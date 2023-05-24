Федерация футбола Испании отменила красную карточку Винисиуса

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сегодня, 01:14

Нападающий «Реала» сможет принять участие в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

Федерация футбола Испании отменила красную карточку 22-летнего бразильца, которую он получил после стычки с игроками «Валенсии» в прошедшие выходные.

Во время матча с «Валенсией» Винисиус подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов соперника, из-за чего встречу приостанавливали на 10 минут.