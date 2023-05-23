Финал скандала с «Ювентусом». Сняли 10 очков, туринцы вне зоны еврокубков

1684867773

вчера, 21:49

Но не совсем.

Только в Серии А команда может в момент лишиться 15 очков, затем их вернуть – а за 2 тура до окончания чемпионата недосчитаться 10 баллов. И все это в один сезон. Ситуация с «Ювентусом» складывается очень тяжелая – «старая синьора» вновь опустилась за пределы зоны еврокубков. При том, что еще недавно шла на втором месте.

Это уже происходило в январе

Оба случая со снятием очков – часть одной истории, в которой пытались разобраться сразу несколько организаций. Итальянский гранд обвинили в махинациях с финансовой отчетностью: клуб предоставлял ложную информацию о суммах сделок по переходам футболистов, занижал данные о затратах на штат и оклад сотрудников команды. Отмечалось, что за счет таких действий туринцы увеличили капитал на 700 миллионов евро. Подобные манипуляции были связаны с пандемией коронавируса – боссы «Юве» компенсировали затраты на зарплату Криштиану Роналду. Тогда же «Юве» объявил, что игроки отказались от своих зарплат за 4 месяца, но позднее бывший нападающий «бьянконери» Пауло Дибала сообщил следователям, что договоренность была об отсрочке выплат.

К моменту начала разбирательств в «Ювентусе» уже не было функционеров из прежнего совета директоров, также клуб покинули президент «бьянконери» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и генеральный директор коллектива Маурицио Арривабене.

Ходатайство прокурора удовлетворил Суд Федерации футбола Италии ( FIGC ) – и со «старой синьоры» сняли 15 очков, из-за чего коллектив опустился на 10-е место, хотя ранее шел третьим и мог догнать «Милан» (отставание составляло 1 балл).

Так о ситуации высказался президент Серии А Лоренцо Казини:

Тема прироста капитала – серьезная проблема, достаточно увидеть данные в отчете, чтобы понять, насколько они приросли. Прирост капитала – это не плохо, многие клубы за счет этого живут. Проблема в том, что многие злоупотребляют этим, причем не только в Италии, но и за рубежом. Это непростой вопрос, который существует не только в Серии А, но и во всей футбольной системе. Речь идет о системе, в которой нет реальных цен. ФИФА старается зафиксировать истинную стоимость, но это непросто.

«Юве» добился возвращения очков на время разбирательств – счастье длилось недолго

Сразу после оглашения решения новые боссы «Ювентуса» — президент Джанлука Ферреро и генеральный директор Андреа Сканавино – выступили перед игроками «старой синьоры» и назвали решение несправедливым, а также призвали футболистов сплотиться.

«Бьянконери» действительно рванули обратно в зону еврокубков – коллектив, начиная с февраля и до начала апреля, проиграл лишь один матч из 14. Подобрался вплотную к топ-6, вышел в полуфинал национального Кубка и продвигался по сетке плей-офф Лиги Европы (также добрался до полуфинала, где уступил «Севилье»).

Пока команда улаживала игровые вопросы, функционеры «Юве» занимались юридическими. С этой целью клуб обратился в национальный олимпийский комитет Италии – и организация удовлетворила апелляцию «старой синьоры» до нового разбирательства. Таким образом, туринцы получили обратно свои 15 очков – и оказались прямиком на второй строчке Серии А. Для «Ювентуса» это была серьезная победа – команда продолжила борьбу за Лигу чемпионов – и призовые от попадания в главный еврокубок могли серьезно помочь в напряженной финансовой ситуации клуба.

Это произошло 20 апреля, суд должен был повторно рассмотреть дело – в таких условиях можно было рассчитывать на то, что разбирательства продлятся вплоть до окончания чемпионата. Апелляционный суд Федерации футбола Италии не стал затягивать с окончательным решением – 22 мая (одновременно с поражением от «Эмполи») стало известно, что с «Юве» снова сняли очки. На этот раз 10. Позднее туринцы выступили с официальным заявлением:

Футбольный клуб «Ювентус» принимает к сведению решение апелляционного суда FIGC и оставляет за собой право изучить причины для возможной апелляции. То, что было установлено пятой судебной инстанцией по этому делу, начавшемуся более года назад, вызывает большое сожаление у клуба и миллионов его болельщиков, которые пострадали из-за отсутствия чётких правил. Мы подверглись жестоким санкциям, поскольку, как представляется, принцип соразмерности не был соблюдён. Не игнорируя необходимость срочных действий, от которых «Ювентус» никогда не уклонялся во время разбирательства, подчёркиваем, что факты, о которых идёт речь в расследовании, ещё должны быть оценены судьёй.

Расклады с ЛЧ

Теперь в активе «старой синьоры» 59 очков – за 2 тура до окончания сезона «Ювентус» идет за пределами зоны еврокубков (7-е место). Возможность попасть в Лигу Европы или Лигу конференций у неудачливого гранда есть. Если «Интер» выиграет Кубок Италии, зона еврокубков расшириться до 7 путевок. Другой вариант – обогнать «Рому» или «Аталанту», которые расположились на 5-6-й строчках чемпионата и опережают туринцев на 1 и 2 очка соответственно.