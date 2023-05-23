В «Ювентусе» рассказали о будущем Аллегри после снятия 10 баллов

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вчера, 08:56

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво подтвердил, что продолжит работать на посту главного тренера команды.

Нет сомнений — Массимилиано Аллегри будет наставником нашего коллектива в следующем сезоне. Мы строим будущий проект вместе с ним. Мы безоговорочно доверяем Аллегри.

Ранее и сам специалист высказался по этому поводу.