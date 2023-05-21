С «Ювентуса» могут снять 12 очков

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вчера, 13:59

В понедельник, 22 мая, пройдёт новое слушание по делу о финансовых махинациях «Ювентуса» в период пандемии коронавируса.

Ранее клубу в результате удовлетворения апелляции вернули 15 баллов в Серии А, которые сняли в январе, но появившиеся новые доказательства по делу, вероятно, приведут к снятию 12 очков с «бьянконери» за систематические нарушения. Отмечается, что более мягкое наказание связано исключительно с тем, что некоторые экс-члены совета директоров, включая Павла Недведа, были оправданы.

Таким образом, туринцы рискуют опуститься на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии текущего сезона.