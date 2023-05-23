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Ключевой момент. ФИФА ограничила разрешение о приостановке контрактов, легионеры покинуть РПЛ уже не смогут

вчера, 13:16
Хвича Кварацхелия

Появились дополнения.

Разрешение для легионеров РПЛ приостанавливать свои контракты с клубами – реалии, с которыми приходится мириться вот уже на протяжении года. Кажется, все, кто хотели покинуть Россию, это уже сделали – а ФИФА, тем временем, продлила свое разрешение, внеся некоторые изменения.

Больше всего потеряли прошлой весной

Когда, собственно, и было принято решение разрешить легионерам приостанавливать свои контракты – тогда оно распространялось до лета 2022 года. Такой шаг сочетался с отстранением российских клубных и сборных команд от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

И наиболее сильный удар пришелся на 3 клуба Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» потерял главного тренера Даниэля Фарке с его ассистентами – и это при том, что немец устроился в команду меньше полугода назад. Вместе с ними на выход последовали все легионеры: Вандерсон, Кайо, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк и новобранцы – Хуниор Алонсо с Эриком Ботхеймом. За исключением новичков с Кайо, каждый из этих игроков успел вписаться в основную обойму и приносил огромную пользу команде, а падения в таблице получилось избежать лишь благодаря феноменальному выступлению внутреннего резерва и восхождению Олакунле Олусегуна.

То же самое произошло с «Рубином» и «Ростовом». Казанский клуб покинули Филип Уремович, Силвие Бегич, Хван Ин Бом, Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия и Сеяд Хакшабанович. В итоге коллектив вылетел из Премьер-Лиги. Южане же смогли сохранить хотя бы Али Соу до конца сезона и финишировали на 9-м месте.

Уже летом ФИФА приняла решение продлить разрешение – теперь иностранцы могли приостанавливать свои соглашения с клубами РПЛ до лета 2023 года. К слову, в этот период также случилось достаточно много потерь: на этот раз пострадало «Динамо». После «бронзового» сезона команду покинул главный тренер Сандро Шварц – после этого новую команду себе нашли Себастьян Шиманьски, Никола Моро, Клинтон Н’Жи, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец и Гильермо Варела.

В результате ростовчане во многом вопреки сейчас идут в топ-5 – но вот «Динамо» сильно сдало и до сих пор не решило вопрос с заменой для ушедших легионеров. «Краснодар» успел адаптироваться, но пока не готов ворваться с пятерку. А «Рубин» скупил топ-исполнителей по меркам Первой лиги и возвращается в РПЛ.

Наметились изменения

Вчера ФИФА сообщила об очередном продлении своего разрешения, на этот раз до 2024 года:

В целях защиты иностранных игроков и тренеров, которые покинули территорию Украины или России из-за конфликта и которые в настоящее время не желают возвращаться ввиду сложившихся обстоятельств, эти игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых контрактов с клубами, входящими в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС) до 30 июня 2024 года при условии, что клубы будут должным образом проинформированы о приостановлении в письменной форме до 1 июля 2023 года.

При этом в позиции международной организации все же есть ряд изменений.

Во-первых, появился пункт о тех, кто не сможет претендовать на приостановку контракта. Сделать это не смогут легионеры, которые приехали или вернулись в Россию уже после начала спецоперации; иностранцы, которые все еще зарегистрированы в клубе, аффилированном с УАФ/РФС; иностранцы, чьи контракты с российскими клубами были заключены или продлены после 7 марта 2022 года.

Наметилась хоть какая-то положительная динамика – легионеры, которые прибыли в Российскую Премьер-Лигу недавно, уже не смогут воспользоваться этим разрешением. Команды смогут приступить к строительству игровой концепции без опасений, что на следующий день придется в очередной раз искать замену какому-либо футболисту.

К слову, та же самая мера распространяется и на вертикаль украинских чемпионатов – так о ситуации высказался генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин:

ФИФА нарушила полностью антимонопольное законодательство Европы этим решением. И когда мы получим полное решение CAS, весь текст будем подавать в Федеральный суд. Но там не все кейсы принимают.

Понимаете, ФИФА – орган, стоящий над государствами. Туда достучаться, чтобы они приняли нормальное решение, нереально. Но мы хотим, чтобы мир знал, как они поступили с украинскими клубами.

Ситуация с еврокубками

Логично предположить, что, если ФИФА пошла на послабления в вопросе с приостановкой контрактов легионерами, стоит ожидать чего-то подобного и в игровой составляющей – в разрезе участия в международных турнирах.

При этом абсолютно ясно, что возвращение будет проходить в несколько этапов. Еще в январе УЕФА и РФС организовали встречу, а на заседании исполкома европейская организация собиралась обсудить положение российских команд.

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис предположил, что возвращение на международную арену может начаться с молодежных и юношеских сборных. Появление же в еврокубках клубов РПЛ в ближайшей перспективе пока ждать точно не стоит – спонтанно такие решения не принимаются, к тому же это вызовет критику со стороны множества организаций-членов союза.

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pomor45
pomor45
вчера в 21:05
Понимаете, ФИФА – орган, стоящий над государствами.
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Кроме США.
Zimka
Zimka
вчера в 16:05
Возвращения в ЕК ждать не стоит, в целом надо уже выбрать вектор развития или ждём и делаем все что нам скажет ФИФА или уже выходим отовсюду и делаем закрытый чемпионат как в КХЛ/НХЛ.
chromage
chromage
вчера в 15:20
Вобщем-то справедливо. Если человек заключил контракт до спец операции (которая от него не зависит и не завислила) то почему он должен быть "заложником" контракта? Другое дело, если ты уже понимая новую реальность подписал контракт, то собственно какого уя ты должен иметь возможность "свалить" в любой момент?
rjbdsdu6u4jx
rjbdsdu6u4jx ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:26
Да уж, с такими друзьями и врагов не надо!
Гость
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