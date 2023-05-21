С «Ювентуса» могут снять 12 очков

В понедельник, 22 мая, пройдёт новое слушание по делу о финансовых махинациях «Ювентуса» в период пандемии коронавируса.
Ранее клубу в результате удовлетворения апелляции вернули 15 баллов в Серии А, которые сняли в январе, но появившиеся новые доказательства по делу, вероятно, приведут к снятию 12 очков с «бьянконери» за систематические нарушения. Отмечается, что более мягкое наказание связано исключительно с тем, что некоторые экс-члены совета директоров, включая Павла Недведа, были оправданы.
Таким образом, туринцы рискуют опуститься на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии текущего сезона.
Единственное, где оправдано снятие очков, это если игроки сами сдали матч.
Единственное, где оправдано снятие очков, это если игроки сами сдали матч.
Правило ФФП само по себе утопия. У маленьких клубов, с маленьким бюджетом и так нет шансов. Они не станут зарабатывать больше, они не станут лучше, если не вливать в них деньги. Смысл от этой искусственной попытки подольше мариновать футболиста в маленьком клубе? Футболист мечтает играть в топ клубе, бороться за трофеи и его все равно заберут.
А ваши ванильные мечты, чтобы все были на равных, эдакие отголоски совка, это пережиток далекого прошлого.
Правило ФФП само по себе утопия. У маленьких клубов, с маленьким бюджетом и так нет шансов. Они не станут зарабатывать больше, они не станут лучше, если не вливать в них деньги. Смысл от этой искусственной попытки подольше мариновать футболиста в маленьком клубе? Футболист мечтает играть в топ клубе, бороться за трофеи и его все равно заберут.
А ваши ванильные мечты, чтобы все были на равных, эдакие отголоски совка, это пережиток далекого прошлого.
Нисколечко не болею за Ювентус, но Igo0rek высказал здравые мысли.
Нисколечко не болею за Ювентус, но Igo0rek высказал здравые мысли.