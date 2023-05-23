Маротта: «Индзаги будет нашим тренером в следующем сезоне»

Генеральный директор «Интера» заявил, что продолжит работать на посту главного тренера команды.

Индзаги непоколебим. Ему никогда не угрожала перспектива увольнения, а сейчас его позиции стали еще сильнее, благодаря выступлению «Интера».

Симоне будет нашим тренером в следующем сезоне, гарантия на 100%. Он остаётся.