Соболев посетит заседание КДК РФС

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что нападающий команды Александр Соболев будет присутствовать на заседании КДК РФС, на котором изучат эпизод с его удалением в матче против ЦСКА (2:1).
Александр Соболев лично примет участие в заседании КДК РФС 24 мая.
Этот эпизод, в дальнейшем, никак не повлиял на карьеру московского футболиста. После окончания футбольной профессии, Савдунин много лет работал дипл-курьером МИД СССР...
Этот эпизод, в дальнейшем, никак не повлиял на карьеру московского футболиста. После окончания футбольной профессии, Савдунин много лет работал дипл-курьером МИД СССР...