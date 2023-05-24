Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИспания. Примера 2022/2023

Федерация футбола Испании отменила красную карточку Винисиуса

сегодня, 01:14

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор сможет принять участие в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

Федерация футбола Испании отменила красную карточку 22-летнего бразильца, которую он получил после стычки с игроками «Валенсии» в прошедшие выходные.

Во время матча с «Валенсией» Винисиус подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов соперника, из-за чего встречу приостанавливали на 10 минут.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» обжалует решение КДК РФС о дисквалификации Соболева на 4 матча
Сегодня, 19:15
В КДК РФС объяснили решение об отмене красной карточки Виллиану
Сегодня, 18:58
В КДК РФС прокомментировали решение о дисквалификации Соболева на 4 матча
Сегодня, 18:29
Соболев получил дисквалификацию на 4 матча
Сегодня, 17:49
Слухи«Торпедо» не сможет покупать новых игроков из-за запрета
Сегодня, 09:58
Хави недоволен отменой красной карточки Винисиуса
Сегодня, 02:24
Сортировать
Все комментарии
DEIVID_312
DEIVID_312 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 18:46
Не каким-то там фолом, а явно повлиявшим на результат.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:49
На 4 месте? Серьезно? Эта посредственность выше КДБ???
Совсем печальны дела у футбольного Оскара...
salleeh
salleeh ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 10:35
Можно сказать и так, но расистов наказал бы по жёстче…
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:33
А разве негритятам можно показывать красные карточки?)
Мну думал, что это правило вычеркнули коленопреклонением....
John 5mith
John 5mith
сегодня в 10:22
Федерация футбола Испании постановила что показывать черным красные карточки - это расизм
salleeh
salleeh ответ DEIVID_312 (раскрыть)
сегодня в 10:14
Если ты не видишь разницы между оскорблением человека и каким-то там фолом на поле, справедливость в этом мире можешь не искать, ты её не увидишь, даже если найдёшь…
Dima salev
Dima salev
сегодня в 10:06
Что бы не уходил из Реал всё делается федерация футбола Испании. Если было бы игрок Барселоны тогда дисфикцировали на пару матчей
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:04
Пусть и Виллиану Роше отменят....
У нас то некому...
cska1948
cska1948 ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 08:38
В спортивных новостях показали как игрок Валенсии сзади схватил Винисиуса за шею и несколько секунд, как было сказано душил его. После того как, при посторонней помощи, Винисиус освободился, он ударил своего обидчика. При разборе этого эпизода оператор ВАР не показал момента, когда душили Винисиуса, за что его уволили, а КК отменили.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:34
Ну и теперь нужно всей федерацией опустится на колени.
vitechechek
vitechechek
сегодня в 08:20
Копченый добился своего, опять пошел прогиб
Elliada
Elliada
сегодня в 07:10
Начинается. Теперь Винисиуса будут тащить везде, как негров на Оскаре, лишь бы не взбунтовались и кипишь какой-нибудь не устроили. Я тут посмотрел, оказывается в списке претендентов на ЗМ Винисиус на 4-м месте, это выше, чем КДБ. Почему он так высоко? Статистика не впечатляет, из трофеев только Кубок Испании, на ЧМ не скажу, что себя проявил.
Vadik
Vadik
сегодня в 06:33
Если нарушение тянуло на красную, то зачем её отменять? Так можно и Соболеву с Рошей отменить удаления, списав это всё на эмоции. Каждый получил своё. Один красную, а Валенсия будет играть при пустых трибунах....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:30, ред.
Теперь черные будут всех бить на поле и им ничего не будет?
А на колено перед Вини нужно будет всем вставать?
DEIVID_312
DEIVID_312 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 04:28
Пусть отменят результат финала ЛЧ Бавария - Дортмунд, когда Данте обязаны были показать вторую ЖК, которая превратилась бы в КК. И тогда никакого требла Мюнхен бы не увидел.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 03:53
Надеюсь, это сарказм)
salleeh
salleeh
сегодня в 01:48
Пусть отменят результат матча, кто его знает, чем бы всё закончилось…
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:38
Первый раз карточку дали и первый раз отменили.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 