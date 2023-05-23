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Маротта: «Индзаги будет нашим тренером в следующем сезоне»

вчера, 09:34

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что Симоне Индзаги продолжит работать на посту главного тренера команды.

Индзаги непоколебим. Ему никогда не угрожала перспектива увольнения, а сейчас его позиции стали еще сильнее, благодаря выступлению «Интера».

Симоне будет нашим тренером в следующем сезоне, гарантия на 100%. Он остаётся.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 10:15
Надеюсь он себя ещё проявит! И результаты будут ещё лучше!
Байкал-38
Байкал-38 ответ v2s2b49u8awd (раскрыть)
вчера в 10:08
Шуnя771 Приветствую!
Можно я отвечу?
Никто не наезжает на протона, наоборот он молодец, пусть даже так, но он просигнализировал, что ведётся нечестная игра.
У меня на это духа не хватило, а он молодец всё грамотно сделал и сигнал подал и как бы не причём остался.
Теперь и у протона в группе шансы появились. А так он просто не смог бы настичь игроков у которых первое место более 100 тысяч очков и второе место 48 300 очков.
Так, что он всё правильно сделал, бороться надо до конца.
njz2gh45fdsu
njz2gh45fdsu ответ v2s2b49u8awd (раскрыть)
вчера в 10:03
Нет, не запрещено: он играл по правилам и ему всё ПО ПРАВИЛАМ ЖЕ откатили назад, за что администрации большой респект. А что касается второго, то он очень хорошо иллюстрирует поговорку "простота хуже воровства"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:01
Успехи команды есть, зачем менять?
ubf8g6za69z9
ubf8g6za69z9
вчера в 09:50
Нет смысла его менять, надо сейчас его стимулировать
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