегри после снятия 10 баллов
Сегодня, 08:56
СлухиГасперини, скорее всего, станет новым тренером «Наполи»
Вчера, 20:17
СлухиГлавный тренер «Фейеноорда» согласился возглавить «Тоттенхэм»
Вчера, 12:40
Спаллетти намекнул на уход из «Наполи»
Вчера, 09:53
СлухиЖардим подписал контракт с клубом из Катара
21 мая
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:42
Оздоев: «Решение уехать было связано с тем, что в начале февраля я получил приглашение от французской команды «Лилль». На тот момент они были действующими чемпионами страны, выступали в Лиге чемпионов. Мне это было интересно. Я сказал своему агенту, что если есть конкретика – давайте, почему нет. На следующий день мы в формате видеоконференции пообщались со спортивным директором «Лилля» и договорились о личной встрече моего представителя с клубом во Франции. После этой встречи президент «Лилля» и спортивный директор клуба позвонили и сказали, что сделают официальный запрос."
112910415
112910415
вчера в 19:50
Это игрок про про сон рассказывал
протон
протон
вчера в 19:07
- Это правда что вы машину в лотерею выиграли?
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:35
Игроки часто сочиняют о себе небылицы
2ngjfx2ukkmq
2ngjfx2ukkmq
вчера в 17:59, ред.
- Не беспокойся, Козлодоев!
- Оздоев!

- КозлАдоев! В Лилле про тебя даже не слышали!
rjky35abk749
rjky35abk749
вчера в 17:55
Салат и про проект газпрёмовский наверняка не слышал
adekvat
adekvat
вчера в 17:45
Приснится же такое.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:31
Просто Агент хорошо выполняет свою работу...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 