Федерация футбола Испании отменила красную карточку Винисиуса

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор сможет принять участие в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».
Федерация футбола Испании отменила красную карточку 22-летнего бразильца, которую он получил после стычки с игроками «Валенсии» в прошедшие выходные.
Во время матча с «Валенсией» Винисиус подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов соперника, из-за чего встречу приостанавливали на 10 минут.
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