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В «Ювентусе» рассказали о будущем Аллегри после снятия 10 баллов

вчера, 08:56

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво подтвердил, что Массимилиано Аллегри продолжит работать на посту главного тренера команды.

Нет сомнений — Массимилиано Аллегри будет наставником нашего коллектива в следующем сезоне. Мы строим будущий проект вместе с ним. Мы безоговорочно доверяем Аллегри.

Ранее и сам специалист высказался по этому поводу.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:24
Зачем? Команду не строит, трофеев не добывает, нового ничего не принес, даже зрелищного футбола для кайфа болельщиков нет. Ни одного трофея с момента своего возвращения. 55 процентов побед. При условном Пирло этот показатель был 65.
Понимаю, если бы был какой-то проект на будущее, но ведь и молодежь не развивает. В Италии и за более лучшие показатели увольняли. Думается мне, у него есть компромат на руководство клуба ))) Хотя и этим уже никого не удивишь.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:23
Аллегри кричал Интеру что вы займёте 6 место а теперь сам на 7, клоунаду устроил
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:18
Аллегри, это убийство Ювентуса и высших целей такого топ клуба .
ballak144
ballak144
вчера в 12:03
Это просто чистой воды издевательство над болельщиками!
Баобаб
Баобаб
вчера в 10:42
Бараны.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:23
Сейчас снимут 10 очков, а потом еще что-нибудь нароют...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:22
Играть или не играть в Лиге чемпионов-большая разница. И вообще, я просто хуДею с этого чемпионата. То снимут очки то вернут то опять снимут...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:00
Миром правят деньги!)
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 09:49
Форс мажор:

1) Очень редко, по независящим от нас причинам подсчет может быть дольше обычного. А в исключительных ситуациях могут быть сделаны возвраты ставок. Автоматический возврат ставок происходит, если матчу присваивается статус "перенесен", "прерван" или "отменен".

2) В очень редких случаях игроки могут штрафоваться снятием очков в случае нарушения правил сайта.

3) Коэффициенты выставляются автоматически, поэтому могут быть ситуации, когда они некорректны.

Непонимаю, и к каким из ваших перечисленных пунктов относится моя ставка. Возьмите на интерес любую информацию у букмекеров на этот матч , в чём здесь подвох и по какой причине вы убрали мою по всем правилам выигрышную ставку . И в чём 7.5 коэффициент может быть завышен если команда играет в гостях и выигрывает 0:4 !!! В ГОСТЯХ !!! 7.5 Коэффициент это завышеный ???????
ОПС
ОПС
вчера в 09:44
Про Аллегри все понятно, но хотелось бы услышать финансового директора про снятие 10 очков. Что он думает по этому поводу.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 09:37
В чём здесь завышенность , если Нант был указан как явный фаворит, а учитывая игру в гостях ещё и с таким гандикапом как в два мяча , ничего сверх удивительного нет .
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:35
Правила: https://www.soccer.ru/game
Форс мажор:

1) Очень редко, по независящим от нас причинам подсчет может быть дольше обычного. А в исключительных ситуациях могут быть сделаны возвраты ставок. Автоматический возврат ставок происходит, если матчу присваивается статус "перенесен", "прерван" или "отменен".

2) В очень редких случаях игроки могут штрафоваться снятием очков в случае нарушения правил сайта.

3) Коэффициенты выставляются автоматически, поэтому могут быть ситуации, когда они некорректны.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:28
Вот ещё одну ставку нашёл и тоже выиграл по всем правилам любых букмекеров. Почему-то мне её тоже аннулировали !?! Прошу вернуть мне мой выигрыш , причём по всем и любым существующим правилам !
be79zceak5d4
be79zceak5d4 ответ aгeнт Cмит (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 09:23
С этим я не спорю, но если на ветке появилась запись о левых кэфах, всё равно уже на них вряд ли кто-то будет ставить, понимая, что урвать халяву после этой огласки на данном матче уже не получится
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:19
Странно, на вопросы отвечает финансовый директор - он там за главного сейчас?
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