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Соболев посетит заседание КДК РФС

вчера, 12:16

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что нападающий команды Александр Соболев будет присутствовать на заседании КДК РФС, на котором изучат эпизод с его удалением в матче против ЦСКА (2:1).

Александр Соболев лично примет участие в заседании КДК РФС 24 мая.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:42
Надоть дать шанс исправиться.
Отдайте его на поруки грузину (Джикия)!))
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 22:16, ред.
Наказать Соболева надо,но зная нашу гуманность как бы все не кончились решением типа : нападающему Рукаку провести воспитательную беседу и провести мастер класс с нападающим Соболевым. Об исполнении доложить в течение десяти дней
Сп62
Сп62 ответ морозз (раскрыть)
вчера в 18:36
Все набросились на Соболева, а он даже не укусил никого.
Capral
Capral ответ морозз (раскрыть)
вчера в 18:22
Велик ваш, и Габулова нашего травмировал- в том же стиле...
морозз
морозз
вчера в 17:30
Как сейчас помню сидевшего на носилках Акинфеева, орущего на весь стадион матом и изображавшего пальцами фигуры в адрес Велика! Так и проканали в дальнейшем его всхлипы, а надо было дисквалифицировать на месяц или на два!
Соболь конечно НЕ ПРАВ, но он наш спартаковский НЕ ПРАВ!
Struhan
Struhan ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:18
тогда надо Виллиана на заседание. Он повторил лучше) Соболь то это на эмоциях делал, может и не повторить.
adekvat
adekvat ответ qk77tc2rfvct (раскрыть)
вчера в 17:12
КДК будет детально изучать, Соболь будет на комиссии в замедленном действии показывать свой жест.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:55, ред.
Да, наши "звёзды" футбола самые звездатые в мире! Двое на пару табуретки о людей пытаются расколбасить, ещё один "наши руки не для скуки", а тут вам мутант: дельфин-эксгибиционист. Просто именины сердца!)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 16:31
Соболев давно шёл к этому и чтобы у Саши футбольная карьера шла только по возврастающей сейчас стоит получить по полной программе, штраф существенный и дисквалификацию отбыть ( надеюсь 3 игры, а не 5). думаю Соболев уже осознал как сильно он переборщил и во что вляпался. за всё в этой жизни нужно платить...и поэтому коня Рошу не жаль нисколько, достаточно вспомнить дерби цска - Спартак в первом круге на ............ арене армейцев. Виллиан Роша вёл себя как истеричная баба всю игру, провацировал футболистов Спартака и падал на газон от любого стыка с соперником. в России просто так вести себя неприемлимо и мы не гламурная европа где эту показуху терпят и молчаливо одобряют. просто мы делаем скидки, что иностранец, мы вообще всем делаем скидки и закрываем глаза на многие вещи. в России всем живётся хорошо кроме русских😂...так что не стоит теперь всех собак на Соболева срывать. Сашка получит заслуженное наказание, всё обдумает и вернётся в строй уже повзраслевшим и такие косяки точно в его карьере не повторятся...а мем этот как у Дзюбы теперь навсегда🤣
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:58
Многих это не ответ. Из за вернблума никого из за травмы не заменили.

Как раз таки в ЦСКА не хватает таких игроков как вернблум и братьев березких. Они бы усмирили собаку по имени соболев
POL7173
POL7173
вчера в 15:49
ИМХО.
Вся эта бодяга, началась после столкновения Акинфеева и Веллингтона.( по крайней мере, в нашем футболе.) Не буду говорить, кто прав кто нет. Но, Акинфеева, согласно правил, надо было удалять, и дисквалифицировать, за словесный понос и нецензурную лексику. Игоря пожалели, ибо был травмирован, и один фиг, как потом выяснилось, пропускал пол сезона. Поэтому, его словесный опус, оставили без последствий. После этого пошли определения, сильно сыграл, слабо, какие были намерения, акцентировано или нет, и куча непонятных трактовок нарушений правил, которые вдруг стали, толи нарушениями, толи нет. Самое хреновое, что судьи, получили возможность трактовать нарушения правил, как им хочется. Естественно, игроки начали возмущаться, сегодня дали красную, завтра, на это же, не обратили внимание. Пропала однозначная трактовка правил (если мяч попал в руку, игроку защищающейся команды в штрафной площадке, то это пенальти). Далее, более. Не которым командам, стали отдавать предпочтение, в случае спорной трактовки правил. Всё это, началось лет 10 назад. Сегодня же, в нашей РПЛ, сложилась такая ситуация, что всем все по х.й, главное, чтобы все, для всех, выглядело прилично, и эстетично, особенно, для зарубежных структур.
ИМХО.
Я до сих пор не понимаю, зачем, наши футбольные функционеры, мотаются за границу? Им там делать не чего. Нас, по европейски, культурно, послали на х.й. Так зачем ездить и унижаться, если с нами ни кто не считается? Бабло пилить, ? Суки позорные.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:36
Альтаир, Дружище, еще раз- Приветище!!!
Именно этот исторический факт, я не видел в силу возраста. Этот случай рассказал мне отец, который много лет жил в Киеве и имел абонемент на все игры киевского Динамо, а значит, мог видеть все команды приезжавших в Киев. Я, лично, тоже многое помню из советского футбола. Сохраняю газеты тех лет, особенно, памятных мне- незабываемых 70-х!!!

p.s. я Виктор, но в семье, всегда называют Виталий... Так что, ты не ошибся- как раз в тему.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 14:51, ред.
А я бы ответил более осторожно некоторые люди ....)
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:33
Соболь показал, что у него устали руки - просил помочь др.....
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:24
Андрюху Дикань-искренне жаль!..не сыграл на первенстве евро-тем более до этого провел ПЯТЬ сезонов в Хабаровске!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:09
ну не я же давал)) друзья Гинера, да кто угодно, но не по букве футбола. Те же люди, что не удалили и не дали дисквалификацию хержакову за травму головы Диканя.
Т. е не было дисквы у Велитона.
Жиго же не дали дискву за то что вашего молодого армейца в лазарет отправил, а там эпизод ничем не отличался.
И Дзюбе не дали когда Жиго отправил в лазарет ударом сзади по колену
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:08
Виталий приветствую!...мне нравится, что ты даешь информацию, которую я не найду в справочниках!...хотя..я и сам справочник, только молодой еще))))
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:05
вот ты в натуре-25-ти %)))))...а веллитону за что дали дискву?))))
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:01
Послушайте!..если я посылаю к парижской бого- матери басурманов-это по наказу моих предков!...если же...кто то осмелится меня послать-то я приду и он обделается прямо в коридоре!))))...продолжать надо?
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:00
Альтаирушка, я раД, что тебе понравилось!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:57
Игорь сам упал неудачно, глупо было там виноватых искать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 13:56
Многих, очень, его судьи покрывали и прощали. Он даже своих на тренеровке лупил по ногам.
А травмы не всегда сразу приходят, а в последствии после встречи с такими неадекватами. Соболь по сравнению с ним цветочек.
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:56
о. 69!..Спасибо!...не знал)))
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:54
ну да ну да)))))..а Игоря..не напомнишь, кто на год вывел из игры?))))...как не спартаковец, так я это читал)))
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:41
Ну, правильно. Для кого-то просто лётная погода, для кого-то проводы любви. В. К.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:37
Кого травмировал вернблум?
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:32
Идёт заседание КДК РФС !!!)
Capral
Capral
вчера в 13:32, ред.
По поводу неприличного жеста Соболева. Конечно- некрасиво и не по-спортивному. Однако, нечто похожее уже было в советском футболе. А именно: в матче между командами ДинамоК-ДинамоМ, случился эпизод с участием знаменитого футболиста московского ДИНАМО В.Савдунина, когда, на грубый и хамский выкрик одного из киевских болельщиков, Савдунин показал неприличный жест- к общему хохоту киевской публики...
Этот эпизод, в дальнейшем, никак не повлиял на карьеру московского футболиста. После окончания футбольной профессии, Савдунин много лет работал дипл-курьером МИД СССР...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:26
Не надо складывать их, это всегда ошибка.
Соболю очень далеко до Глушакова, который зарешал золотые медали.
Уголовник? на поле никого не убивал, в отличии от Вернблума, Березы, Дзагоева...
qk77tc2rfvct
qk77tc2rfvct
вчера в 13:24
Навеяло что-то:
Ехал на ярмарку Санька-холуй
За три копейки показывал
Гость
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