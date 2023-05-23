Маротта: «Индзаги будет нашим тренером в следующем сезоне»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что Симоне Индзаги продолжит работать на посту главного тренера команды.
Индзаги непоколебим. Ему никогда не угрожала перспектива увольнения, а сейчас его позиции стали еще сильнее, благодаря выступлению «Интера».
Симоне будет нашим тренером в следующем сезоне, гарантия на 100%. Он остаётся.
Можно я отвечу?
Никто не наезжает на протона, наоборот он молодец, пусть даже так, но он просигнализировал, что ведётся нечестная игра.
У меня на это духа не хватило, а он молодец всё грамотно сделал и сигнал подал и как бы не причём остался.
Теперь и у протона в группе шансы появились. А так он просто не смог бы настичь игроков у которых первое место более 100 тысяч очков и второе место 48 300 очков.
Так, что он всё правильно сделал, бороться надо до конца.
Можно я отвечу?
Никто не наезжает на протона, наоборот он молодец, пусть даже так, но он просигнализировал, что ведётся нечестная игра.
У меня на это духа не хватило, а он молодец всё грамотно сделал и сигнал подал и как бы не причём остался.
Теперь и у протона в группе шансы появились. А так он просто не смог бы настичь игроков у которых первое место более 100 тысяч очков и второе место 48 300 очков.
Так, что он всё правильно сделал, бороться надо до конца.