В «Ювентусе» рассказали о будущем Аллегри после снятия 10 баллов

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво подтвердил, что Массимилиано Аллегри продолжит работать на посту главного тренера команды.
Нет сомнений — Массимилиано Аллегри будет наставником нашего коллектива в следующем сезоне. Мы строим будущий проект вместе с ним. Мы безоговорочно доверяем Аллегри.
Ранее и сам специалист высказался по этому поводу.
Понимаю, если бы был какой-то проект на будущее, но ведь и молодежь не развивает. В Италии и за более лучшие показатели увольняли. Думается мне, у него есть компромат на руководство клуба ))) Хотя и этим уже никого не удивишь.
Понимаю, если бы был какой-то проект на будущее, но ведь и молодежь не развивает. В Италии и за более лучшие показатели увольняли. Думается мне, у него есть компромат на руководство клуба ))) Хотя и этим уже никого не удивишь.
1) Очень редко, по независящим от нас причинам подсчет может быть дольше обычного. А в исключительных ситуациях могут быть сделаны возвраты ставок. Автоматический возврат ставок происходит, если матчу присваивается статус "перенесен", "прерван" или "отменен".
2) В очень редких случаях игроки могут штрафоваться снятием очков в случае нарушения правил сайта.
3) Коэффициенты выставляются автоматически, поэтому могут быть ситуации, когда они некорректны.
Непонимаю, и к каким из ваших перечисленных пунктов относится моя ставка. Возьмите на интерес любую информацию у букмекеров на этот матч , в чём здесь подвох и по какой причине вы убрали мою по всем правилам выигрышную ставку . И в чём 7.5 коэффициент может быть завышен если команда играет в гостях и выигрывает 0:4 !!! В ГОСТЯХ !!! 7.5 Коэффициент это завышеный ???????
1) Очень редко, по независящим от нас причинам подсчет может быть дольше обычного. А в исключительных ситуациях могут быть сделаны возвраты ставок. Автоматический возврат ставок происходит, если матчу присваивается статус "перенесен", "прерван" или "отменен".
2) В очень редких случаях игроки могут штрафоваться снятием очков в случае нарушения правил сайта.
3) Коэффициенты выставляются автоматически, поэтому могут быть ситуации, когда они некорректны.
Непонимаю, и к каким из ваших перечисленных пунктов относится моя ставка. Возьмите на интерес любую информацию у букмекеров на этот матч , в чём здесь подвох и по какой причине вы убрали мою по всем правилам выигрышную ставку . И в чём 7.5 коэффициент может быть завышен если команда играет в гостях и выигрывает 0:4 !!! В ГОСТЯХ !!! 7.5 Коэффициент это завышеный ???????
Форс мажор:
1) Очень редко, по независящим от нас причинам подсчет может быть дольше обычного. А в исключительных ситуациях могут быть сделаны возвраты ставок. Автоматический возврат ставок происходит, если матчу присваивается статус "перенесен", "прерван" или "отменен".
2) В очень редких случаях игроки могут штрафоваться снятием очков в случае нарушения правил сайта.
3) Коэффициенты выставляются автоматически, поэтому могут быть ситуации, когда они некорректны.
Форс мажор:
1) Очень редко, по независящим от нас причинам подсчет может быть дольше обычного. А в исключительных ситуациях могут быть сделаны возвраты ставок. Автоматический возврат ставок происходит, если матчу присваивается статус "перенесен", "прерван" или "отменен".
2) В очень редких случаях игроки могут штрафоваться снятием очков в случае нарушения правил сайта.
3) Коэффициенты выставляются автоматически, поэтому могут быть ситуации, когда они некорректны.