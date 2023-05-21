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С «Ювентуса» могут снять 12 очков

вчера, 13:59

В понедельник, 22 мая, пройдёт новое слушание по делу о финансовых махинациях «Ювентуса» в период пандемии коронавируса.

Ранее клубу в результате удовлетворения апелляции вернули 15 баллов в Серии А, которые сняли в январе, но появившиеся новые доказательства по делу, вероятно, приведут к снятию 12 очков с «бьянконери» за систематические нарушения. Отмечается, что более мягкое наказание связано исключительно с тем, что некоторые экс-члены совета директоров, включая Павла Недведа, были оправданы.

Таким образом, туринцы рискуют опуститься на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии текущего сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:47
Очень суровая судьба
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:25
Согласен с вами во многом
протон
протон
вчера в 18:23
Там множество нарушений с "тайными" сделками, которые они обсуждали чуть ли не публично. Отказ от зарплат, который оказался зарплатой в конвертах. Ещё важным фактором является то, что Ювентус котируется на фондовой бирже. Помимо прокуратуры против Ювентуса открыто выступает Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Это гос орган в Италии, который регулирует рынок ценных бумаг. Фактически именно из-за них у прокуратуры и имеются все доказательства и из-за них у Ювентуса проблемы, все документы изъяли у Юве они и после их рейдов всё руководство Ювентуса ещё до решения суда ушло в отставку
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:13
Это уже смешно. Федерация сама себя позорит. Сняли, вернули. снова сняли..
ДСА
ДСА
вчера в 16:53
Очки снимут в следующем чемпионате, в этом уже ничего не изменится.
tantor
tantor ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Наказать клуб можно серьезным штрафом и запретом на новых игроков. В данном случае, действительно наказывают тех, кто отдавал своё здоровье на поле. Я понимаю, что они должны были почитать отзывы о работодателе и сделать выводы. Ты же понимал, куда шёл. Здесь черная зарплата и директора могут посадить через месяц-другой... Но есть и в этой ситуации выход для игроков. Тех, кто официально осудит действия клуба, допустить к участию в Лиге Чемпионов, при условии, что они будут выступать без эмблемы Ювентуса в статусе нейтральных спортсменов из Турина.
Нисколечко не болею за Ювентус, но Igo0rek высказал здравые мысли.
Igo0rek
Igo0rek ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:12
Facepalm... Футболисты играют сезон, футболисты зарабатывают для клуба очки, ценой травмы, ценой упорных тренировок. И в итоге с клуба снимают очки, и все то за что они боролись, теряет смысл. Подобное наказание, это слишком репрессивный метод. И не надо мне тут рассказывать, в чем я не разбираюсь.
Правило ФФП само по себе утопия. У маленьких клубов, с маленьким бюджетом и так нет шансов. Они не станут зарабатывать больше, они не станут лучше, если не вливать в них деньги. Смысл от этой искусственной попытки подольше мариновать футболиста в маленьком клубе? Футболист мечтает играть в топ клубе, бороться за трофеи и его все равно заберут.
А ваши ванильные мечты, чтобы все были на равных, эдакие отголоски совка, это пережиток далекого прошлого.
mf8ecjqf85gz
mf8ecjqf85gz
вчера в 16:10
Ну когда снимут, тогда и пишите , зачем то сейчас воздух сотресать
dok66
dok66
вчера в 15:58
Жаль парней из Ювентуса . В самом деле оказались крайними .
собакин6762
собакин6762
вчера в 15:55
Да разгоните уже эту банду жуликов и воров и настанет коммунизм !
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:43
Не вовремя будут эти тяжелые 12 очков, ох пролетят мимо всего.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:39, ред.
))) Смотрю тут некоторые пребывают в счастливом футбольном неведении.
Люди банально в толк не возьмут, что ФФП сделан и внедрён не для того, чтоб ему следовать, а для того, чтоб имелась возможность его юридически обходить. Позволить себе это могут только топ клубы и новые мега супер/пупер арабские проекты, под условную диктовку которых этот ФФП писался и утверждался.

Ювентус же вышел за рамки дозволенного самой Системы и пал её жертвой.
А возможным это стало ввиду реструктуризации административно-хозяйственного ресурса клуба и неспособностью себя обезопасить в этот переходный период. Вот и вся причина.

P.S. Мотивы Чефера понятны, однако поразителен факт им следования со стороны самих итальянских гос. органов. Вон министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти предложил конфисковать стадион у «Ювентуса». И ведь этому дураку, оказывается, невдомёк, что мертвый не платит. Убьет клуб, охрененный минус в бюджет получит...
adekvat
adekvat
вчера в 15:36
Скостили срок на три очка.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 15:29
наверно дело всё в руководстве, причём давным-давно, всё время там кто-то мутит, это ещё со времён когда косой принимал решения, так всё и остаётся
альсато
альсато ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:28
чего миша не хотел-известно всем!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:07
Так наказание не игрокам, а клубу.
Вы явно не разбираетесь в теме.
Вы сами то поняли, что сказали? С игроков никто и никогда не снимал очков, так же как и не начислял им.
Да игрокам будет обидно, но пусть они скажут спасибо клубу за, который они играют.
Есть регламенты и клубы их подписывали, так какие могут быть возмущения?

Вот к примеру взять финансовый фэйр плей, так получается его тоже можно нарушать и в открытую смеяться в лицо тем кто его придумал.
А что по вашей логике, твори, что хочешь, главное, что бы денег хватило откупиться, ведь самое главное тебя не исключат, не отстранят и нечего не заберут, даже если это ты заработал нечестно.

Так, что я с вами в корне не согласен, что вы поощряете клубы на открытое нарушение, главное, что бы бабки были, а на закон наплевать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:34

Нечто похожее...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:33, ред.
Суперлига. Без иронии.

С Ювентусом..., ну прям как у нас - в родном отечестве: воруют все олигархи, а посадили только Ходорковского. За что ? Не за воровство, конечно... Просто в Кремле ходить в водолазке дозволено только одному человеку..., но Миша этого понять не мог/не хотел. В итоге..., ну ты знаешь.)
lotsman
lotsman
вчера в 14:32
Если это произойдёт, то Ювентус, в этом сезоне, может попрощаться и с ЛЧ, и ЛЕ и с серебром чемпионата.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:29
Я всегда против подобных санкций в виде снятия очков, отстранения от турниров и так далее. Спортсмены, которые тренируются, убивают здоровье и впахивают до последнего пота не должны отдуваться за бюрократию. Можно не выплатить призовые по итогу сезона, урезать гонорар за продажу ТВ прав, но уж никак не наказывать очками, отстранением от еврокубков, понижением в классе, или отбиранием титулов.

Единственное, где оправдано снятие очков, это если игроки сами сдали матч.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:13
во всем виноват-Сильвио Берлускони)))))
u2ehhqcm4642
u2ehhqcm4642
вчера в 14:05
Сегодня снимут завтра отдадут
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:00
Почему под пристальным вниманием только Ювентус?
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